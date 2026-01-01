Una forma más rápida y efectiva de chatear y colaborar
El plan Gratuito permite a los pequeños equipos comunicarse y permanecer conectados.Crear un espacio de trabajo
Consigue las funciones básicas y mejora el rendimiento.
Canales cerrados y abiertos ilimitados
Crea un canal para cada proyecto, tema o grupo. Cerrados o abiertos, tendrán un sitio en Slack.
90 días de mensajes consultables
Todos los mensajes enviados en Slack se guardan durante 90 días. Además, se puede buscar en ellos.
Un máximo de 3 aplicaciones
Haz que todas tus herramientas funcionen mejor integrando software líder del sector y aplicaciones personalizadas directamente en Slack.
Llamadas de audio y vídeo de 30 minutos
Reemplaza las reuniones improvisadas por conversaciones de voz en directo en un canal o en un mensaje directo.
Uso compartido de archivos
Todos los archivos públicos que tu equipo comparte se conservan en un único lugar, de manera que los nuevos miembros pueden obtener todo el contexto que necesitan y nada se queda apartado en una carpeta olvidada.
Notificaciones personalizadas
Gracias a la posibilidad de ajustar las notificaciones a tus necesidades, no te perderás nada de las conversaciones que te interesan.
Nuestro compromiso con la seguridad y tus datos.
Slack se toma muy en serio la privacidad y protección de tus datos. Somos una empresa que almacena información en la nube y sabemos que nuestros clientes nos han confiado datos muy valiosos, por lo que nos hemos puesto la vara muy alta en lo que se refiere a seguridad.
Hemos recibido certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente, como ISO 27001 (sistema de gestión de la seguridad de la información) e ISO 27018 (protección de datos personales en la nube).
Obtén más información sobre: Seguridad | Privacidad | Política de GDPR
Estás en buena compañía
Slack es el motor del trabajo de millones de personas en todo el mundo.