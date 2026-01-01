Slack pour Android

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Foire aux questions

Oui. L’installation de Slack sur votre appareil Android comporte deux étapes :
1. Recherchez Slack dans le Google Play Store et cliquez sur Installer
2. Une fois le téléchargement terminé, connectez-vous ou inscrivez-vous

Slack n’est pas disponible sur les appareils Android 7. Slack n’est disponible que sur Android 11 ou versions ultérieures (23.09.10 ou ultérieures). Nous ne prenons en charge que les appareils Android sur lesquels les Services Google Play sont installés par défaut.

L’installation de Slack sur votre appareil Android comporte deux étapes :
1. Recherchez Slack dans le Google Play Store et cliquez sur Installer
2. Une fois le téléchargement terminé, connectez-vous ou inscrivez-vous