Slack はデスクトップでも使えます
Mac、Windows、Linux 版の Slack アプリで仕事をスムーズに進めましょう。メールアドレスを入力するとリンクが届き、そこから簡単にダウンロードできます。
よくある質問
はい。Slack は、次の 2 段階のプロセスで Android デバイスにダウンロードできます。
1. Google Play Store で Slack を検索し、「インストール」をタップします
2. ダウンロードの後、Slack にサインインまたは新規登録します
いいえ。Slack は Android 7 デバイスで動作しません。Slack を使用するには、Android 11 以降のバージョンの OS が必要です（アプリのバージョン 23.09.10 以降）。Google Play 開発者サービスがデフォルトでインストールされている Android デバイスのみ対応しています。
Slack は、次の 2 段階のプロセスで Android デバイスにインストールできます。
1. Google Play Store で Slack を検索し、「インストール」をタップします
2. ダウンロードの後、Slack にサインインまたは新規登録します