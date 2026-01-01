데스크톱에서도 Slack을 이용할 수 있어요
Mac, Windows, Linux용 앱으로 커뮤니케이션을 이어가세요. Slack을 빠르게 시작할 수 있도록 다운로드 링크를 이메일로 보내 드릴게요!
자주 묻는 질문
그럼요. 다음 2단계 프로세스를 따라 Android 기기에 Slack을 다운로드하세요.
1. Google Play Store에서 Slack을 검색하고 Install 클릭
2. 다운로드되면 Slack에 로그인 또는 가입
아니요. Slack은 Android 7 기기에서 작동하지 않습니다. Slack은 Android 11 이상의 운영 체제 버전이 필요합니다(앱 버전 23.09.10 이상). Slack은 Google Play 서비스가 기본적으로 설치된 Android 기기만 지원합니다.
