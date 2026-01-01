Salesforce が Slack 買収の最終契約を締結

CRM のグローバルリーダーである Salesforce（NYSE: CRM）と、革新的なエンタープライズコミュニケーションプラットフォームの Slack Technologies, Inc.（NYSE: WORK）は、Salesforce による Slack の買収に関する最終契約を締結しました。Slack の企業価値は 2020 年 11 月 30 日付の Salesforce 普通株の終値に基づいて約 277 億ドルと見なされ、Slack の株主の皆さまにはこの契約条件のもと Slack 株 1 株あたり 26.79 ドルの現金と 0.0776 株の Salesforce 普通株が付与されます。

Slack と Salesforce Customer 360 の組み合わせは、業界やユーザー企業の皆さまのビジネスを変革するものです。この組み合わせにより、新しい働き方のためのオペレーティングシステムが生まれ、企業はそれぞれオールデジタルの世界で成長し成功することができるでしょう。

「Stewart と Slack のチームは、エンタープライズソフトウェアの歴史のなかで最も愛されたプラットフォームを開発し、すばらしいエコシステムを築いてきました」と、Salesforce の会長兼 CEO である Marc Benioff 氏は話します。「両社の組み合わせは理想的です。Salesforce と Slack はともに、エンタープライズソフトウェアの未来を形作り、誰もがどこからでも仕事を進められるオールデジタルの世界のなかで働き方を変革するでしょう。買収取引が完了次第、Slack を Salesforce の Ohana（家族）に迎えられることをうれしく思います」。

一方、Slack の CEO 兼共同創業者である Stewart Butterfield はこう話します。「Salesforce がクラウド革命を始めてから 20 年後の今も、私たちは同社が提供するあらゆる可能性を活用し、働き方の変革を進めています。そんな Salesforce と Slack の組み合わせがもたらすチャンスは計り知れません。組織のパフォーマンスにおいてソフトウェアが果たす役割がますます重要になるなか、私たちは物事をシンプルにし、組織の力と柔軟性を高め、最終的には組織が目指す方向をしっかり揃えて高いアジリティ（俊敏性）を実現するというビジョンを共有しています。個人的に、両社の組み合わせはソフトウェア史上最も戦略的なものだと思っています。一緒にビジネスを始められるのが楽しみです」。

新しい働き方に適したオペレーティングシステムの構築

今年、企業や政府がオールデジタルの世界に移行する動きが大幅に加速しました。オールデジタルの世界では、オフィスや自宅など、あらゆる場所で仕事を進められます。その際には、顧客に対してあらゆるタッチポイントでつながりを感じられる体験を提供し、従業員がどこにいてもシームレスに仕事を進められるようにする必要があります。

今後 Salesforce と Slack は企業の皆さまに対して、自社のビジネスに関する情報源だけでなく、従業員、顧客、パートナーを相互につなげて、毎日使うアプリをすべて既存のワークフロー内で連携させるための統合プラットフォームを提供する予定です。

Slack が Salesforce Customer 360 の新たなインターフェイスに

Salesforce は No.1 の CRM として、企業がどこからでも販売、サービス、マーケティング、商取引を行えるようにサポートします。Slack は、人、データ、ツールをまとめて、チームがどこからでもコラボレーションして仕事を進められるようにします。また Slack コネクトでは、Slack のメリットを拡大して、企業の従業員やベンダーから顧客まで、すべての外部パートナーとのコミュニケーションとコラボレーションを可能にします。

今後 Slack は、すべての Salesforce Cloud と隅々まで連携する予定です。Slack は Salesforce Customer 360 の新しいインターフェイスとして、Salesforce 全体の顧客情報や、その他のビジネスアプリやシステムの情報に関するコミュニケーションやコラボレーション、アクションの方法を変革します。また、システムの効率を高め、よりスマートですばやい意思決定を行い、つながりを感じられる顧客体験を創出できるようにします。

世界 No.1 の CRM の一部として拡大する Slack

Slack は、急成長中のスタートアップから Starbucks、Target、TD Ameritrade などのフォーチュン 500 社まで世界中のあらゆる業界の大手企業のほか、150 か国以上の主要な学術機関、非営利団体、政府にサービスを提供しています。

今後 Slack は、世界 No.1 の CRM の一部として、Salesforce の顧客だけでなく、デジタル変革を推進するあらゆる企業において存在感を高められるようになります。買収取引完了後、Slack は Salesforce の一部門となり、引き続き CEO の Stewart Butterfield が統括します。

