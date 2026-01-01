Un modo più intelligente e semplice di parlare e collaborare

Il piano Free consente ai piccoli team di comunicare e restare connessi.

Crea un’area di lavoro

Ottieni le funzioni di base e fai di più.

Canali privati e pubblici illimitati

Crea un canale per ogni progetto, argomento o gruppo. Privato o pubblico, in Slack c'è posto per tutti.

90 giorni di messaggi disponibili per la ricerca

Ogni messaggio inviato in Slack viene salvato per 90 giorni ed è completamente ricercabile.

Fino a 3 app

Fai funzionare tutti i tuoi strumenti in modo ottimale integrando software leader del settore e app personalizzate direttamente in Slack.

30 minuti di chiamate vocali e videochiamate

Sostituisci le riunioni improvvisate in ufficio con conversazioni vocali in tempo reale in un canale o messaggio diretto.

Condivisione di file

Tutti i file pubblici condivisi dal team sono conservati in un’unica posizione, così le nuove persone che entrano a far parte del team possono ottenere il contesto di cui hanno bisogno, senza che alcun contenuto rimanga fuori portata in una cartella dimenticata.

Notifiche personalizzate

Grazie alla possibilità di personalizzare le notifiche in base alle tue esigenze, non perderai mai nessuna conversazione che ti interessa.

Grafica illustrata di un lucchetto luminoso con base dimensionale, con uno scudo sulla parte anteriore.

Il nostro impegno verso la sicurezza e i tuoi dati.

In Slack, privacy e protezione dei dati sono importanti. La nostra azienda basata sul cloud e responsabile di alcuni tra i dati più importanti dei nostri clienti ha definito standard elevati per la sicurezza.

Abbiamo ricevuto certificazioni di sicurezza riconosciute a livello internazionale per ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni) e ISO 27018 (per la protezione dei dati personali nel cloud).

Scopri di più su: Sicurezza | Privacy | Regolamento GDPR

Sei in buona compagnia

Milioni di persone in tutto il mondo scelgono Slack per lavorare.

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