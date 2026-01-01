Android용 Slack

자주 묻는 질문

그럼요. 다음 2단계 프로세스를 따라 Android 기기에 Slack을 다운로드하세요.
1. Google Play Store에서 Slack을 검색하고 Install 클릭
2. 다운로드되면 Slack에 로그인 또는 가입

아니요. Slack은 Android 7 기기에서 작동하지 않습니다. Slack은 Android 11 이상의 운영 체제 버전이 필요합니다(앱 버전 23.09.10 이상). Slack은 Google Play 서비스가 기본적으로 설치된 Android 기기만 지원합니다.

