Resuelve problemas en voz alta con las juntas de Slack

Ya sea para compartir ideas, resolver problemas urgentes o ponerse al día después del fin de semana, a veces es más sencillo hablar las cosas. Las juntas de Slack te permiten hacer precisamente eso desde donde estés trabajando.

Las juntas de Slack son una forma sencilla y que prioriza el audio de comunicarse dentro de un canal de Slack o de un mensaje directo, incluidos aquellos con socios externos. Quizás, de manera más práctica, son una forma digital de imitar las conversaciones rápidas e informales que tenían lugar cuando todo el mundo trabajaba desde la oficina: pasarte por la mesa de un compañero para hacerle una pregunta, llamar a un grupo de personas después de una reunión o simplemente ponerte al día con quienquiera que te hayas encontrado en la máquina de café.

Si una junta está abierta, cualquier miembro del canal o del mensaje directo puede entrar y salir como le plazca. Todos los presentes pueden compartir pantalla y los demás pueden escribir en ella. Además, existe la opción de los subtítulos en directo.

Observamos que los clientes recurren a las juntas para debatir sobre incidencias, organizar reuniones privadas sin la carga del vídeo o incluso para hacer una pausa para el café en grupo de forma virtual. Para ayudar a tu equipo a aprovechar al máximo esta nueva herramienta, vamos a analizar seis situaciones en las que las juntas resultan útiles para nuestro equipo en Slack. La conclusión principal es que si se tarda más en escribir algo que en hablarlo, es mejor empezar una junta.

1. Establecer un horario de oficina disponible en cualquier canal

Antes, muchos gerentes y directores tenían una política de puertas abiertas y, en este nuevo mundo digital, esto se suele traducir en un horario sin un orden del día en sus calendarios, donde cualquiera con el enlace de videollamada asociado puede conectarse para hablar sobre lo que tengan en mente. Las juntas son una alternativa más inclusiva.

Hemos visto a responsables crear una junta en el canal de un equipo a la que todas las personas de dicho canal pueden unirse, eso sí, en un horario normal, como puede ser de 10 a 11 de la mañana todos los viernes. Los canales con juntas disponibles aparecen marcados como tal en tu barra lateral, para avisar al resto de forma sutil de que se pueden dejar caer por ahí. Los miembros del canal también pueden ver quién está en la junta y optar por escuchar si creen que el contexto podría serles de utilidad.

2. Sesiones de lluvias de ideas tras las reuniones

Supongamos que acabas de salir de una reunión general de empresa centrada en los planes futuros del próximo trimestre. Es probable que tengas una lista de acciones para tu propio equipo, por lo que organizar una junta rápida es una manera informal de poner a todos al día cuando aún recuerdas muy bien las conclusiones y los objetivos. Las juntas de Slack cuentan con la función de compartir pantalla, así que un gerente puede presentar una hoja de cálculo o un documento para anotar ideas, o un calendario para abordar plazos.

3. Programación en pareja rápida y sencilla

El término “programación en pareja” se refiere a cuando dos o más personas colaboran en un único fragmento de código. La función de compartir pantalla es la clave para conseguirlo. Supongamos que alguien está atascado con un problema técnico. Se trata de un problema al que el equipo no se había enfrentado hasta ahora, así que buscar la respuesta en Slack no es una opción. En lugar de eso, el ingeniero puede publicar una solicitud de ayuda en un canal y luego abrir una junta. Los demás pueden unirse para echar una mano y utilizar la función de escritura para marcar áreas de la pantalla donde podría estar la fuente del conflicto y, a la vez, hablarlo.

4. Abordar sugerencias de última hora de las partes interesadas

Cuando se gestionaban grandes lanzamientos desde la oficina, se solía vigilar una mesa de negociaciones y declararla el “campo de batalla” del equipo, un lugar dedicado para que todos se instalen y lleven un proyecto hasta la línea de meta. Las juntas de Slack pueden cumplir ese papel para los equipos distribuidos. Inicia una junta del día de lanzamiento en el canal de tu equipo y permite que cualquiera la use para abordar los últimos comentarios que lleguen, así como para coordinar la lista de verificación para el gran día.

5. Limpiezas semanales para atar cabos sueltos

En Slack, muchos gerentes se reúnen en juntas semanales para actualizar los tableros de Trello, las hojas de ruta de los productos y las colas de Jira. Estas juntas suelen reemplazar a una reunión programada de manera periódica y se convierten en un espacio dedicado para que el grupo hable sobre tareas estancadas o errores pendientes, así como para garantizan que las aplicaciones de gestión de proyectos reflejen los estados de los proyectos con la máxima precisión.

6. Reuniones sociales

Las juntas de Slack solo cuentan con el canal de audio, lo que puede reducir los niveles de estrés de las personas, que ya no estarán pendientes de leer el lenguaje corporal o interpretar las expresiones, además de reducir la fatiga asociada con estar siempre delante de una cámara. Puedes unirte y salir de una junta sin perder la llamada, pues hemos visto a equipos que recurren a ellas para reuniones sociales, almuerzos en equipo e incluso “happy hours” informales. Una ventaja adicional es que puedes hablar con tus compañeros e ir comiendo de vez en cuando sin que nadie te vea masticar.

Las juntas de Slack se están implementando de forma gradual en todos los planes de pago y para todos los clientes de Slack. La próxima vez que necesites resolver un problema en grupo o si solo quieres charlar libremente sin preocuparte por el vídeo, haz la prueba. ¿Has encontrado tu motivo preferido para unirte a una junta? Nos encantaría saber cuál es. Envíanos un tuit a @SlackHQ.