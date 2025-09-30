Salesforce ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Slack

Salesforce (NYSE: CRM), líder mundial en gestión de relaciones con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés), y Slack Technologies, Inc. (NYSE: WORK), la plataforma de comunicaciones empresariales más innovadora del mercado, han llegado a un acuerdo definitivo por el que Salesforce adquirirá Slack. Según lo dispuesto en el acuerdo, los accionistas de Slack recibirán 26,79 dólares en efectivo y 0,0776 acciones ordinarias de Salesforce por cada acción de Slack, lo que se corresponde con un valor de, aproximadamente, 27 700 millones de dólares, en base al precio de cierre de las acciones ordinarias de Salesforce del 30 de noviembre de 2020.

La unión de Slack con Salesforce Customer 360 supondrá una gran transformación tanto para los clientes y como para el sector. Esto se debe a que ambas crearán un sistema operativo adaptado a la nueva forma de trabajar, lo que permitirá el crecimiento y éxito de las empresas en un mundo completamente digitalizado.

“Stewart y su equipo han desarrollado una de las plataformas más populares de la historia del software empresarial, que cuenta con un ecosistema increíble a su alrededor”, ha afirmado Marc Benioff, presidente y director general de Salesforce. “Hacen la pareja perfecta. Juntas, Salesforce y Slack darán forma al futuro del software empresarial y transformarán el modo en el que todos trabajamos en el nuevo mundo digital, en el que el trabajo debe poder realizarse desde cualquier lugar. Estoy encantado de poder dar la bienvenida a Slack a nuestra 'ohana' de Salesforce en cuanto se cierre la transacción”.

“Salesforce dio inicio a la revolución de la nube y, dos décadas después, todavía seguimos explotando todas las posibilidades que esta ofrece para transformar la forma en la que trabajamos. Las oportunidades que se nos presentan juntos son inmensas”, ha reconocido Stewart Butterfield, director general y cofundador de Slack. “Dado que el software desempeña una función cada vez más importante en el rendimiento de una organización, compartimos la misión de reducir la complejidad, aumentar la capacidad y flexibilidad y, en última instancia, alcanzar un mayor grado de coordinación y agilidad en la organización. En mi opinión, nos encontramos ante la combinación más estratégica de la historia del software; estoy deseando empezar a trabajar”.

La adquisición creará un sistema operativo adaptado a la nueva forma de trabajar

Los hechos acontecidos este año han agilizado considerablemente la transición por parte de las empresas y los gobiernos hacia un mundo completamente digitalizado, en el que el trabajo se realiza dondequiera que se encuentren los trabajadores, ya sea en la oficina, en su casa o en cualquier otro lugar. Deben ofrecer experiencias conectadas a sus clientes a través de todos los puntos de contacto y permitir que sus empleados trabajen sin problemas, independientemente de donde estén.

Salesforce y Slack sumarán fuerzas a fin de ofrecer a las empresas una única fuente de información fiable para sus negocios, además de una plataforma unificada para conectar a empleados, clientes y socios entre sí y con las aplicaciones que utilizan a diario, todo ello manteniendo sus flujos de trabajo actuales.

Slack se convertirá en la nueva interfaz de Salesforce Customer 360

Salesforce es el líder en CRM gracias al cual las empresas pueden vender, ofrecer mantenimiento, comercializar sus productos y llevar a cabo sus actividades comerciales desde cualquier lugar. Por otro lado, Slack reúne a las personas, los datos y las herramientas para que los equipos puedan colaborar y realizar su trabajo desde cualquier lugar. Además, Slack Connect amplía las ventajas de Slack y permite la comunicación y colaboración de los empleados de una empresa y todos sus socios externos, desde los proveedores hasta los clientes.

Slack se integrará al completo en todas las nubes de Salesforce. Como nueva interfaz de Salesforce Customer 360, Slack transformará la forma en la que las personas se comunican, colaboran y toman medidas acerca de los datos de los clientes en todo Salesforce, así como sobre la información del resto de sus aplicaciones y sistemas empresariales. Con ello, se pretende aumentar la productividad, tomar decisiones más inteligentes y de forma más rápida, y crear experiencias de cliente conectadas.

