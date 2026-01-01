Android 版 Slack

よくある質問

はい。Slack は、次の 2 段階のプロセスで Android デバイスにダウンロードできます。
1. Google Play Store で Slack を検索し、「インストール」をタップします
2. ダウンロードの後、Slack にサインインまたは新規登録します

いいえ。Slack は Android 7 デバイスで動作しません。Slack を使用するには、Android 11 以降のバージョンの OS が必要です（アプリのバージョン 23.09.10 以降）。Google Play 開発者サービスがデフォルトでインストールされている Android デバイスのみ対応しています。

