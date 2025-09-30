A Salesforce assina o acordo definitivo para adquirir a Slack

A Salesforce (NYSE: CRM), líder global em CRM, e a Slack Technologies, Inc. (NYSE: WORK), a plataforma de comunicações empresariais mais inovadora, estabeleceram um acordo definitivo segundo o qual a Salesforce vai adquirir a Slack. Nos termos do acordo, os acionistas da Slack receberão US$ 26,79 em dinheiro e o equivalente a 0,0776 ações ordinárias da Salesforce para cada ação da Slack, representando um valor empresarial de aproximadamente US$ 27,7 bilhões, com base no preço de encerramento das ações ordinárias da Salesforce, em 30 de novembro de 2020.

A combinação entre as ferramentas Slack e Salesforce Customer 360 terá um efeito transformador para os clientes e o setor. Permitirá criar um sistema operacional para a nova maneira de trabalhar, possibilitando, de forma exclusiva, que as empresas cresçam e sejam bem-sucedidas no mundo integralmente digital.

“O Stewart e a sua equipe criaram uma das plataformas preferidas na história dos softwares empresariais, com um fantástico ecossistema”, afirmou Marc Benioff, Presidente e CEO da Salesforce. “Esta é uma parceria perfeita. Juntas, a Salesforce e a Slack vão definir o futuro do software empresarial e transformarão a maneira como todos trabalham no mundo integralmente digital onde é possível trabalhar de qualquer lugar”. Estou muito entusiasmado para dar as boas-vindas ao Slack à Ohana da Salesforce, quando a transação estiver concluída”.

“A Salesforce iniciou a revolução da nuvem e, duas décadas depois, ainda estamos explorando todas as possibilidades para transformar a maneira como trabalhamos. A oportunidade que vemos nesta parceria é imensa”, afirmou Stewart Butterfield, CEO e cofundador da Slack. “À medida que os softwares desempenham um papel cada vez mais crucial no desempenho de qualquer organização, defendemos uma perspectiva baseada na redução da complexidade, no aumento das competências e da flexibilidade e, em última instância, no nível superior de alinhamento e agilidade organizacional. Pessoalmente, eu acredito que esta é a parceria mais estratégica da história do software e estou ansioso para avançar com o processo”.

Aquisição para criar o sistema operacional para a nova maneira de trabalhar

Os eventos deste ano aceleraram extremamente a transição de empresas e governos para um mundo integralmente digital, onde o trabalho acontece em qualquer lugar em que as pessoas estejam, seja no escritório, em casa ou em outro local alternativo. Existe a necessidade de proporcionar experiências de conexão aos clientes através de todos os pontos de contato, além de possibilitar que os funcionários trabalhem perfeitamente onde quer que estejam.

Juntas, a Salesforce e a Slack vão fornecer às empresas uma única fonte para atender aos seus negócios e uma plataforma unificada para conectar funcionários, clientes e parceiros entre si e com os aplicativos que utilizam diariamente, tudo isso no âmbito dos seus fluxos de trabalho existentes.

O Slack está prestes a se tornar a nova interface do Salesforce Customer 360

A Salesforce é a líder em CRM que permite às empresas vender, fornecer serviços, comercializar e realizar transações em qualquer lugar. A plataforma Slack reúne pessoas, dados e ferramentas, de modo que as equipes possam colaborar e trabalhar de qualquer lugar. O Slack Connect amplia os benefícios do Slack, permitindo a comunicação e colaboração entre os funcionários de uma empresa e todos os seus parceiros externos, desde fornecedores a clientes.

O Slack será completamente integrado no Salesforce Cloud. Como a nova interface do Salesforce Customer 360, o Slack vai transformar a maneira como as pessoas se comunicam, colaboram e realizam ações sobre informações dos clientes no Salesforce, assim como informações envolvendo todos os outros sistemas e aplicativos de negócios, de modo a permitir melhor produtividade, tomada de decisões de forma mais inteligente e rápida e a criação de experiências do cliente conectadas.

O Slack vai ampliar a presença empresarial da líder mundial em CRM

O Slack atende a grandes organizações em todos os setores, globalmente, desde startups com mais rápido crescimento até empresas da Fortune 500, como Starbucks, Target e TD Ameritrade, juntamente com as principais instituições acadêmicas, organizações sem fins lucrativos e governos de mais de 150 países.

