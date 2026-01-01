Comment résoudre les problèmes à voix haute grâce aux appels d’équipe Slack

Qu’il s’agisse de trouver des idées, de résoudre des problèmes urgents ou de se mettre à jour après un long week-end, il est parfois plus simple de discuter de vive voix. C’est à cela que servent les appels d’équipe Slack, disponibles directement à partir de votre lieu de travail actuel.

Les appels d’équipe Slack sont un moyen simplifié et axé sur l’audio de communiquer dans un canal Slack ou un message direct, y compris avec des partenaires externes. Plus concrètement, ils sont un moyen centré sur le numérique de reproduire les discussions rapides et informelles qui avaient lieu lorsque tout le monde travaillait au bureau : quand vous passiez au bureau d’un collègue pour lui poser une question, preniez quelques collaborateurs à part après une réunion ou retrouviez simplement la personne que vous aviez croisée à la fontaine à eau que l’on ne présente plus.

Lorsqu’un appel d’équipe est lancé, chaque membre du canal ou du message direct peut aller et venir comme bon lui semble. N’importe qui peut partager son écran, et les autres utilisateurs peuvent dessiner dessus. Il existe aussi une option pour le sous-titrage en direct.

Nous voyons des clients qui s’appuient sur les appels d’équipe pour résoudre les incidents, organiser des entretiens individuels sans le fardeau lié à la vidéo, et même prendre des pauses-café de groupe virtuelles. Afin d’aider votre équipe à utiliser au mieux ce nouvel outil, passons en revue six scénarios dans lesquels les appels d’équipe se montrent utiles pour l’équipe Slack. Retenez déjà que s’il y a un sujet dont vous pouvez discuter plus rapidement de vive voix qu’à l’écrit, il est préférable de démarrer un appel d’équipe.

1. Organiser des permanences dans n’importe quel canal

Historiquement, bon nombre de responsables et de directeurs ont pratiqué la politique de la porte ouverte. Dans ce nouveau monde axé sur le numérique, cela se manifeste fréquemment par un créneau horaire libre où chaque collaborateur disposant du lien d’appel vidéo correspondant peut se connecter pour discuter de ses principales préoccupations. Les appels d’équipe sont une solution alternative plus inclusive.

Nous avons vu des dirigeants démarrer un appel d’équipe dans le canal d’une équipe (souvent à des horaires réguliers, par exemple tous les vendredis entre 14 heures et 15 heures) où chaque membre était le bienvenu. Les canaux aux appels d’équipe actifs sont marqués comme tels dans la barre latérale, ce qui constitue un moyen subtil de faire savoir aux autres utilisateurs qu’ils peuvent rejoindre le mouvement. Les membres du canal peuvent également voir qui est dans l’appel d’équipe et choisir d’écouter s’ils estiment que ce qui se dit pourrait leur être utile.

2. Les sessions de réflexion après les réunions

Supposons que vous sortez d’une réunion générale de votre entreprise consacrée aux plans futurs pour le trimestre à venir. Vous avez probablement une liste d’actions pour votre équipe, donc lancer un appel d’équipe rapide est une façon informelle de mettre tout le monde à la page tant que les points clés et les objectifs sont encore frais. Comme les appels d’équipe Slack prennent en charge le partage d’écran, un responsable peut afficher une feuille de calcul ou un document afin de noter des idées, ou un calendrier pour discuter des délais.

3. Une programmation en binôme rapide et simplifiée

La programmation en binôme, c’est quand deux personnes ou plus travaillent main dans la main sur une seule portion de code. Pour réaliser ce travail, le partage d’écran est la clé. Imaginons que quelqu’un est confronté à un problème technique. Si c’en est un que l’équipe n’a jamais rencontré auparavant, alors rechercher la réponse dans Slack n’est pas la solution. Au lieu de cela, l’ingénieur peut publier une demande d’aide dans le canal, puis lancer un appel d’équipe. Les autres utilisateurs peuvent le rejoindre pour donner un coup de main en utilisant la fonctionnalité de dessin pour entourer à l’écran les zones susceptibles d’être à l’origine du problème rencontré, le tout en en discutant de vive voix.

4. Répondre aux commentaires de dernière minute d’un intervenant

Lorsque les grands lancements étaient gérés au bureau, il n’était pas rare de s’approprier une table de conférence et de la déclarer « cellule de crise » de son équipe, un endroit dédié où chacun pouvait s’installer et mener à bien un projet. Les appels d’équipe Slack peuvent remplir un rôle similaire pour les équipes dispersées. Démarrez un appel d’équipe de lancement dans le canal de votre équipe et laissez tout le monde l’utiliser afin de répondre aux derniers commentaires qui vous parviennent, mais aussi pour coordonner votre liste de tâches pour le jour J.

5. Un dépoussiérage hebdomadaire pour régler les derniers détails

Chez Slack, de nombreux responsables se réunissent chaque semaine au cours d’appels d’équipe pour mettre à jour leurs tableaux Trello, leurs feuilles de route produit et leurs files d’attente Jira. Ces appels d’équipe remplacent fréquemment une réunion programmée régulièrement et deviennent un espace dédié où les membres du groupe peuvent discuter des tâches bloquées ou des bugs laissés en suspens et s’assurer que les applications de gestion de projets reflètent les statuts de projet les plus précis.

6. Des rencontres sociales

Les appels d’équipe Slack sont basés sur l’audio uniquement, ce qui peut réduire non seulement le niveau de stress des personnes qui lisent sur les visages et sensibles au langage corporel, mais également la fatigue liée au fait d’être toujours devant la caméra. Vous pouvez rejoindre et quitter les appels d’équipe sans que la communication ne soit interrompue. Nous avons vu des équipes les adopter pour des rencontres sociales, des déjeuners d’équipe, voire des happy hours informels. Cerise sur le gâteau, vous pouvez discuter avec vos collègues et prendre de temps en temps une bouchée de nourriture sans qu’aucun d’entre eux ne vous regarde mâcher.

Les appels d’équipe Slack sont en cours de déploiement auprès des clients Slack avec les forfaits payants. La prochaine fois que vous devrez résoudre un problème en groupe ou voudrez simplement discuter librement sans supporter le fardeau lié à la vidéo, faites un essai. Vous avez trouvé la principale raison qui vous pousserait à rejoindre un appel d’équipe ? Nous serions ravis de la connaître. Envoyez-nous un tweet à @SlackHQ.