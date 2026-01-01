무제한 비공개 및 공개 채널 모든 프로젝트, 주제, 그룹에 대한 채널을 생성하세요. 채널은 비공개 또는 공개로 생성할 수 있습니다.

90일 간의 검색 가능 메시지 Slack에서 전송된 모든 메시지는 90일간 저장되며 완전한 검색 기능을 지원합니다.

앱 최대 3개 업계 최고의 소프트웨어와 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합하여 사용하던 모든 도구의 기능을 강화합니다.

30분 음성 및 화상 통화 사무실의 즉석 회의를 채널 또는 다이렉트 메시지 내의 실시간 음성 우선 대화로 대체하세요.

파일 공유 팀이 공유하는 모든 공개 파일이 한곳에 보관되기 때문에, 팀에 새로 참여한 사람도 필요한 모든 내용을 파악할 수 있고 어떤 폴더에 파일이 저장되었는지 찾아 헤맬 필요도 없습니다.