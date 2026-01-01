In Slack, privacy e protezione dei dati sono importanti. La nostra azienda basata sul cloud e responsabile di alcuni tra i dati più importanti dei nostri clienti ha definito standard elevati per la sicurezza.

Abbiamo ricevuto certificazioni di sicurezza riconosciute a livello internazionale per ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni) e ISO 27018 (per la protezione dei dati personali nel cloud).