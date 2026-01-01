마케팅, HR 등 비개발 조직을 위한 Why Slack 특집 라이브 웨비나

이 웨비나는 다음 용도로 적합합니다.
- 비즈니스 의사 결정자
- 모든 사용자
- 교육 지도자
- 고객 지원팀
- HR 전문가
- 마케터
- 사람 관리자
- Slack 사용자
- Slack 사용이 처음인 사용자
모든 사람들의 업무를 보다 편리하게, 보다 즐겁게, 보다 생산적으로 🙌
요즘 무더운 날씨와 열대야가 이어지고 있습니다. 이번 Why Slack은 마케팅, HR 등 비개발 조직을 위한 특집 라이브 웨비나로 꾸려보았습니다.
이번 라이브 웨비나 첫번째 세션으로는 실제 Salesforce 마케팅팀에서는 Slack을 어떻게 활용하는 지, Salesforce 마케팅 팀 세훈님이 직접 자세하게 공유를 해주실 예정입니다. 마케팅 팀이 Slack을 활용하는 데 최적화되어있는 실 사용 사례들을 전달드릴 예정이오니 기대 많이 해주세요 😍
두번째 세션으로는, 조직 구성원 간 거리감을 개선해 회사에 더 건강한 문화가 자리 잡을 수 있도록 돕는 조직문화 Slack app ‘아기고래’ 서비스를 제공하고 있는 허밍버즈의 유시원 대표의 Slack app에 대한 인사이트와 더불어 비개발 조직들이 충분히 Slack app을 활용하여 업무에 의미있는 ‘진짜 소통’을 하실 수 있도록 구체적인 Tip을 공유해주실 예정입니다. 🧐
Slack을 좀 더 어떻게 우리 조직문화에 맞게 재밌고 생산성있게 활용할 수 있을까? 에 대해서 고민을 가지고 계신 모든 분들에게 열려있는 웨비나입니다. 저희가 실제적으로 Slack을 사용하는 꿀팁과 더불어 정말 다양한 재미있는 고객사들의 활용 팁에 대해서도 앞으로도 Why Slack을 통해서 계속 전달드릴 예정이오니 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 👀❤️
👉 Slack은 모든 대화, 앱, 고객을 한 곳에 모으는 업무를 위한 AI 기반 플랫폼입니다. Slack은 전 세계에서 모든 규모의 비즈니스가 성장하고 생산성을 극대화할 수 있도록 지원합니다.
👉 Slack은 2021년에 Salesforce에 인수되었습니다. 유료 고객수는 200K 이상이며, Fortune 100대 기업 중 77개의 기업이 Slack을 사용하고 있습니다. 2,500개 이상의 앱과 강력한 API로 Slack 팀은 Slack 안에서 일을 간소화하거나, 지루한 업무를 자동화하며, 대화에 필요한 정보를 가져올 수 있도록 전 세계 파트너 및 개발자와 협업하여 앱을 만들고 통합이 가능하게 합니다.
이번 웨비나는 아래와 같은 분들에게 적합합니다:
- 다양한 Slack 내부 app들을 활용해서 업무 생산성과 회사생활의 즐거움을 혁신적으로 끌어올리고 싶으신 분들
- 마케팅, HR, 서비스 등의 비개발 조직에서 Slack을 메신저로만 활용하지 않고 그 이상의 고도화된 업무 생산성 협업 플랫폼으로 사용하고 싶으신 분들
- 세일즈포스가 Slack을 실제적으로 어떻게 활용하는 지 궁금하신 분들
주요 발표자:
훌륭해요!
피드백을 주셔서 감사합니다.
알겠습니다!
피드백을 주셔서 감사합니다.
죄송합니다. 문제가 발생했습니다. 나중에 다시 시도해주세요.