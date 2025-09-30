Salesforce signe un accord définitif pour l’acquisition de Slack

Salesforce (NYSE : CRM), le leader mondial de la gestion de la relation client, et Slack Technologies, Inc. (NYSE : WORK), la plateforme de communication d’entreprise la plus innovante, ont conclu un accord définitif en vertu duquel Salesforce va acquérir Slack. Conformément aux conditions établies dans l’accord, les actionnaires de Slack recevront 26,79 dollars en espèces et 0,0776 action ordinaire de Salesforce pour chaque action Slack, ce qui représente une valeur d’entreprise d’environ 27,7 milliards de dollars sur la base du cours de clôture de l’action ordinaire de Salesforce le 30 novembre 2020.

Associer Slack et Salesforce Customer 360 entraînera une évolution majeure pour les clients et le secteur d’activité. Cette association va permettre de créer le système d’exploitation adapté aux nouvelles méthodes de travail, et offrir aux entreprises la possibilité de se développer et de réussir dans un monde entièrement numérique.

« Stewart et son équipe ont construit l’une des plateformes les plus appréciées parmi tous les logiciels d’entreprise, dotée d’un incroyable écosystème », a déclaré Marc Benioff, président et directeur général de Salesforce. « C’est l’union parfaite. Ensemble, Salesforce et Slack vont façonner l’avenir des logiciels d’entreprise et transformer la façon dont nous travaillons à l’ère du télétravail et du tout numérique. Je suis ravi d’accueillir Slack au sein de la Ohana (mot hawaïen désignant la famille que nous choisissons) Salesforce dès que cette transaction sera conclue. »

« Salesforce a été un précurseur de la révolution du Cloud. Deux décennies plus tard, nous continuons à tirer parti des nombreuses possibilités qu’offre cette technologie pour transformer notre façon de travailler. Ensemble, notre potentiel est immense », a déclaré Stewart Butterfield, PDG et cofondateur de Slack. « Les logiciels jouent un rôle de plus en plus décisif dans la performance de l’entreprise. C’est pourquoi nous partageons la même vision : faire plus simple, plus puissant, plus flexible. Le but final est de permettre une meilleure coordination et davantage d’agilité dans l’entreprise. Personnellement, je crois que c’est l’association la plus stratégique dans l’histoire des logiciels, et j’ai hâte. »

Une acquisition pour créer le système d’exploitation adapté à notre nouvelle façon de travailler

Les événements de cette année ont considérablement accéléré le passage des entreprises et des gouvernements à un monde entièrement numérique, où le travail est effectué là où se trouvent les salariés, que ce soit au bureau, à domicile ou ailleurs. Ils doivent offrir des expériences connectées à leurs clients à chaque point de contact et permettre à leurs salariés de travailler de façon transparente, où qu’ils soient.

Ensemble, Salesforce et Slack offriront aux entreprises une source fiable unique pour leurs activités et une plateforme unifiée pour connecter les collaborateurs, les clients et les partenaires entre eux, tout en mettant à leur disposition les applications qu’ils utilisent chaque jour, respectant ainsi leurs méthodes de travail existantes.

Slack va devenir la nouvelle interface de Salesforce Customer 360

Salesforce est la plateforme no 1 de gestion de la relation client. Elle permet aux entreprises de vendre, d’offrir et de commercialiser leurs produits et services, où qu’elles soient. Slack réunit les personnes, les données et les outils afin que les équipes puissent collaborer et travailler, où qu’elles se trouvent. Slack Connect complète les avantages de Slack pour permettre la communication et la collaboration entre les salariés d’une entreprise et tous ses partenaires externes, des fournisseurs aux clients.

Slack sera profondément intégré dans chaque solution Salesforce basée sur le Cloud. En tant que nouvelle interface pour Salesforce Customer 360, Slack va transformer la façon dont les personnes communiquent, collaborent et agissent face aux informations clients dans Salesforce, ainsi que face aux informations provenant de toutes les autres applications et tous les autres systèmes commerciaux, afin d’être plus productifs, de prendre des décisions plus réfléchies et plus rapides et de créer des expériences clients connectées.

