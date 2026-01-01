Resolver problemas en voz alta con juntas de Slack

Ya sea para intercambiar ideas, resolver problemas urgentes o ponerse al día tras un fin de semana largo, a veces es más fácil hablar las cosas. Las juntas de Slack te ofrecen justamente eso, y desde el mismo lugar en el que estás trabajando.

Las juntas de Slack son una forma sencilla que prioriza el audio de comunicarse en un canal o mensaje directo de Slack, incluidos los mensajes con socios externos. Quizá más en sentido práctico, son un medio principalmente digital que imita las conversaciones rápidas e informales que se mantenían cuando todos trabajaban en la oficina, por ejemplo, al acercarse al escritorio de un compañero de trabajo con una pregunta, al conversar con un grupo más reducido tras una reunión o, simplemente, al ponerse al día con quien uno se encontrara en el consabido dispensador de agua.

Cuando una junta es abierta, cualquier miembro del canal o del mensaje directo puede unirse, así como salir, cuando quiera. Todos los participantes pueden compartir su pantalla, y los demás pueden dibujar en ella. Además, también es posible incluir subtítulos en tiempo real.

Observamos que los clientes confían en las juntas para abordar incidencias en conjunto, organizar reuniones individuales sin la presión del video y hasta hacer pausas virtuales para el café en grupo. Con el fin de que tu equipo saque el máximo partido de esta nueva herramienta, veamos seis escenarios en los que las juntas resultan de utilidad para nuestro equipo en Slack. La clave está en lo siguiente: si hablar sobre algo es más rápido que escribirlo, lo mejor es iniciar una junta.

1. Juntas abiertas en horario comercial y en cualquier canal

Muchos gerentes y directores han adoptado históricamente una política de puertas abiertas y, en este nuevo mundo que prioriza el entorno digital y que a veces se materializa con un hueco libre en la agenda, cualquiera con el enlace asociado a la videollamada puede conectarse y charlar sobre lo que sea que esté pensando. Las juntas son una alternativa más inclusiva.

Por ejemplo, hay líderes que crean una junta en el canal del equipo, con frecuencia en un día y en una hora determinado (como todos los viernes de 14:00 a 15:00), y todos en el canal están invitados a unirse. Los canales con juntas activas se indican en la barra lateral, por lo que, gracias a este sutil indicador, los demás saben que pueden unirse cuando quieran. Además, los miembros del canal pueden ver quién está en la junta y decidir si entrar y escuchar en caso de que consideren que puede ser útil.

2. Sesiones de intercambio de ideas después de reuniones

Supongamos que sales recién de una reunión general de la empresa que se centró en los planes futuros para el próximo trimestre. Posiblemente tengas una lista de tareas para tu propio equipo, e iniciar una junta rápida es una manera informal de poner a todos en al día mientras las conclusiones y los objetivos siguen siendo recientes. Con las juntas de Slack, puedes compartir pantalla, así que el gerente puede mostrar una hoja de cálculo o un documento y registrar ideas, o un calendario y analizar los plazos.

3. Programación en pareja rápida y sencilla

La programación en pareja se refiere habitualmente a cuando dos o más personas trabajan juntas en un único fragmento de código. Para que esto funcione, compartir la pantalla es un elemento clave. Supongamos que alguien está bloqueado con un problema técnico que el equipo nunca se ha encontrado y que, por lo tanto, no encontrará la respuesta en Slack. En su lugar, el ingeniero puede publicar una solicitud de ayuda en el canal y, luego, iniciar una junta. Otros podrían unirse y ayudar, y marcar con un círculo, mediante la función de dibujo, áreas en la pantalla que podrían ser el origen de algún problema mientras lo analizan.

4. Abordar comentarios de última hora de partes interesadas

Cuando los grandes lanzamientos e implementaciones se gestionaban desde la oficina, era frecuente hacerse con una mesa de conferencia y declararla “la sala de batalla” del equipo, un espacio dedicado para que todos puedan reunirse y sacar adelante un proyecto. Para los equipos distribuidos, las juntas de Slack ofrecen una funcionalidad similar. Inicia una junta para el día del lanzamiento en el canal del equipo, y permite que todos la empleen para abordar comentarios de última hora y coordinar punto por punto todos los aspectos del gran evento.

5. Saneamientos semanales para resolver cabos sueltos

En Slack, muchos gerentes se reúnen semanalmente en juntas para actualizar sus tableros de Trello, estrategias de producto y colas de Jira. Por lo general, estas juntas reemplazan reuniones de programación regular y se convierten en un espacio dedicado para que el grupo converse sobre tareas estancadas o errores en suspenso, y se aseguren de que las aplicaciones de gestión de proyectos reflejen el estado más preciso de estos.

6. Encuentros sociales

Las juntas de Slack son solo de audio, por lo que pueden reducir el estrés de las personas relacionado con la lectura que pueda hacerse de su cara o su postura, así como el cansancio que genera estar siempre frente a la cámara. Puedes unirte a juntas y salir de ellas sin perder la llamada, y hemos observado equipos que las adoptan para reuniones sociales, almuerzos de equipo e, incluso, happy hours informales. Y todavía hay más: puedes conversar con los demás sin preocuparte por que algún compañero te mire masticar mientras comes.

Las juntas de Slack se están implementando gradualmente para todos los clientes de Slack con planes de pago. Pruébalas la próxima vez que necesites solucionar un problema como grupo o, simplemente, si quieres conversar libremente sin la presión del video. ¿Tienes tu propio motivo para usar las juntas? Nos encantaría conocerlo. Mándanos un tuit a @SlackHQ.