Slack ampliará su presencia empresarial al formar parte del líder mundial en CRM

Slack presta sus servicios a las organizaciones más destacadas de todos los sectores del mundo, desde las empresas emergentes con mayor tasa de crecimiento hasta las que figuran en la lista Fortune 500, como Starbucks, Target y TD Ameritrade, además de a las principales instituciones académicas, organizaciones sin ánimo de lucro y gobiernos de más de 150 países.

Al pasar a formar parte de la empresa de CRM más importante del mundo, Slack podrá ampliar su presencia empresarial, no solo con los clientes de Salesforce, sino también con cualquier empresa que se encuentre en el proceso de transformación digital. Una vez cerrada la transacción, Slack pasará a ser una unidad operativa de Salesforce, que seguirá gestionando el director general actual, Stewart Butterfield.

Una unión que construirá el mayor ecosistema abierto empresarial de aplicaciones y flujos de trabajo

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas en el mundo digitalizado actual es el de conectar a las personas y los datos mediante sistemas, aplicaciones y dispositivos.

La plataforma abierta de Slack se integra perfectamente con más de 2400 aplicaciones utilizadas para colaborar, comunicarse y trabajar. Por otro lado, la plataforma de Salesforce, que cuenta con el mayor ecosistema empresarial de aplicaciones del mercado, constituye la forma más sencilla de desarrollar y distribuir aplicaciones para conectar con los clientes de una forma completamente nueva.

Juntas, Salesforce y Slack crearán el ecosistema abierto más amplio de aplicaciones y flujos de trabajo para empresas y permitirán a millones de desarrolladores producir la próxima generación de aplicaciones con clics, en lugar de con código.

Detalles sobre la transacción propuesta

Los consejos de administración de Salesforce y Slack han aprobado la transacción y el consejo de Slack recomienda a sus accionistas que también la aprueben y adopten el acuerdo de fusión. Se prevé que la transacción se cerrará en el segundo trimestre del año fiscal 2022 de Salesforce, previa aprobación de los accionistas de Slack, la recepción de los permisos administrativos necesarios y otras condiciones de cierre habituales.

Además, Salesforce ha firmado un acuerdo de votación con determinados accionistas de Slack, en virtud del cual dichos accionistas han acordado emitir un voto a favor de la transacción con todas sus acciones ordinarias en la reunión especial de accionistas de Slack, que se celebrará con motivo de la transacción con arreglo a determinados términos y condiciones. Las acciones de Slack sujetas a este acuerdo representan aproximadamente el 55 % de los derechos de voto actuales de las acciones ordinarias de Slack.

Salesforce espera financiar la parte en efectivo de la contraprestación de la transacción mediante una combinación de efectivo y nueva deuda en el balance de Salesforce. Citigroup Global Markets Inc., Bank of America, N.A. y JPMorgan Chase Bank, N.A. han concedido a Salesforce un préstamo puente preferente sin garantía de 10 000 millones de dólares a 364 días, sujeto a las condiciones habituales.

Acerca de Salesforce

Salesforce, el líder mundial en CRM, permite a las empresas de todos los tamaños y sectores llevar a cabo la transformación digital y crear una visión integral de sus clientes. Para obtener más información sobre Salesforce (NYSE: CRM), accede a: www.salesforce.com.

Los servicios o funciones sin publicar a los que se hace referencia en este u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas no están disponibles actualmente y puede que no se proporcionen a tiempo o que no se lleguen a proporcionar. Los clientes que adquieran aplicaciones de Salesforce deben tomar sus decisiones de compra basándose en las funciones que están disponibles actualmente. Salesforce tiene su sede en San Francisco, cuenta con oficinas en Europa y Asia, y cotiza en la Bolsa de Nueva York con el código bursátil “CRM”. Si quieres obtener más información, accede a https://www.salesforce.com o llama al 1-800-NO-SOFTWARE.

Acerca de Slack

Slack ha transformado la comunicación empresarial. Constituye la principal plataforma de mensajería basada en canales, que utilizan millones de personas para coordinar a sus equipos, unificar sus sistemas e impulsar sus empresas. Solo Slack ofrece un entorno seguro y de nivel empresarial que se puede escalar en las empresas más grandes del mundo. Se trata de una nueva capa de la tecnología empresarial donde las personas pueden trabajar juntas de forma más eficaz, conectar todos sus otros servicios y herramientas de software y encontrar la información que necesitan para dar lo mejor de sí mismas. Slack es el motor de tu trabajo.

