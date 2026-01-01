최근 역사적 흐름은 우리가 팬데믹 가운데서도 어디서나 효과적이고 창의적이며 생산적으로 업무를 처리할 수 있음을 보여 주었습니다.

대체 근무 시간을 도입했고, 일하는 장소를 옮겼으며, Zoom에 갑자기 등장하는 인물들을 보기도 하면서 동료의 더 인간적인 모습들을 보게 되었죠. 이제 우리는 새로운 업무 방식이 효과적임을 알게 됐고, 직원들은 앞으로도 이런 유연성이 지속되길 바랄 것입니다. Future Forum의 조사에 따르면, 지식 근로자의 93%는 근무 일정에, 76%는 근무 장소에 유연성을 갖길 원한다고 합니다.

업계 전반에 있는 모든 규모의 조직들이 이런 변화를 수용하면서 업무 방식을 혁신하고 있습니다. 어떤 회사는 완전한 원격 근무를 택할 것이고, 어떤 회사는 사무실에서 다시 근무하겠지만, 대부분 두 가지 방식을 병행할 것입니다. 하지만 이런 변화를 주도하는 기업들의 공통분모는 어디서나 업무를 처리할 수 있는 유연하고 포용적인 세상, Digital HQ가 필요하다는 사실입니다.

Digital HQ로 전환한다는 건 사무실을 버린다는 의미가 아닙니다. 사람들이 자신에게 가장 적합한 시간과 장소에서 일할 수 있도록 지원하는 것이죠. 사무실은 직원들의 관계 형성과 업무에 집중할 수 있는 공간을 제공하는 도구 중 하나일 뿐입니다. Digital HQ가 있다면 물리적 공간과 시간대를 넘어 팀, 도구, 파트너, 고객이 공동 목표와 우선 사항을 중심으로 한 곳에 모일 수 있습니다. “공유 문서 및 채팅과 같은 디지털 커뮤니케이션 도구를 활용해 직원이 업무를 진행하면서 일정을 유연하게 조정할 수 있도록 하세요.” Zillow 조직 운영 상무 Meghan Reibstein

저희는 Digital HQ로 완전히 전환하는 과정에서 얻은 경험과 교훈을 동료들과 공유했습니다. 귀사의 디지털 전환을 돕기 위해 가장 성공적인 팁만 선별해 “Digital HQ 툴킷”에 담았습니다. 아래의 조직 리더들이 공유하는 인사이트를 살펴볼 수 있습니다.

“저희는 Slack에서 맞춤형 디지털 우선 솔루션을 구축하는 데 주력하고 있습니다. 이 솔루션은 지루한 작업을 자동화하고 직원들이 핵심적인 연결 개발이나 심도 있는 업무 등 회사 전반의 중요한 일에 집중하게 해 줍니다.” Up 기술 수석 책임자 Chris Aitchison

지금 툴킷을 무료로 다운로드하세요. 디지털 우선 방식으로의 전환은 하룻밤 사이에 일어나지 않을 것이며 전 세계 각 팀에서 다양하게 나타날 것입니다. 하지만 Slack 팀은 우리가 만들고 있는 미래, 그리고 그 미래가 우리의 업무 방식은 물론 생활 방식까지 어떻게 변화시킬지 매우 기대하고 있습니다.