Slack 캔버스로 Agentforce를 준비하는 McLeod Cranes

뉴질랜드에 기반을 둔 McLeod Cranes는 플렌티 만과 와이카토 지역에서 크레인, 운송 및 히아브 서비스와 더불어 연중무휴 지원, 엔지니어링 컨설팅 및 프리캐스트 콘크리트 타설을 전문으로 하는 회사입니다. 지난 한 해 동안 McLeod Cranes는 현장 조사, 자산 관리 및 작업 관련 커뮤니케이션을 개선하기 위해 Slack을 도입했습니다. 그 결과, 불만 사항이 줄어들고 생산성이 높아졌으며 전반적인 커뮤니케이션이 크게 개선되었습니다.

Slack 캔버스를 사용해 미래를 대비

McLeod Cranes는 향후에 에이전트를 통한 생산성을 활용하는 데 도움이 되도록 최근 내부 인트라넷을 Slack 캔버스로 마이그레이션했습니다. 또한 데이터를 중앙 집중화하고 체계화하여 운영을 간소화했으며, 팀의 의사 결정 및 업무 조치 방식을 혁신할 수 있는 에이전트의 통합을 위한 기반을 다졌습니다.

이전에 McLeod Cranes는 오래된 시스템과 종이 문서에 내부 자료가 산재해 있어 어려움을 겪었습니다. 팀은 여러 곳에 흩어져 있고 원격으로 근무하는 경우가 많아 중요한 정보에 빠르게 액세스하기 어려웠습니다. McLeod Cranes의 관리 디렉터인 Scott McLeod는 생산성 향상을 위해 구조화된 데이터의 필요성을 느꼈고, 그 해결책으로 Slack 캔버스를 선택했습니다.

McLeod는 “저희와 함께 성장할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼이 필요했습니다.”라고 말하며, “이제 모든 리소스가 Slack 캔버스 한 곳에 있기 때문에 팀이 어디에 있든 올바른 정보에 액세스하기 훨씬 쉬워졌죠.”라고 덧붙였습니다.

McLeod Cranes는 Slack 캔버스에서 내부 자료를 체계화하여 향후 에이전트를 지원하기 위한 인프라를 구축하고 있으며, 에이전트가 팀의 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 지원하는 데 필요한 데이터에 이와 같은 도구들이 액세스할 수 있도록 만들고 있습니다.

McLeod는“에이전트가 통합되면 에이전트가 적시에 제대로 된 정보를 가져와 저희가 효율적으로 작업하는 것을 도와줄 수 있도록 자료를 구조화하고 있습니다.”라고 설명했습니다.

“회사 자료를 인트라넷에서 Slack 캔버스로 옮기는 중이며, 이를 통해 앞으로는 에이전트가 올바른 데이터에 액세스할 수 있으며 저희가 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 내리도록 도와줄 것입니다.”

회사 자료를 인트라넷에서 Slack 캔버스로 옮기는 중이며, 이를 통해 앞으로는 에이전트가 올바른 데이터에 액세스할 수 있으며 저희가 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 내리도록 도와줄 것입니다. McLeod Cranes 관리 디렉터 Scott McLeod

에이전트가 지원되는 운영

McLeod Cranes는 중앙 집중화되고 구조화된 데이터를 통해 Slack 내에서 에이전트가 더 빠른 의사 결정과 더 효율적인 프로세스로 비즈니스를 지원할 수 있는 미래를 준비하고 있습니다. 에이전트들은 Slack과 원활하게 통합될 것이며, 팀은 에이전트와 대화식으로 상호 작용하여 실시간으로 생산성을 높일 수 있습니다.

McLeod는 크레인, 작업자 및 장비의 사용 가능 여부와 같은 핵심 운영 인사이트를 팀에 즉시 제공하는 고객 서비스 에이전트를 비전으로 삼고 있습니다.

McLeod는 “에이전트를 활용한다면 더 빠르고 더 정확하게 대응하여 파견 프로세스를 원활하게 진행하는 미래를 기대할 수 있습니다.”라고 말했습니다.

“에이전트는 저희가 더 효율적으로 운영하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록, 적시에 올바른 정보를 얻는 데 도움이 될 것입니다.”

Slack 내 에이전트를 활용한다면 더 빠르고 더 정확하게 대응하여 파견 프로세스를 원활하게 진행하는 미래를 기대할 수 있습니다. McLeod Cranes 관리 디렉터 Scott McLeod

미래를 위한 원활한 에코시스템 구축

McLeod Cranes에서는 이용 중인 여러 도구를 함께 사용하여 생산성을 높이는 연결된 에코시스템을 만들고 있습니다. 또한 비즈니스와 관련된 실시간 지원을 제공하여 업무 조치를 취할 수 있는 에이전트에 대한 비전을 가지고 Salesforce Field Service에 투자하고 있습니다.

앞으로 Slack은 Salesforce와 긴밀히 통합되어 동일한 에코시스템의 일부가 될 것입니다. 이로써 Salesforce Sales Cloud 및 Service Cloud로 관련성 높은 중요 정보를 적시에, 적합한 사람에게 Slack을 통해 직접 전달하는 것이 가능해집니다.

진정한 혁신이라 할 수 있는 점은 더 이상 커뮤니케이션을 일방향으로 진행하지 않는다는 점입니다. 이러한 통합을 이용한다면 Slack 내 Salesforce와 직접 대화를 나누고 리소스 관리 또는 주문 처리와 같은 작업을 실시간으로 불러올 수도 있습니다. 이 모든 것을 간단한 대화를 통해 처리할 수 있죠.