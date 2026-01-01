더 스마트하고 간편한 채팅 및 협업 방법

무료 플랜을 사용하는 소규모 팀은 커뮤니케이션하고 연계할 수 있습니다.

워크스페이스 생성

기본 기능으로 더 많은 작업을 수행하세요.

무제한 비공개 및 공개 채널

모든 프로젝트, 주제, 그룹에 대한 채널을 생성하세요. 채널은 비공개 또는 공개로 생성할 수 있습니다.

90일 간의 검색 가능 메시지

Slack에서 전송된 모든 메시지는 90일간 저장되며 완전한 검색 기능을 지원합니다.

앱 최대 3개

업계 최고의 소프트웨어와 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합하여 사용하던 모든 도구의 기능을 강화합니다.

30분 음성 및 화상 통화

사무실의 즉석 회의를 채널 또는 다이렉트 메시지 내의 실시간 음성 우선 대화로 대체하세요.

파일 공유

팀이 공유하는 모든 공개 파일이 한곳에 보관되기 때문에, 팀에 새로 참여한 사람도 필요한 모든 내용을 파악할 수 있고 어떤 폴더에 파일이 저장되었는지 찾아 헤맬 필요도 없습니다.

개인별 알림

원하는 대로 알림을 맞춤화할 수 있어 나에게 중요한 대화를 조금도 놓치지 않을 수 있습니다.

본체에 방패 모양이 있고 밝은 색상에 입체적인 기본 자물쇠 그래픽을 보여줍니다.

보안 및 사용자 데이터를 위한 Slack의 노력.

Slack은 개인 정보 보호와 데이터 보호를 매우 중요하게 여깁니다. 고객의 가장 가치 있는 데이터를 담당하고 있는 클라우드 기반의 기업인 Slack은 보안에 대한 높은 기준을 설정해 왔습니다.

Slack은 ISO 27001(정보 보안 관리 시스템) 및 ISO 27018(클라우드에서의 개인 데이터 보호)에 대한 국제 공인 보안 인증을 받았습니다.

자세히 알아보기: 보안 | 개인 정보 보호 | GDPR 정책

Slack으로 업무 효율을 높이는 기업

전 세계 수백만 명에게 있어서, Slack은 업무가 이루어지는 곳입니다.

고객 사례 읽기

  • Sportsbet
  • Insurance Australia Group
  • Lotte ON
  • Toss
  • Grabtaxi Holdings Pte Ltd