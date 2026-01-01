Mit Slack Huddles Probleme lösen

Ob du Ideen brainstormen, zeitkritische Probleme lösen oder dich nach einem langen Wochenende austauschen möchtest – manchmal sollte man Dinge einfach besprechen. Slack Huddles ist genau dafür da, und zwar genau dort, wo du gerade arbeitest.

Slack Huddles ist eine unkomplizierte und auf Sprache basierende Methode zur Kommunikation innerhalb eines Slack-Channels oder einer Direktnachricht, auch mit externen Beteiligten. Außerdem (und das ist vielleicht noch praktischer) bieten sie eine digitale Möglichkeit, die schnellen, informellen Gespräche nachzustellen, die es gab, als alle noch im Büro gearbeitet haben: mal eben bei einer Kollegin oder einem Kollegen vorbeischauen und eine Frage stellen, nach einer Besprechung kurz noch mit ein paar Leuten zusammensitzen oder sich einfach mit jemandem austauschen, den man zufällig in der Kaffeeküche getroffen hatte.

Wenn ein Huddle geöffnet ist, kann jedes Mitglied des Channels oder DM nach Belieben kommen und gehen. Alle Anwesenden können ihren Bildschirm freigeben und andere können darauf zeichnen. Es gibt auch eine Option für Live-Untertitelung.

Wir haben Kundinnen und Kunden, die in Huddles gemeinsam Vorfälle bearbeiten, Einzelgespräche ohne lästige Video-Konferenzen führen und sogar virtuelle Kaffeepausen als Gruppe einlegen. Damit dein Team dieses neue Tool optimal nutzen kann, erläutern wir sechs Szenarien, in denen sich Huddles für unser Team bei Slack als nützlich erweisen. Das Wichtigste vorab: Wenn es schneller geht, über etwas zu sprechen, als es aufzuschreiben, dann empfiehlt sich ein Huddle.

1. In jedem Channel offene Sprechstunden durchführen

Viele Führungskräfte hatten schon immer ein offenes Ohr für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der neuen digitalen Welt halten sie sich jetzt stattdessen oft ein Zeitfenster ohne Termine in ihren Kalendern frei, in das sich jeder mit einem entsprechenden Link für einen Video-Anruf einwählen kann, um alles zu besprechen, was gerade ansteht. Huddles sind eine inklusivere Alternative.

Wir haben erlebt, dass Führungskräfte einen Huddle im Team-Channel einrichten – oft zu einem regelmäßigen Termin, z. B. jeden Freitag um 14-15 Uhr – an dem jeder im Channel teilnehmen kann. Channels mit aktiven Huddles werden in der Seitenleiste entsprechend gekennzeichnet und zeigen an, dass andere daran teilnehmen können. Die Mitglieder des Channels können außerdem sehen, wer an dem Huddle teilnimmt, und dann entscheiden, ob sie zuhören möchten, wenn sie die Informationen für hilfreich halten.

2. Brainstorming nach Meetings

Nehmen wir an, du kommst gerade aus einer Betriebsversammlung, in der es um die Zukunftspläne für das nächste Quartal ging. Wahrscheinlich hast du eine Liste mit Aktionspunkten für dein eigenes Team erstellt. Dann ist ein schnelles Huddle eine zwanglose Möglichkeit, alle auf den neuesten Stand zu bringen, solange die Ergebnisse und Zielvorstellungen noch frisch sind. Slack Huddles unterstützt die Bildschirmfreigabe. So kann eine Führungskraft ein Arbeitsblatt oder ein Dokument aufrufen, um Ideen zu protokollieren, oder einen Kalender, um Zeitpläne zu besprechen.

3. Schnelle und unkomplizierte Tandem-Programmierung

Tandem-Programmierung ist die gängige Bezeichnung für die gemeinsame Arbeit von zwei oder mehr Personen an einem gemeinsamen Code-Teil. Die Bildschirmfreigabe ist dafür eine wesentliche Komponenten. Nehmen wir an, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kommt bei einem technischen Problem nicht mehr weiter. Das Team ist mit diesem Problem noch nie konfrontiert worden, also ist es keine Option, in Slack nach einer Antwort zu suchen. Stattdessen kann die Entwicklerin oder der Entwickler eine Bitte um Hilfe in einem Channel posten und dann einen Huddle eröffnen. Andere können sich beteiligen und die Zeichenfunktion nutzen, um Bereiche auf dem Bildschirm einzukreisen, die die Ursache des Problems sein könnten, während alle gemeinsam das Problem besprechen.

4. Stakeholder-Feedback kurzfristig umsetzen

Als große Veröffentlichungen und Markteinführungen noch vom Büro aus verwaltet wurden, war es üblich, einen Konferenztisch einzurichten und ihn zum „Einsatzraum“ des Teams zu erklären, einem besonderen Ort also, an dem sich alle Beteiligten versammeln und ein Projekt über die Ziellinie bringen konnten. Slack Huddles kann für räumlich verteilte Teams eine ähnliche Funktion erfüllen. Eröffne am Tag der Einführung im Channel deines Teams einen Huddle, in dem jeder die Möglichkeit hat, das letzte Feedback zu bearbeiten und die Checkliste für den großen Tag zu koordinieren.

5. Wöchentliche Aufräumaktionen zur Verbinden loser Enden

Bei Slack kommen viele Führungskräfte jede Woche in Huddles zusammen, um ihre Trello-Boards, Produkt-Roadmaps und Jira-Warteschlangen zu aktualisieren. Diese Huddles ersetzen oft ein regelmäßig angesetztes Meeting und werden zu einem speziellen Raum für die Gruppe, um über stockende Aufgaben oder noch nicht behobene Fehler zu sprechen und sicherzustellen, dass die Projekt-Management-Apps den genauen Projektstatus wiedergeben.

6. Geselliges Beisammensein

Slack Huddles ist ein reines Audio-System. Dadurch entsteht weniger Stress, weil man die Gesichter und die Körpersprache der Anwesenden lesen und verstehen muss, und die Ermüdung durch die ständige Anwesenheit vor der Kamera wird reduziert. Man kann einem Huddle beitreten und ihn verlassen, ohne den Anschluss zu verlieren und wir haben erlebt, dass Teams diese Methode für geselliges Beisammensein, gemeinsame Mittagessen und sogar zwanglose Happy Hours nutzen. Ein zusätzlicher Vorteil: Du kannst dich mit anderen unterhalten und ab und zu einen Bissen essen, ohne dass dich jemand beim Kauen beobachtet.

Slack Huddles wird nach und nach für alle Slack-Kundinnen und -Kunden mit kostenpflichtigen Plänen eingeführt. Wenn du das nächste Mal ein Problem in der Gruppe lösen musst oder einfach nur ungezwungen und ohne Video chatten möchtest, solltest du diese Funktion unbedingt ausprobieren. Hast du deinen eigenen persönlichen Grund gefunden, um einen Huddle zu starten? Das würden wir gerne hören. Erzähl es uns auf Twitter unter @SlackHQ.