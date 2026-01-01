Une manière plus simple et plus intelligente de discuter et de collaborer
Le forfait Gratuit permet aux petites équipes de communiquer et de rester connectées.Créer un espace de travail
Apprenez les rudiments et soyez encore plus efficace.
Canaux publics et privés en illimité
Créez un canal pour chaque projet, thème ou groupe. Privés ou publics, vos projets trouveront tous leur place sur Slack.
90 jours de messages consultables
Chaque message envoyé dans Slack est enregistré pendant 90 jours et peut être recherché.
Jusqu’à 3 applications
Améliorez le fonctionnement de tous vos outils en intégrant directement des logiciels de pointe et des applications personnalisées dans Slack.
Appels audio et vidéo de 30 minutes
Recréez les réunions improvisées qui avaient lieu au bureau grâce aux conversations audio en direct dans des canaux ou des messages directs.
Partage de fichiers
Tous les fichiers publics partagés par votre équipe étant conservés de façon centralisée, les nouveaux membres de l’équipe ont accès au contexte dont ils ont besoin. Aucune information n’est enterrée dans un dossier oublié.
Notifications personnalisées
Avec la possibilité d’adapter les notifications à vos besoins, vous ne manquerez jamais les conversations qui comptent pour vous.
Notre engagement envers la sécurité et vos données.
Slack prend très au sérieux la confidentialité et la protection des données. En tant qu’entreprise basée sur le cloud et manipulant certaines des données les plus précieuses de nos clients, nous avons établi des normes élevées de sécurité.
Nous avons obtenu les certifications de sécurité ISO 27001 (système de gestion de sécurité de l’information) et ISO 27018 (protection des données à caractère personne dans le cloud) qui sont reconnues internationalement.
En savoir plus sur : Sécurité | Confidentialité | Politique du RGPD
Vous êtes en bonne compagnie
Pour des millions de personnes, le monde du travail est sur Slack.