Slack va étendre sa présence dans les entreprises en s’unissant avec le no 1 de la gestion de la relation client

Slack est utilisé par les plus grandes entreprises de tous les secteurs d’activité dans le monde entier, des start-ups à la croissance la plus rapide aux entreprises du Fortune 500, telles que Starbucks, Target et TD Ameritrade, ainsi que des institutions universitaires et des organisations à but non lucratif de renom et des gouvernements dans plus de 150 pays.

En s’associant avec le no 1 mondial de la gestion de la relation client, Slack pourra étendre sa présence dans les entreprises, non seulement auprès des clients de Salesforce, mais aussi de toute entreprise en pleine transformation numérique. À l’issue de la transaction, Slack deviendra une unité opérationnelle de Salesforce et continuera à être dirigée par son PDG actuel, Stewart Butterfield.

Une association qui va créer le plus vaste écosystème ouvert d’applications et de flux de travail pour les entreprises

Connecter les personnes et les données sur divers systèmes, applications et appareils est l’un des plus grands défis que les entreprises doivent relever dans le monde entièrement numérique d’aujourd’hui.

La plateforme ouverte de Slack s’intègre parfaitement dans plus de 2 400 applications utilisées pour collaborer, communiquer et travailler. Offrant le plus vaste écosystème d’applications d’entreprise, la plateforme Salesforce est le moyen le plus simple de créer et de fournir des applications permettant de se connecter avec les clients d’une manière totalement inédite.

Ensemble, Salesforce et Slack vont créer le plus vaste écosystème ouvert d’applications et de flux de travail pour les entreprises et permettre à des millions de développeurs de créer la prochaine génération d’applications, en quelques clics et sans aucun codage nécessaire.

Détails sur la transaction proposée

Les conseils d’administration de Salesforce et de Slack ont tous les deux approuvé la transaction et celui de Slack recommande à ses actionnaires d’approuver la transaction et d’adopter l’accord de fusion. La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2022 de Salesforce, sous réserve de l’approbation par les actionnaires de Slack, de l’obtention des autorisations réglementaires requises et des autres conditions de clôture habituelles.

Salesforce a également conclu un accord de vote avec certains détenteurs des actions ordinaires de Slack, en vertu duquel chacun desdits actionnaires a accepté d’exercer le droit de vote de toutes ses actions Slack en faveur de la transaction lors de l’assemblée spéciale des actionnaires de Slack qui se déroulera en lien avec cette transaction, sous réserve de certaines conditions. Les actions Slack faisant l’objet dudit accord représentent environ 55 % des droits de vote actuels des actions ordinaires de Slack.

Salesforce prévoit de financer le montant de la contrepartie de cette transaction par une combinaison de nouvelles dettes et de liquidités figurant au bilan de Salesforce. Salesforce a obtenu un engagement de Citigroup Global Markets Inc, Bank of America, N.A. et JPMorgan Chase Bank, N.A. pour un prêt-relais non garanti de 364 jours d’une valeur de 10,0 milliards de dollars, sous réserve des conditions habituelles.

À propos de Salesforce

Salesforce, le leader mondial de la gestion de la relation client, permet aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’opérer une transformation numérique et d’obtenir une vue à 360° de leurs clients. Pour plus d’informations sur Salesforce (NYSE : CRM), consultez www.salesforce.com.

Tous les services ou fonctionnalités mentionnés dans le présent communiqué de presse ou dans d’autres communiqués de presse ou déclarations publiques qui n’ont pas encore vu le jour ne sont pas disponibles actuellement et peuvent ne pas être fournis dans les délais, ou pas du tout. Les clients qui achètent des applications Salesforce doivent prendre leurs décisions d’achat en tenant compte uniquement des fonctionnalités actuellement disponibles. Le siège social de Salesforce se trouve à San Francisco, et la société possède des bureaux en Europe et en Asie. Elle est cotée à la bourse de New York sous le symbole boursier « CRM ». Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.salesforce.com, ou appeler 1-800-NO-SOFTWARE.

À propos de Slack

Slack a totalement transformé la communication au sein des entreprises. C’est la plateforme de messagerie par canaux numéro un ; elle est utilisée par des millions d’entreprises pour fédérer leurs équipes, harmoniser leurs systèmes et faire évoluer leurs activités. Slack est la seule société qui offre un environnement sécurisé pour les entreprises et qui se développe en même temps qu’elles. C’est une nouvelle strate dans l’architecture technologique de l’entreprise qui permet aux salariés de collaborer plus efficacement, de connecter l’ensemble de leurs autres outils et services logiciels, et de trouver les informations dont ils ont besoin pour travailler au mieux. Le monde du travail est sur Slack.

