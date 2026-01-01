Uma maneira mais simples e inteligente de conversar e colaborar
Com o plano gratuito, pequenas equipes se comunicam e se mantêm conectadas.Criar um workspace
Melhore sua produtividade com as funções básicas.
Canais privados e públicos ilimitados
Crie um canal para cada projeto, assunto ou grupo. Privado ou público, todos têm um lugar no Slack.
90 dias de mensagens pesquisáveis
Todas as mensagens enviadas no Slack ficam salvas por 90 dias e são totalmente pesquisáveis.
Até 3 apps
Integre os softwares e apps personalizados líderes de mercado direto ao Slack para potencializar suas ferramentas.
Chamadas de áudio e vídeo de 30 minutos
Substitua as reuniões improvisadas no seu escritório por conversas ao vivo, por voz, em um canal ou mensagem direta.
Compartilhamento de arquivos
Todos os arquivos públicos compartilhados por sua equipe ficam em um só lugar. Assim, novos membros podem encontrar tudo o que precisam e nada se perde em pastas esquecidas.
Notificações personalizadas
É possível ajustar as notificações conforme suas necessidades, assim, você sempre fica por dentro das conversas mais importantes.
Nosso compromisso com a segurança e com seus dados.
O Slack leva a sério a proteção de dados e a privacidade. Como uma empresa baseada na nuvem com acesso aos dados mais valiosos dos nossos clientes, criamos padrões elevados de segurança.
Temos certificações de segurança reconhecidas internacionalmente, como a ISO 27001 (sistema de gestão da segurança da informação) e a ISO 27018 (proteção de dados pessoais na nuvem).
Saiba mais sobre: Segurança | Privacidade | Política do GDPR
Você está bem acompanhado
Para milhões de pessoas em todo o mundo, o Slack é onde o trabalho acontece.