Slack으로 구축한 살아 숨 쉬는 강남언니 팀 조직문화

Slack은 매일 수백만 명의 업무가 이루어지는 곳입니다. 가장 혁신적이며, 빠르게 성장하는 기업들은 10년 전 Slack을 시작할 때만 해도 상상하지 못했던 방식으로 업무 프로세스를 최적화하는 데 Slack을 현재 사용하고 있습니다.

한국에서도 많은 기업들이 Slack을 활용하여 업무 생산성과 즐겁게 일하는 업무 환경을 만들고 계십니다. 실제로 Fortune 100대 기업 중 80개 기업이 파트너 및 고객과 협업을 위해 Slack Connect를 사용하고 있습니다. 현재 Slack Connect는 세계 최대의 B2B 네트워크로 활용되고 있습니다.

매일 3백만 개 이상의 워크플로가 실행되고, 평균적으로 43개의 백오피스 앱을 Slack에 통합하고, 1백만 명의 Slack 개발자가 매주 170만 개의 맞춤형 Slack 앱을 구축하여 회사의 시간과 비용을 절약하는 등 코드 없이도 쉽게 만들고 배포할 수 있어 팀에서 자동화를 직접 실현하고 있는 곳이 바로 Slack입니다.

지난 10월16일, AI 기반 생산성 플랫폼 Slack을 활용하여 하나의 팀처럼 빠르고 민첩하게 협업을 어떻게 하는 지, 많은 기업은 어떻게 Slack을 활용하여 새로운 업무 방식과 조직 문화를 정착시켜, 그 결과로 해당 시장의 경쟁에서 앞서가고 있는지 Slack Tour Seoul 2024 오프라인 행사에서 공유를 하였습니다. ‘다시 보기’ 영상을 통해서 현장의 분위기를 다시 생생하게 느껴보세요. 🙌