마케팅, HR 등 비개발 조직을 위한 Why Slack 특집 라이브 웨비나

요즘 무더운 날씨와 열대야가 이어지고 있습니다. 이번 Why Slack은 마케팅, HR 등 비개발 조직을 위한 특집 라이브 웨비나로 꾸려보았습니다.

이번 라이브 웨비나 첫번째 세션으로는 실제 Salesforce 마케팅팀에서는 Slack을 어떻게 활용하는 지, Salesforce 마케팅 팀 세훈님이 직접 자세하게 공유를 해주실 예정입니다. 마케팅 팀이 Slack을 활용하는 데 최적화되어있는 실 사용 사례들을 전달드릴 예정이오니 기대 많이 해주세요 😍

두번째 세션으로는, 조직 구성원 간 거리감을 개선해 회사에 더 건강한 문화가 자리 잡을 수 있도록 돕는 조직문화 Slack app ‘아기고래’ 서비스를 제공하고 있는 허밍버즈의 유시원 대표의 Slack app에 대한 인사이트와 더불어 비개발 조직들이 충분히 Slack app을 활용하여 업무에 의미있는 ‘진짜 소통’을 하실 수 있도록 구체적인 Tip을 공유해주실 예정입니다. 🧐

Slack을 좀 더 어떻게 우리 조직문화에 맞게 재밌고 생산성있게 활용할 수 있을까? 에 대해서 고민을 가지고 계신 모든 분들에게 열려있는 웨비나입니다. 저희가 실제적으로 Slack을 사용하는 꿀팁과 더불어 정말 다양한 재미있는 고객사들의 활용 팁에 대해서도 앞으로도 Why Slack을 통해서 계속 전달드릴 예정이오니 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 👀❤️