Slack et son logo sont des marques déposées de Slack Technologies, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. D’autres noms et marques peuvent être revendiqués comme étant la propriété de tiers.

Conseillers

BofA Securities, Inc. est le conseiller financier exclusif de Salesforce, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et Morrison & Foerster LLP sont les conseillers juridiques de Salesforce. Qatalyst Partners LP et Goldman Sachs & Co LLC sont les conseillers financiers de Slack. Latham & Watkins LLP et Goodwin Procter LLP sont les conseillers juridiques de Slack.

Déclarations prospectives

La présente communication concerne un projet de regroupement d’entreprises entre Salesforce.com, Inc. (« Salesforce ») et Slack Technologies, Inc. (« Slack »). Ladite communication comprend des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Les déclarations prospectives font référence à des événements futurs et les résultats d’exploitation prévus, les stratégies commerciales, les avantages escomptés de la transaction proposée, l’impact prévu de la transaction proposée sur les activités et les résultats financiers et d’exploitation futurs de l’entité combinée, le montant et le timing prévus des synergies résultant de la transaction proposée, la date de clôture prévue de la transaction proposée et d’autres aspects de nos activités ou résultats d’exploitation. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des expressions telles que « fera », « s’attend à », « anticipe », « prévoit », « présage », « estime » ou d’autres mots ou expressions de portée similaire. Il n’est pas certain que l’un des événements prévus dans les déclarations prospectives se produira ou se réalisera, ou si l’un d’eux se produit, quel impact il aura sur les résultats d’exploitation et la situation financière de l’entité combinée ou sur le prix des actions de Salesforce ou de Slack. Lesdites déclarations prévisionnelles impliquent certains risques et incertitudes, dont beaucoup sont hors du contrôle des parties. Ceux-ci pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles, y compris, mais sans s’y limiter : l’impact des crises de santé publique, telles que les pandémies (y compris la pandémie de coronavirus [COVID-19]) et les épidémies, et toutes les politiques et actions connexes des entreprises ou des gouvernements visant à protéger la santé et la sécurité des personnes ou les politiques ou actions des gouvernements visant à maintenir le fonctionnement des économies et des marchés nationaux ou mondiaux ; l’effet de l’annonce de la fusion sur la capacité de Salesforce ou de Slack à conserver et à embaucher du personnel clé et à maintenir leurs relations avec les clients, les fournisseurs et les autres personnes avec lesquelles Salesforce ou Slack font des affaires, ou sur les résultats d’exploitation et les activités de Salesforce ou Slack en général ; les risques que la fusion perturbe les plans et les opérations actuels et les difficultés potentielles de rétention du personnel en raison de la fusion ; l’issue de toute procédure judiciaire liée à la fusion ; la capacité des parties à réaliser la transaction proposée et à la réaliser en temps opportun ; la satisfaction des conditions préalables à la réalisation de la transaction proposée, y compris la capacité à obtenir les approbations réglementaires conformément aux conditions prévues, et en temps opportun ; la capacité de Salesforce à intégrer avec succès les opérations de Slack ; la capacité de Salesforce à mettre en œuvre ses plans, prévisions et autres attentes concernant les activités de Salesforce après la réalisation de la transaction et sa capacité à réaliser les synergies prévues ; et la perturbation des activités après la fusion. Ces risques, ainsi que d’autres risques liés à la transaction proposée, seront inclus dans la déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 et la déclaration/le prospectus qui seront déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») en lien avec la transaction proposée. Bien que la liste des facteurs établie dans la présente communication et la liste des facteurs à présenter dans la déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 soient considérées comme représentatives, aucune liste de ce type ne doit être considérée comme un exposé complet de tous les risques et incertitudes potentiels. Pour plus d’informations sur les autres facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles, veuillez consulter les rapports périodiques respectifs de Salesforce et de Slack et les autres documents déposés auprès de la SEC, y compris les facteurs de risque identifiés dans les derniers rapports trimestriels de Salesforce et de Slack sur le formulaire 10-Q et les rapports annuels sur le formulaire 10-K. Les déclarations prospectives figurant dans la présente communication sont faites à la date mentionnée. Ni Salesforce ni Slack ne s’engagent à mettre à jour les déclarations prévisionnelles pour tenir compte d’événements ou de circonstances ultérieurs, à moins d’y être tenus par la loi.

