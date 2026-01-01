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Perguntas frequentes
Sim. Baixar o Slack no seu dispositivo Android é um processo que envolve duas etapas:
1. Pesquise o Slack na Google Play Store e clique em Instalar
2. Após o download, entre ou inscreva-se no Slack
Não. O Slack não funciona em dispositivos Android 7. O Slack requer versões de sistema operacional do Android 11 ou superiores (versões do app de 23.09.10 ou superiores). Oferecemos suporte apenas para dispositivos Android que tenham o Google Play Services instalado por padrão.
Instalar o Slack no seu dispositivo Android é um processo que envolve duas etapas:
1. Pesquise o Slack na Google Play Store e clique em Instalar
2. Após o download, entre ou inscreva-se no Slack