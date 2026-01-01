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Preguntas frecuentes
Sí. Descargar Slack en tu dispositivo Android es un proceso de dos pasos:
1. Buscar la aplicación de Slack en Google Play Store y hacer clic en Instalar
2. Luego de completada la descarga, iniciar sesión o registrarse en Slack
No. Slack no funciona en dispositivos con Android 7. Slack requiere versiones de sistema operativo de Android 11 o superiores (versiones de la aplicación 23.09.10 o superiores). Solo admitimos dispositivos Android que tienen Servicios de Google Play instalado de forma predeterminada.
Instalar Slack en tu dispositivo Android es un proceso de dos pasos:
1. Buscar la aplicación de Slack en Google Play Store y hacer clic en Instalar
2. Luego de completada la descarga, iniciar sesión o registrarse en Slack