Como parte da líder mundial em CRM, o Slack poderá ampliar a sua presença empresarial, não apenas entre os clientes do Salesforce, mas também em todas as empresas que estejam passando pela transformação digital. Após a conclusão da transação, o Slack passará a ser uma unidade operacional do Salesforce e continuará a ser administrado pelo CEO, Stewart Butterfield.

Parceria para constituir o maior ecossistema aberto de aplicativos e fluxos de trabalho para negócios

A conexão de pessoas e dados entre sistemas, aplicativos e dispositivos representa um dos principais desafios que as empresas enfrentam no mundo integralmente digital da atualidade.

A plataforma aberta do Slack integra-se perfeitamente com mais de 2.400 aplicativos que as pessoas usam para colaborar, comunicar-se e trabalhar. Com o maior ecossistema de aplicativos empresariais, a plataforma Salesforce é a forma mais fácil de criar e fornecer aplicativos para permitir a conexão com os clientes de uma maneira completamente nova.

Em conjunto, as plataformas do Salesforce e do Slack vão criar o mais amplo ecossistema aberto de aplicativos e fluxos de trabalho para negócios, capacitando milhões de desenvolvedores para criar aplicativos de última geração com cliques, e não com códigos.

Informações detalhadas da transação proposta

Os Conselhos administrativos de ambas as empresas, Salesforce e Slack, aprovaram a transação e a diretoria da Slack recomenda que os seus acionistas aprovem a transação e adotem o acordo de fusão. A transação está prevista para ser concluída no segundo trimestre do ano fiscal de 2022 da Salesforce, estando sujeita à aprovação dos acionistas da Slack, à recepção das aprovações regulamentares necessárias e a outras condições habituais de conclusão deste tipo de negócio.

A Salesforce também estabeleceu um acordo de votos com certos acionistas de ações ordinárias da Slack, mediante o qual cada um desses acionistas concordou em votar a representação da totalidade das suas ações da Slack a favor da transação, em uma reunião especial dos acionistas da Slack que será realizada a propósito da transação, sujeita a determinados termos e condições. As ações da Slack sujeitas ao acordo representam aproximadamente 55% do atual poder de votação em circulação das ações ordinárias da Slack.

A Salesforce pretende financiar a parcela em dinheiro do valor da transação com a combinação entre uma nova dívida e dinheiro no balanço da Salesforce. A Salesforce obteve um compromisso com o Citigroup Global Markets Inc., o Bank of America, N.A. e o JPMorgan Chase Bank, N.A. para um financiamento privilegiado de empréstimo-ponte sem garantia de 364 dias no valor de US$ 10 bilhões, sujeito às condições habituais para este tipo de transação.

Sobre a Salesforce

A Salesforce, líder global em CRM, capacita as empresas de todas as dimensões e setores para a transformação digital e a criação de uma visão 360° dos clientes. Para obter mais informações sobre a Salesforce (NYSE: CRM), acesse o site: www.salesforce.com.

Todos os recursos e serviços não lançados referidos neste documento ou em outros comunicados de imprensa ou declarações públicas não estão disponíveis no momento e podem não ser fornecidos no prazo previsto ou nunca serem fornecidos. Os clientes que comprarem os aplicativos Salesforce devem tomar as suas decisões de compra com base nos recursos disponíveis atualmente. A sede da Salesforce situa-se em São Francisco, com escritórios na Europa e na Ásia e ações negociadas na New York Stock Exchange (Bolsa de Valores de Nova Iorque) com o símbolo de cotação “CRM”. Para obter mais informações, acesse o site https://www.salesforce.com ou ligue para 1-800-NO-SOFTWARE.

Sobre o Slack

O Slack transformou a comunicação empresarial, tornando-se a plataforma líder de mensagens baseada em canais, com milhões de usuários alinhando equipes, unificando sistemas e impulsionando negócios. Só o Slack oferece um ambiente seguro de nível empresarial que pode ser escalado com as maiores empresas do mundo. Ele é uma nova camada da pilha de tecnologia de negócios na qual as pessoas podem trabalhar juntas com maior eficácia, conectar todas as ferramentas e todos os serviços de software e localizar as informações necessárias para trabalhar da melhor forma possível. O Slack é onde o trabalho acontece.

O Slack e seu logo são marcas registradas da Slack Technologies, Inc. ou das subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Outros nomes e outras marcas podem ser reivindicadas como propriedade de terceiros.

