Una manera más inteligente y sencilla de conversar y colaborar
El plan Gratuito permite que los equipos pequeños se comuniquen y se mantengan conectados.Crear un espacio de trabajo
Consigue las funciones básicas y mejora el rendimiento.
Canales públicos y privados ilimitados
Crea un canal para cada proyecto, tema o grupo. Públicos o privados, tendrán un lugar en Slack.
90 días de mensajes que puedes consultar
Cada mensaje enviado en Slack se guarda por 90 días, y todo su contenido se puede buscar.
Hasta tres aplicaciones
Logra que tus herramientas brinden un mejor desempeño al integrar el software líder del sector con aplicaciones personalizadas directamente en Slack.
Llamadas de audio y video de 30 minutos
Sustituye las reuniones improvisadas de la oficina con conversaciones de voz en tiempo real en un canal o mensaje directo.
Uso compartido de archivos
Todos los archivos públicos que comparte tu equipo se conservan en un solo lugar para que las personas nuevas del equipo puedan ver todo el contexto que necesitan, ya que no hay información oculta ni perdida en una carpeta olvidada.
Notificaciones personalizadas
Gracias a la posibilidad de adaptar las notificaciones a tus necesidades, no te perderás nada de las conversaciones que te interesan.
Nuestro compromiso con la seguridad y tus datos.
Slack se toma muy en serio la privacidad y protección de tus datos. Somos una empresa que almacena información en la nube y sabemos que nuestros clientes nos confían datos muy valiosos, por lo que nos hemos puesto la vara muy alta en lo que se refiere a seguridad.
Contamos con certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente, como ISO 27001 (sistema de administración de la seguridad de la información) e ISO 27018 (protección de datos personales en la nube).
Obtén más información sobre: Seguridad | Privacidad | Política de GDPR
Estás en buena compañía
Slack es el motor del trabajo de millones de personas en todo el mundo.