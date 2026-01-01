Un modo più intelligente e semplice di parlare e collaborare
Il piano Free consente ai piccoli team di comunicare e restare connessi.Crea un’area di lavoro
Ottieni le funzioni di base e fai di più.
Canali privati e pubblici illimitati
Crea un canale per ogni progetto, argomento o gruppo. Privato o pubblico, in Slack c'è posto per tutti.
90 giorni di messaggi disponibili per la ricerca
Ogni messaggio inviato in Slack viene salvato per 90 giorni ed è completamente ricercabile.
Fino a 3 app
Fai funzionare tutti i tuoi strumenti in modo ottimale integrando software leader del settore e app personalizzate direttamente in Slack.
30 minuti di chiamate vocali e videochiamate
Sostituisci le riunioni improvvisate in ufficio con conversazioni vocali in tempo reale in un canale o messaggio diretto.
Condivisione di file
Tutti i file pubblici condivisi dal team sono conservati in un’unica posizione, così le nuove persone che entrano a far parte del team possono ottenere il contesto di cui hanno bisogno, senza che alcun contenuto rimanga fuori portata in una cartella dimenticata.
Notifiche personalizzate
Grazie alla possibilità di personalizzare le notifiche in base alle tue esigenze, non perderai mai nessuna conversazione che ti interessa.
Il nostro impegno verso la sicurezza e i tuoi dati.
In Slack, privacy e protezione dei dati sono importanti. La nostra azienda basata sul cloud e responsabile di alcuni tra i dati più importanti dei nostri clienti ha definito standard elevati per la sicurezza.
Abbiamo ricevuto certificazioni di sicurezza riconosciute a livello internazionale per ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni) e ISO 27018 (per la protezione dei dati personali nel cloud).
Scopri di più su: Sicurezza | Privacy | Regolamento GDPR
Sei in buona compagnia
Milioni di persone in tutto il mondo scelgono Slack per lavorare.