Aucune offre ni sollicitation

La présente communication n’a pas pour objet et ne constitue pas une offre d’achat ou de vente, ni une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et aucune vente de valeurs mobilières ne sera réalisée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les valeurs ne soient inscrites ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être faite, sauf au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de la section 10 du Securities Act américain de 1933, dans sa version modifiée.

Informations complémentaires sur la fusion et où les trouver

Dans le cadre de la transaction proposée, Salesforce a l’intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 qui comprendra une circulaire de sollicitation de procurations par Slack et qui constitue également un prospectus de Salesforce. Salesforce et Slack peuvent également déposer d’autres documents pertinents auprès de la SEC concernant la transaction proposée. Le présent document ne remplace en aucun cas la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus, la déclaration d’enregistrement ou tout autre document que Salesforce ou Slack pourrait déposer auprès de la SEC. La circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif (si et quand il sera disponible) sera envoyé aux actionnaires de Salesforce et de Slack. LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA DÉCLARATION D’ENREGISTREMENT, LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS/LE PROSPECTUS ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUI POURRAIT ÊTRE DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUTE MODIFICATION OU TOUT COMPLÉMENT À CES DOCUMENTS, S’ILS SONT DISPONIBLES OU DÈS LORS QU’ILS LE DEVIENNENT, CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières pourront obtenir gratuitement des copies de la déclaration d’enregistrement et de la circulaire de sollicitation procuration/du prospectus (si ces documents sont disponibles ou dès lors qu’ils le deviennent), ainsi que d’autres documents contenant des informations importantes sur Salesforce, Slack et la transaction proposée, une fois que ces documents auront été déposés auprès de la SEC sur le site Web maintenu par la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des copies des documents déposés auprès de la SEC par Salesforce seront disponibles gratuitement sur le site Web de Salesforce à l’adresse www.salesforce.com/investor ou auprès du service des relations avec les investisseurs de Salesforce à l’adresse investor@salesforce.com. Des copies des documents déposés auprès de la SEC par Slack seront disponibles gratuitement sur le site Web de Slack à l’adresse investor.slackhq.com ou auprès du service des relations avec les investisseurs de Slack à l’adresse ir@slack.com.

Participants à la sollicitation

Salesforce, Slack et certains de leurs dirigeants et cadres supérieurs respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations en lien avec la transaction proposée. Les informations sur les directeurs et les cadres dirigeants de Salesforce, y compris une description de leurs intérêts directs ou indirects, par la détention de valeurs mobilières ou autre, figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de Salesforce pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2020, qui a été déposée auprès de la SEC le 1er mai 2020, et dans le rapport annuel de Salesforce sur le formulaire 10-K pour l’exercice fiscal terminé le 31 janvier 2020, qui a été déposé auprès de la SEC le 5 mars 2020, ainsi que dans un formulaire 8-K déposé par Salesforce auprès de la SEC le 1er juin 2020. Les informations sur les directeurs et les cadres dirigeants de Slack, y compris une description de leurs intérêts directs ou indirects, par la détention de valeurs mobilières ou autre, figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de Slack pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2020, qui a été déposée auprès de la SEC le 5 mai 2020, et dans le rapport annuel de Slack sur le formulaire 10-K pour l’exercice fiscal terminé le 31 janvier 2020, qui a été déposé auprès de la SEC le 12 mars 2020. D’autres informations concernant les participants aux sollicitations de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects, par la détention de valeurs mobilières ou autre, seront contenues dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus et dans d’autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC concernant la transaction proposée dès lors que ces documents seront disponibles. Les investisseurs doivent lire attentivement la circulaire de sollicitation de procuration/le prospectus dès lors qu’il est disponible avant de voter ou de prendre des décisions d’investissement. Vous pouvez obtenir des copies gratuites de ces documents auprès de Salesforce ou de Slack en utilisant les sources indiquées ci-dessus.