Consultores

A BofA Securities, Inc. atua como consultor financeiro exclusivo da Salesforce e a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e a Morrison & Foerster LLP atuam como consultores jurídicos da Salesforce. A Qatalyst Partners LP e a Goldman Sachs & Co LLC atuam como consultores financeiros da Slack. A Latham & Watkins LLP e a Goodwin Procter LLP atuam como consultores jurídicos da Slack.

Declarações prospectivas

Este comunicado diz respeito à transação proposta de combinação empresarial entre a Salesforce.com, Inc. (“Salesforce”) e a Slack Technologies, Inc. (“Slack”). Este comunicado inclui declarações prospectivas no âmbito da Seção 27A da Securities Act (Lei de Valores Mobiliários) de 1933 e da Seção 21E da Securities Exchange Act (Lei do Mercado de Valores Mobiliários) de 1934. Declarações prospectivas dizem respeito a eventos futuros e resultados previstos de operações, estratégias de negócios, benefícios esperados da transação proposta, o impacto previsto da transação proposta no negócio da empresa combinada e nos resultados futuros financeiros e de operações, o montante previsto e o cronograma das sinergias derivadas da transação proposta, a data de conclusão prevista para transação proposta e outros aspectos das nossas operações e resultados operacionais. Estas declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas por termos como verbos de ação no futuro, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “projetar”, “estimar” ou outras palavras ou termos de importância similar. É incerto se quaisquer dos eventos previstos nas declarações prospectivas de fato acontecerão ou ocorrerão, ou, em caso positivo, é incerto o impacto que terão nos resultados das operações e condições financeiras das empresas combinadas, assim como o preço das ações da Salesforce ou da Slack. Estas declarações prospectivas envolvem determinados riscos e incertezas, muitos dos quais ultrapassam a capacidade de controle das partes, o que pode provocar que os resultados reais divirjam materialmente daqueles indicados em tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros fatores: o impacto de crises de saúde pública, como o caso de pandemias (incluindo o coronavírus - COVID-19) e epidemias e quaisquer ações e políticas governamentais ou corporativas para proteger a saúde e a segurança dos indivíduos ou ações ou políticas governamentais para manter o funcionamento das economias e dos mercados nacionais e globais; o efeito da divulgação da fusão na capacidade da Salesforce ou da Slack para conservar e contratar pessoal de caráter fundamental e manter as relações com clientes, fornecedores e outras partes com as quais a Salesforce ou a Slack fazem negócios, ou no que diz respeito aos resultados operacionais e negócios gerais da Salesforce e da Slack; os riscos de que a fusão prejudique as operações e os planos atuais, além de potenciais dificuldades na manutenção de funcionários como consequência da fusão; o resultado de quaisquer procedimentos legais relacionados com a fusão; a capacidade das partes para consumar a transação proposta, incluindo a capacidade para garantir aprovações regulamentares nos termos previstos, de forma integral ou em tempo hábil; a capacidade da Salesforce para integrar as operações da Slack; a capacidade da Salesforce para implementar os seus planos, previsões e outras expectativas no que diz respeito aos negócios da Salesforce após a conclusão da transação e a realização das sinergias previstas; e a interrupção dos negócios após a fusão. Estes riscos, assim como outros riscos relacionados com a transação proposta, serão incluídos na declaração de registro no Formulário S-4 e na declaração/prospecto de procuração que serão arquivadas com a Securities and Exchange Commission (“SEC”), em conexão com a transação proposta. Embora a lista de fatores apresentada neste comunicado e a lista de fatores a ser apresentada na declaração de registro no Formulário S-4 sejam consideradas representativas, nenhuma dessas listas deve ser considerada como uma declaração completa de todas as incertezas e os riscos potenciais. Para obter informações adicionais sobre outros fatores que podem fazer com que os resultados reais divirjam materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas, consulte os respectivos relatórios periódicos da Salesforce e da Slack e outros registros da SEC, incluindo os fatores de risco identificados nos mais recentes relatórios trimestrais, no Formulário 10-Q, e nos relatórios anuais, no Formulário 10-K, da Salesforce e da Slack. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são feitas apenas na data presente. A Salesforce ou a Slack não assumem nenhum tipo de obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas de modo a refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto nos casos exigidos por lei.

Não constitui oferta ou solicitação

Este comunicado não se destina a ser e não deve constituir uma oferta para comprar ou vender ou uma solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários, ou ainda uma solicitação de qualquer tipo de voto ou aprovação, e não deve existir nenhuma venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou da qualificação nos termos das leis sobre valores mobiliários de tal jurisdição. Não deve ser feita nenhuma oferta de valores mobiliários, exceto através de um prospecto que cumpra os requisitos da Seção 10 da Securities Act (Lei de Valores Mobiliários) dos EUA, de 1933, de acordo com as alterações realizadas.