Slack y el logotipo de Slack son marcas registradas de Slack Technologies, Inc. o sus subsidiarios de EE. UU. u otros países. Otros nombres y marcas podrían ser reclamados como propiedad de terceros.

Asesores

El único asesor financiero de Salesforce es BofA Securities, Inc. y sus asesores legales son Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Morrison & Foerster LLP. Qatalyst Partners LP y Goldman Sachs & Co LLC son los asesores financieros de Slack y Latham & Watkins LLP y Goodwin Procter LLP sus asesores legales.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación se refiere a una propuesta de transacción de fusión empresarial entre Salesforce.com, Inc. (“Salesforce”) y Slack Technologies, Inc. (“Slack”). En este comunicado se incluyen declaraciones de carácter prospectivo con arreglo al artículo 27A de la Securities Act (Ley de Valores estadounidense) de 1933 y al artículo 21E de la Securities Exchange Act ( Ley del Mercado de Valores estadounidense) de 1934. Las declaraciones de carácter prospectivo hacen referencia a los acontecimientos futuros y los resultados previstos de las operaciones, las estrategias empresariales, los beneficios previstos de la transacción propuesta, el impacto previsto de la transacción propuesta en la actividad de la empresa fusionada y los resultados financieros y operativos futuros, la magnitud y el momento en que se espera que se produzcan los efectos sinérgicos de la transacción propuesta, la fecha de cierre prevista de la transacción propuesta y otros aspectos de nuestras operaciones o resultados operativos. Estas declaraciones prospectivas a menudo se pueden identificar porque en ellas se usan palabras como “hará”, “esperar”, “anticipar”, “prever”, “pronosticar”, “estimar” u otras palabras o frases de sentido análogo. No se sabe con certeza si alguno de los acontecimientos previstos en las declaraciones de carácter prospectivo finalmente sucederá, ni, en caso de que alguno se materialice, el impacto que este tendrá en los resultados operativos, la situación financiera de las empresas fusionadas o el valor de las acciones de Salesforce o Slack. Estas declaraciones prospectivas entrañan ciertos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan al control de las partes, que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los indicados en dichas declaraciones prospectivas. Entre estos riesgos e incertidumbres, se encuentran: los efectos de las crisis de salud pública, como las pandemias (incluido el coronavirus [COVID-19]) y las epidemias, así como cualquier política o medida gubernamental o empresarial pertinente para proteger la salud y seguridad de la población o el funcionamiento de la economía y los mercados nacionales o internacionales; las repercusiones que tenga el anuncio de la fusión en la capacidad de Salesforce o Slack para retener y contratar personal clave, así como para mantener las relaciones con los clientes, proveedores y otras personas con las que Salesforce o Slack realicen sus actividades comerciales, o en los resultados operativos de Salesforce o Slack y sus negocios en general; los riesgos de que la fusión interrumpa los planes y operaciones actuales y dificulte la retención de los empleados; el resultado de cualquier procedimiento legal relacionado con la fusión; la capacidad de las partes de efectuar la transacción propuesta en el momento oportuno o simplemente de llegar a realizarla; el cumplimiento, en su totalidad o de forma oportuna, de las condiciones previas al cierre de la transacción propuesta, incluida la obtención de los permisos administrativos, de acuerdo con las condiciones previstas; la capacidad de Salesforce de integrar correctamente las operaciones de Slack; la capacidad de Salesforce de implementar sus planes, previsiones y otras expectativas relacionados con sus actividades comerciales, tras el cierre de la transacción, y de lograr las sinergias esperadas; y la interrupción del negocio tras la fusión. Estos riesgos, así como otros relacionados con la transacción propuesta, se incluirán en la Declaración de registro en el Formulario S-4 y en la Declaración o el Prospecto de representación, que se presentarán ante la Comisión de Valores y Bolsa (“SEC”, por sus siglas en inglés) en relación con la transacción propuesta. Si bien la lista de factores que aquí se presenta, así como la lista de factores que se presentará en la Declaración de registro en el Formulario S-4, se consideran representativas, ninguna de ellas debe considerarse una declaración completa de todos los riesgos e incertidumbres posibles. Para obtener información adicional sobre otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, consulta los informes periódicos respectivos de Salesforce y Slack y otros documentos presentados ante la SEC, incluidos los factores de riesgo identificados en los Informes trimestrales más recientes de Salesforce y Slack en el Formulario 10-Q y los Informes anuales en el Formulario 10-K. Las declaraciones prospectivas incluidas en el presente comunicado se deben tener en cuenta solo a partir de la fecha en que se han realizado. Salesforce y Slack no asumen ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas a fin de reflejar los acontecimientos o circunstancias posteriores, excepto cuando lo exija la ley.

