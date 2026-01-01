チャットとコラボレーションをもっとスマートかつシンプルに
仕事がはかどる Slack の基本機能
無制限のチャンネル
Slack 上にプロジェクトやトピック、グループ専用の場所を作りましょう。チャンネルはパブリック設定のほか、プライベートにも設定できます。
90 日分の検索可能なメッセージ
Slack で送信されるすべてのメッセージは 90 日間保存され、検索できます。
最大で 3 個のアプリ
業界の主要なソフトウェアやカスタムアプリを Slack に直接組み込めるため、すでにお使いのツールをさらに効果的に活用できます。
30 分の音声・ビデオ通話
チャンネルやダイレクトメッセージの中で音声メインの会話をさっと始めれば、オフィスでのちょっとした打ち合わせを再現できます。
ファイル共有
チームのすべてのパブリックファイルがたった 1 つの場所に保持されるので、チームに入ってきたメンバーは、必要なすべてのコンテキストを入手でき、忘れられたフォルダに情報が隠れてしまうことはなくなります。
通知をパーソナライズ
あなたのニーズに合わせて通知をカスタマイズできるので、重要な会話の内容を逃すことはもうありません。
