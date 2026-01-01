더 스마트하고 간편한 채팅 및 협업 방법
무료 플랜을 사용하는 소규모 팀은 커뮤니케이션하고 연계할 수 있습니다.워크스페이스 생성
기본 기능으로 더 많은 작업을 수행하세요.
무제한 비공개 및 공개 채널
모든 프로젝트, 주제, 그룹에 대한 채널을 생성하세요. 채널은 비공개 또는 공개로 생성할 수 있습니다.
90일 간의 검색 가능 메시지
Slack에서 전송된 모든 메시지는 90일간 저장되며 완전한 검색 기능을 지원합니다.
앱 최대 3개
업계 최고의 소프트웨어와 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합하여 사용하던 모든 도구의 기능을 강화합니다.
30분 음성 및 화상 통화
사무실의 즉석 회의를 채널 또는 다이렉트 메시지 내의 실시간 음성 우선 대화로 대체하세요.
파일 공유
팀이 공유하는 모든 공개 파일이 한곳에 보관되기 때문에, 팀에 새로 참여한 사람도 필요한 모든 내용을 파악할 수 있고 어떤 폴더에 파일이 저장되었는지 찾아 헤맬 필요도 없습니다.
개인별 알림
원하는 대로 알림을 맞춤화할 수 있어 나에게 중요한 대화를 조금도 놓치지 않을 수 있습니다.
Slack으로 업무 효율을 높이는 기업
전 세계 수백만 명에게 있어서, Slack은 업무가 이루어지는 곳입니다.