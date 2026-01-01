チャットとコラボレーションをもっとスマートかつシンプルに

フリープランでは、小規模なチームでコミュニケーションをとり、連携できます。

仕事がはかどる Slack の基本機能

無制限のチャンネル

Slack 上にプロジェクトやトピック、グループ専用の場所を作りましょう。チャンネルはパブリック設定のほか、プライベートにも設定できます。

90 日分の検索可能なメッセージ

Slack で送信されるすべてのメッセージは 90 日間保存され、検索できます。

最大で 3 個のアプリ

業界の主要なソフトウェアやカスタムアプリを Slack に直接組み込めるため、すでにお使いのツールをさらに効果的に活用できます。

30 分の音声・ビデオ通話

チャンネルやダイレクトメッセージの中で音声メインの会話をさっと始めれば、オフィスでのちょっとした打ち合わせを再現できます。

ファイル共有

チームのすべてのパブリックファイルがたった 1 つの場所に保持されるので、チームに入ってきたメンバーは、必要なすべてのコンテキストを入手でき、忘れられたフォルダに情報が隠れてしまうことはなくなります。

通知をパーソナライズ

あなたのニーズに合わせて通知をカスタマイズできるので、重要な会話の内容を逃すことはもうありません。

その本体上のシールドを特徴とする明るい立体的な基本の鍵をイラストで描いたグラフィック。

安全とデータへの責任

Slack は、ユーザー企業の皆さまの機密データを預かるクラウドベースの企業として、皆さまのプライバシーやデータ保護を重視し、高いセキュリティ基準を設けています。

また Slack は、ISO 27001（情報セキュリティマネジメントシステム）や ISO 27018（クラウドにおける個人データの保護）などの国際的に認知されたセキュリティ認証を取得しています。

もっと詳しく : セキュリティ | プライバシー | GDPR ポリシー

Slack を愛用する企業の皆さま

世界中のたくさんのチームが、Slack で仕事をよりシンプルに、より快適に、より有意義に進めています。

  • Kokuyo
  • Cygames
  • BGZT
  • Kaizen Platform
  • Uzabase