Informações adicionais sobre a fusão e onde encontrá-las

No que diz respeito à transação proposta, a Salesforce pretende arquivar com a SEC uma declaração de registro no Formulário S-4 que incluirá uma declaração de procuração da Slack e que também constituirá um prospecto da Salesforce. Tanto a Salesforce quanto a Slack também podem arquivar outros documentos relevantes com a SEC a respeito da transação proposta. Este documento não é um substituto da declaração/prospecto de procuração, da declaração de registro ou de qualquer outro documento que a Salesforce ou a Slack possam arquivar com a SEC. A definitiva declaração/prospecto de procuração (se houver e quando estiver disponível) será enviada aos acionistas da Salesforce e da Slack. OS INVESTIDORES E OS DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS DEVERÃO LER A DECLARAÇÃO DE REGISTRO, A DECLARAÇÃO/PROSPECTO DE PROCURAÇÃO E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE POSSAM SER ARQUIVADOS COM A SEC, ASSIM COMO TODAS AS ALTERAÇÕES OU COMPLEMENTOS ADICIONADOS A ESSES DOCUMENTOS, DE FORMA MINUCIOSA E INTEGRAL, CASO SE TORNEM DISPONÍVEIS E QUANDO ISTO ACONTEÇA, UMA VEZ QUE TAIS DOCUMENTOS CONTÊM OU CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA. Os investidores e os detentores de valores mobiliários poderão obter cópias gratuitas da declaração de registro e da declaração/prospecto de procuração (se houver e quando estiverem disponíveis), além de outros documentos que contenham informações importantes sobre a Salesforce, a Slack e a transação proposta, após tais documentos serem arquivados com a SEC através do site mantido pela SEC: http://www.sec.gov. As cópias dos documentos arquivados com a SEC pela Salesforce estarão disponíveis gratuitamente no site da Salesforce, www.salesforce.com/investor, ou poderão ser solicitadas ao departamento de Relações com investidores da Salesforce através do e-mail investor@salesforce.com. As cópias dos documentos arquivados com a SEC pela Slack estarão disponíveis gratuitamente no site da Slack, investor.slackhq.com, ou poderão ser solicitadas ao departamento de Relações com investidores da Slack através do e-mail ir@slack.com.

Participantes na solicitação

A Salesforce, a Slack e alguns de seus respectivos diretores e dirigentes executivos podem ser considerados como participantes na solicitação de procurações no que diz respeito à transação proposta. As informações sobre os diretores e dirigentes executivos da Salesforce, incluindo a descrição de seus interesses diretos e indiretos, por detenções de valores mobiliários ou outros fatores, são apresentadas na declaração de procuração da Salesforce da sua Reunião Anual de Acionistas de 2020, a qual foi arquivada com a SEC em 1º de maio de 2020, e no Relatório Anual da Salesforce, no Formulário 10-K, para o ano fiscal que terminou em 31 de janeiro de 2020, o qual foi arquivado com a SEC em 5 de março de 2020, assim como no Formulário 8-K, arquivado pela Salesforce com a SEC em 1º de junho de 2020. As informações sobre os diretores e dirigentes executivos da Slack, incluindo a descrição de seus interesses diretos e indiretos, por detenções de valores mobiliários ou outros fatores, são apresentadas na declaração de procuração da Slack da sua Reunião Anual de Acionistas de 2020, a qual foi arquivada com a SEC em 5 de maio de 2020, e no Relatório Anual da Slack, no Formulário 10-K, para o ano fiscal que terminou em 31 de janeiro de 2020, o qual foi arquivado com a SEC em 12 de março de 2020. Outras informações a respeito dos participantes nas solicitações de procuração e uma descrição de seus interesses diretos e indiretos, por detenções de valores mobiliários ou outros fatores, estarão incluídas na declaração/prospecto de procuração e em outros materiais relevantes a serem arquivados com a SEC no que diz respeito à transação proposta, quando tais materiais ficarem disponíveis. Os investidores devem ler a declaração/prospecto de procuração minuciosamente quando a mesma estiver disponível, antes de realizar qualquer tipo de voto ou tomar decisões de investimentos. É possível obter cópias gratuitas destes documentos referentes à Salesforce ou à Slack através das fontes indicadas acima.