最大のビジネスアプリとワークフローのオープンエコシステムが誕生

システム、アプリ、デバイス間で人とデータをつなぐことは、現代のオールデジタルの世界で企業が直面する最大の課題の 1 つです。

Slack のオープンプラットフォームは、従業員がコラボレーション、コミュニケーション、業務遂行のために使う 2,400 以上のアプリとシームレスに連携しています。一方、最大規模のエンタープライズアプリのエコシステムを備えた Salesforce プラットフォームでは、まったく新しい方法で顧客とつながるアプリを簡単に構築・公開することができます。

Salesforce と Slack はともに、ビジネスアプリとワークフローの広範なオープンエコシステムを築く予定です。これにより、何百万人もの開発者はコーディングではなくクリックするだけで、次世代のアプリを作成できるようになります。

提示された買収取引の詳細

Salesforce と Slack のそれぞれの取締役会では、買収取引が承認されました。Slack の取締役会では、Slack の株主が買収取引を承認し、合併契約を採用するように推奨しています。今回の買収取引は、Slack の株主による承認、必要な規制当局の承認の取得、およびその他の慣習的な買収完了条件を前提として、Salesforce の 2022 会計年度の第 2 四半期に完了する見込みです。

また、Salesforce は、Slack 普通株の特定の株主と議決権行使契約を締結しました。この契約に基づき、各株主は、買収取引に関連して実施された Slack の株主の特別決議で、特定の契約条件に従って、すべての Slack 株の議決権を行使し、買収取引について賛成に投票することに同意しました。この合意の対象となる Slack の株式は、現在の発行済み議決権付き Slack 普通株式の約 55% を占めます。

Salesforce では、取引の対価の現金部分を社債発行と現金の組み合わせで調達する予定であり、貸借対照表に計上しました。Salesforce は、慣例的な条件のもと、Citigroup Global Markets Inc.、Bank of America, N.A.、および JPMorgan Chase Bank, N.A. より、優先無担保の 364 日間のつなぎ融資の確約を得ています。

Salesforce について

CRM の世界的な先駆者である Salesforce は、あらゆる規模の企業と業界におけるデジタル変革を推進し、360 度ビューの顧客管理を提供しています。Salesforce（NYSE: CRM）について詳しくは、www.salesforce.com にアクセスしてください。

この記事やほかのプレスリリース、公開された発表において言及されたリリース前のサービスや機能は、現時点で利用できないものであり、予定通りに提供されない場合や、提供が中止される場合があります。Salesforce アプリケーションを購入する際には、現在利用可能な機能に基づいて購入の決定を下す必要があります。Salesforce は米国サンフランシスコに本社を置き、ヨーロッパおよびアジアに拠点を持ち、ニューヨーク証券取引所でティッカーシンボル「CRM」で取引を行っています。 詳細については、https://www.salesforce.com にアクセスするか、1-800-NO-SOFTWARE に電話でお問い合わせください。

Slack について

Slack は、ビジネスコミュニケーションを変革してきたチャンネルベースのメッセージプラットフォームの先駆者です。何百万もの企業の皆さまが、チームの目指す方向を揃え、システムを 1 つにまとめ、ビジネスを加速させるために Slack を活用しています。エンタープライズ級の安全な環境を実現し、世界最大規模の企業にも対応できるのは Slack だけです。Slack 上ではあらゆるソフトウェアツールやサービスがつながり、必要な情報を簡単に見つけられ、メンバーがもっとスムーズに一緒に働けるようになります。それはビジネステクノロジースタックを構成する新たな層とも言えます。皆さんのビジネスライフをよりシンプルに、より快適に、より有意義にするのが Slack です

Slack および Slack ロゴは Slack Technologies, Inc. またはその米国やその他の国における子会社の商標です。その他の名前やブランドの所有権は、その他の所有者に帰属する場合があります。

顧問

BofA Securities, Inc. は Salesforce の専属財務顧問を務め、Wachtell, Lipton, Rosen & Katz および Morrison & Foerster LLP は Salesforce の法律顧問を務めます。Qatalyst Partners LP および Goldman Sachs & Co LLC は Slack の財務顧問を務めます。Latham & Watkins LLP および Goodwin Procter LLP は Slack の法律顧問を務めます。

