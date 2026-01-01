Como solucionar problemas oralmente com os Círculos do Slack

Quer se trate de uma troca de ideias, da resolução de problemas urgentes ou de uma atualização depois de um fim de semana prolongado, às vezes é muito mais fácil fazer isso através de uma conversa. Os Círculos do Slack estão aqui exatamente para isso, diretamente do local onde você já está trabalhando.

Os Círculos do Slack são uma forma simples e baseada em áudio para viabilizar a comunicação em um canal do Slack ou mensagem direta, podendo incluir até mesmo os parceiros externos. O lado prático é que os Círculos são um recurso de priorização da tecnologia digital que permite reproduzir experiências semelhantes às conversas rápidas e informais que aconteciam quando todos trabalhavam no escritório: dar uma passada na mesa de um colega para fazer uma pergunta, chamar algumas pessoas para falar sobre certa questão depois de uma reunião ou simplesmente ter uma conversa casual com qualquer pessoa que você encontrar na famosa hora do cafezinho.

Quando um círculo está aberto, qualquer membro do canal ou da MD pode entrar e sair à vontade. Qualquer pessoa presente pode compartilhar a sua tela, e os outros podem desenhar nela. Também existe o recurso de legendas ao vivo.

Temos observado que os clientes usam os círculos para garantir o acompanhamento de incidentes, organizar conversas individuais sem a sobrecarga do vídeo, e até mesmo para fazer intervalos virtuais em grupo. De modo a ajudar a sua equipe a aproveitar ao máximo essa nova ferramenta, vamos abordar seis cenários em que os círculos são úteis para as equipes que trabalham no Slack. O princípio fundamental é o seguinte: se é mais rápido falar alguma coisa do que digitar, você vai preferir iniciar um círculo.

1. Horário de atendimento livre em qualquer canal

Tradicionalmente, muitos gerentes e diretores adotavam uma política de "portas abertas"; neste novo mundo baseado na priorização da tecnologia digital, isso frequentemente se manifesta em períodos de atendimento sem marcações. Assim, qualquer pessoa com o link de uma videoconferência pode se conectar para discutir qualquer assunto que seja a prioridade do momento. Os círculos representam uma alternativa mais inclusiva.

Temos visto líderes que criam um círculo em um canal da equipe, muitas vezes dentro do horário de expediente, como de 14h às 15h todas as sextas-feiras, e qualquer pessoa do canal é bem-vinda. Os canais com círculos ativos aparecem marcados na barra lateral, o que constitui uma sutil indicação para informar as pessoas de que podem entrar. Os membros do canal também podem ver quem está no círculo e podem optar por ouvir se acharem que o contexto pode ser útil.

2. Sessões de troca de ideias depois das reuniões

Digamos que você acabou de sair de uma reunião geral da empresa com o foco nos planos futuros do próximo trimestre. Provavelmente você tem uma lista de itens de ação para a sua própria equipe e, assim, organizar um círculo rápido é uma forma casual de manter todas as pessoas atualizadas enquanto as conclusões e as metas ainda estão frescas na sua mente. Os Círculos do Slack permitem o compartilhamento de tela; dessa forma, um gerente pode usar uma planilha ou um documento para registrar ideias, ou apresentar uma agenda para discutir prazos.

3. Programação em par rápida e simples

Programação em par é a denominação normalmente utilizada para a situação em que duas ou mais pessoas trabalham juntas em um único trecho de código. O compartilhamento de tela é fundamental para que o trabalho dê certo. Suponhamos que alguém esteja bloqueado devido a um problema técnico. É uma questão com a qual a equipe nunca lidou antes, então pesquisar a resposta no Slack não é uma boa opção. Em alternativa, o engenheiro pode postar uma solicitação de ajuda no canal e, em seguida, abrir um círculo. As outras pessoas podem entrar para dar uma mãozinha, usando o recurso de desenho para circular áreas na tela que podem estar na origem dos problemas, à medida que a situação for discutida.

4. Responder ao feedback de última hora da parte interessada

Quando os grandes lançamentos eram gerenciados no escritório, era comum a organização de mesas de reuniões que eram definidas como a “sala de operações” da equipe: um lugar específico para colocar as mãos na massa e finalizar um projeto. Os Círculos do Slack podem cumprir um papel semelhante para equipes distribuídas. Abra um círculo com o tema “dia do lançamento” no canal da sua equipe, para que todos possam responder aos feedbacks de última hora que chegam, além de coordenar a lista de verificação de todos os detalhes para o grande dia.

5. Reuniões semanais de manutenção para deixar tudo organizado

No Slack, muitos gerentes se reúnem em círculos todas as semanas para atualizar seus painéis do Trello, planejamentos de produtos e solicitações do Jira. Esses círculos normalmente substituem reuniões agendadas regularmente e representam um espaço específico para que o grupo discuta sobre as tarefas interrompidas ou os bugs não resolvidos, além de assegurar que os apps de gerenciamento de projetos reflitam os status mais precisos dos projetos.

6. Reuniões sociais

Os Círculos do Slack contam somente com o recurso de áudio, o que pode ajudar a diminuir os níveis de estresse das pessoas no que diz respeito à linguagem corporal e leitura de expressões faciais, reduzindo também o cansaço associado ao fato de estar constantemente diante da câmera. As pessoas podem entrar e sair do círculo sem que a chamada caia. Temos visto equipes que usam o recurso para encontros sociais, almoços de equipes e até mesmo happy hours casuais. Uma vantagem adicional: todos podem falar entre si e ao mesmo tempo comer mais uma garfada sem que nenhum dos seus colegas veja você mastigando.

Os Círculos do Slack estão sendo implementados gradualmente para todos os clientes dos planos pagos do Slack. Da próxima vez que você precisar solucionar um problema em grupo ou se quiser simplesmente conversar sem a pressão do vídeo, experimente esse recurso. Já descobriu a sua razão preferida para entrar em um círculo? Adoraríamos saber mais detalhes. Envie-nos um tweet para @SlackHQ.