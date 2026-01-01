Slack è anche su desktop
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Domande frequenti
Sì. Il download di Slack su un dispositivo Android è un processo a due passaggi:
1. Cerca Slack nel Google Play Store e clicca su Installa
2. Dopo averlo scaricato, accedi o registrati per Slack
No, Slack non funzionerà sui dispositivi Android 7. Slack richiede le versioni del sistema operativo Android 11 o superiori (versioni dell’app 23.09.10 o superiori). Supportiamo solo i dispositivi Android che hanno i servizi Google Play installati per impostazione predefinita.
L’installazione di Slack su un dispositivo Android è un processo a due passaggi:
1. Cerca Slack nel Google Play Store e clicca su Installa
2. Dopo averlo scaricato, accedi o registrati per Slack