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Häufig gestellte Fragen
Ja. Das Herunterladen von Slack auf dein Android-Gerät besteht aus zwei Schritten:
1. Suche im Google Play Store nach Slack und klicke auf „Installieren“.
2. Sobald der Download abgeschlossen ist, melde dich an oder registriere dich bei Slack.
Nein. Slack funktioniert nicht auf Geräten mit Android 7. Slack erfordert eine Betriebssystemversion von Android 11 oder höher (App-Versionen von 23.09.10 oder höher). Wir unterstützen nur Android-Geräte, auf denen Google Play Services standardmäßig installiert ist.
Die Installation von Slack auf deinem Android-Gerät besteht aus zwei Schritten:
1. Suche im Google Play Store nach Slack und klicke auf „Installieren“.
2. Sobald der Download abgeschlossen ist, melde dich an oder registriere dich bei Slack.