Canales públicos y privados ilimitados Crea un canal para cada proyecto, tema o grupo. Públicos o privados, tendrán un lugar en Slack.

90 días de mensajes que puedes consultar Cada mensaje enviado en Slack se guarda por 90 días, y todo su contenido se puede buscar.

Hasta tres aplicaciones Logra que tus herramientas brinden un mejor desempeño al integrar el software líder del sector con aplicaciones personalizadas directamente en Slack.

Llamadas de audio y video de 30 minutos Sustituye las reuniones improvisadas de la oficina con conversaciones de voz en tiempo real en un canal o mensaje directo.

Uso compartido de archivos Todos los archivos públicos que comparte tu equipo se conservan en un solo lugar para que las personas nuevas del equipo puedan ver todo el contexto que necesitan, ya que no hay información oculta ni perdida en una carpeta olvidada.