새로운 마케팅 업무 방식

디지털 시대의 마케팅

2020년에 시작된 사회적인 격변은 업무 방식에 장기적인 영향을 미칠 것입니다. 이전의 협업 방식이 변화되면서 모든 조직은 더 나은 업무 방식을 찾을 기회를 갖게 되었습니다. 예를 들면 재택 근무 기간 중 효율적이고도 하이브리드적인 방식의 팀 소통 및 관리와 운영 감독 기능이 개발되었고, 이를 각 팀에서 가장 효과가 검증된 프로세스와 결합할 기회가 생긴 것입니다.

마케팅 리더에게 있어 이러한 격변은 변화하는 고객 니즈와 행동에 온라인으로 신속히 대응해야 한다는 뜻이며, 또 갈수록 보편화되는 하이브리드 환경에서 교차 기능 파트너와 외부 공급업체와의 관계를 강화할 새로운 방법을 찾아야 함을 뜻합니다.

사무실 밖과 다양한 시간대에서 근무하는 사람들에게 맞춰진 이 뉴 노멀에서 성공한 많은 마케터들이 사용한 방법은 Digital HQ로 모든 것을 하나에 집결하는 것이었습니다. 팀, 도구 및 프로세스를 한곳에 모으는 단일 플랫폼을 갖추면 모든 사람이 자신에게 가장 적합한 근무 위치, 시간 및 방법을 유연하게 선택할 수 있습니다. 협업과 혁신이 개선되고, 마케터가 시장 진입, 브랜드 성장 및 매출 전환과 관련된 활동을 더 효율적으로 주도할 수 있다는 뜻입니다.

어디서나 일할 수 있는 환경에서 가장 중요한 5가지 테마

우리는 여러 산업 및 국가의 비즈니스 리더들과 함께 앞으로 일어날 일에 대한 이야기를 나누었습니다. 이 논의를 통해 거의 모든 조직에 적용될 수 있는 5가지 중요한 테마(전자책 “새로운 업무 방식”에서 찾아볼 수 있음)가 대두되었습니다.

직원들의 참여를 위한 디지털 우선 방식으로의 혁신 그 어느 때보다 중요해진 조직 내 일관성 새로운 파트너 전략이 필요한 생태계 경제 CX 융합을 이끄는 고객 주도의 변화 자동화로 업무를 가속화하는 기업이 승자

이 가이드에서는 이 5가지 테마가 마케팅 리더에게 의미하는 바를 살펴보고 세계에서 가장 성공적인 몇몇 회사에서 Slack을 Digital HQ로 채택했던 사례를 보여드립니다.