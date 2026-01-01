Slack para Android

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Preguntas frecuentes

Sí. Para descargar Slack en tu dispositivo Android solo tienes que seguir estos dos pasos:
1. Busca Slack en Google Play y pulsa Instalar.
2. Cuando finalice la descarga, conéctate o regístrate en Slack.

No. Slack no funciona en dispositivos que utilicen Android 7. Para utilizar Slack es necesario tener el sistema operativo Android 11 o superior (versiones de la aplicación 23.09.10 o superiores). Solo admitimos dispositivos Android que tengan instalados los servicios de Google Play de forma predeterminada.

Para instalar Slack en tu dispositivo Android solo tienes que seguir estos dos pasos:
1. Busca Slack en Google Play y pulsa Instalar.
2. Cuando finalice la descarga, conéctate o regístrate en Slack.