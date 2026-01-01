También tenemos app para ordenador
Mantente al día con la conversación gracias a nuestras aplicaciones para Mac, Windows y Linux. Podemos mandarte un correo con un enlace rápido de descarga para que empieces a usarla.
Preguntas frecuentes
Sí. Para descargar Slack en tu dispositivo Android solo tienes que seguir estos dos pasos:
1. Busca Slack en Google Play y pulsa Instalar.
2. Cuando finalice la descarga, conéctate o regístrate en Slack.
No. Slack no funciona en dispositivos que utilicen Android 7. Para utilizar Slack es necesario tener el sistema operativo Android 11 o superior (versiones de la aplicación 23.09.10 o superiores). Solo admitimos dispositivos Android que tengan instalados los servicios de Google Play de forma predeterminada.
Para instalar Slack en tu dispositivo Android solo tienes que seguir estos dos pasos:
1. Busca Slack en Google Play y pulsa Instalar.
2. Cuando finalice la descarga, conéctate o regístrate en Slack.