Sin oferta ni solicitud

La información de este comunicado no tiene el objetivo de constituir ni constituirá una oferta de compra o venta, la solicitud de una oferta de compra o venta de valores ni la solicitud de un voto o aprobación; ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de valores de estas jurisdicciones. No se realizará ninguna oferta de valores, excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos del Artículo 10 de la Ley de Valores estadounidense de 1933, según sus enmiendas.

Información adicional sobre la fusión y dónde encontrarla

En relación con la transacción propuesta, Salesforce presentará ante la SEC una Declaración de registro en el Formulario S-4, que incluirá una Declaración de representación de Slack y que también constituye un prospecto de Salesforce. Tanto Salesforce como Slack podrán presentar otros documentos ante la SEC respecto de la transacción propuesta. Este documento no sustituye a la Declaración o el Prospecto de representación, la Declaración de registro ni ningún otro documento que Salesforce o Slack puedan presentar ante la SEC. La Declaración o el Prospecto de representación definitivo (si está disponible) se enviará por correo electrónico a los accionistas de Salesforce y Slack. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES A QUE LEAN LA DECLARACIÓN DE REGISTRO, LA DECLARACIÓN O EL PROSPECTO DE REPRESENTACIÓN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE SE PRESENTE ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER ENMIENDA O SUPLEMENTO DE ESTOS DOCUMENTOS, DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD (SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN DISPONIBLES), PORQUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Los inversores y tenedores de valores podrán obtener copias gratuitas de la Declaración de registro y de la Declaración o el Prospecto de responsabilidad (siempre y cuando estén disponibles), así como de otros documentos que contengan información importante sobre Salesforce, Slack y la transacción propuesta, una vez que estos documentos se hayan presentado ante la SEC, a través de su sitio web: http://www.sec.gov. Las copias de los documentos que presente Salesforce ante la SEC estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de Salesforce, www.salesforce.com/investor, o poniéndose en contacto con el departamento de Relaciones con inversores de Salesforce en investor@salesforce.com. Las copias de los documentos que presente Slack ante la SEC estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de Slack, investor.slackhq.com, o poniéndose en contacto con el departamento de Relaciones con inversores de Salesforce en ir@slack.com.

Participantes de la solicitud

Salesforce, Slack y algunos de sus respectivos directivos y ejecutivos pueden considerarse participantes de la solicitud de representación con respecto a la transacción propuesta. La información sobre los directivos y ejecutivos de Salesforce, incluida una descripción de sus intereses directos o indirectos, por tenencias de valores o de otro modo, se establece en la Declaración de representación de Salesforce para su Junta general anual de accionistas de 2020, que se presentó ante la SEC el 1 de mayo de 2020, y en el Informe anual de Salesforce en el Formulario 10-K del año fiscal que finalizó el 31 de enero de 2020, que se presentó ante la SEC el 5 de marzo de 2020, así como en el Formulario 8-K que presentó Salesforce ante la SEC el 1 de junio de 2020. La información sobre los directivos y ejecutivos de Slack, incluida una descripción de sus intereses directos o indirectos, por tenencias de valores o de otro modo, se establece en la Declaración de representación de Slack para su Junta general anual de accionistas de 2020, que se presentó ante la SEC el 5 de mayo de 2020, y en el Informe anual de Slack en el Formulario 10-K del año fiscal que finalizó el 31 de enero de 2020, que se presentó ante la SEC el 12 de marzo de 2020. En la Declaración o el Prospecto de representación y otros materiales pertinentes que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción propuesta, cuando esos materiales estén disponibles, figurará otra información relativa a los participantes de las solicitudes de representación y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencia de valores o de otro modo. Los inversores deben leer detenidamente la Declaración o el Prospecto de representación cuando esté disponible antes de tomar cualquier decisión de votación o inversión. Salesforce o Slack puede facilitarte copias gratuitas de estos documentos mediante las fuentes indicadas anteriormente.