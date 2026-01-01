Eine intelligentere, einfachere Art, zu chatten und zusammenzuarbeiten
Der kostenlose Plan ermöglicht es kleinen Teams, zu kommunizieren und in Verbindung zu bleiben.Workspace erstellen
Hol dir die Basisfunktionen und arbeite effizienter.
Unbegrenzte Anzahl Geschlossener & Offener Channels
Erstelle für jedes Projekt, jedes Thema oder jede Gruppe einen eigenen Channel. Egal, ob offen oder geschlossen, bei Slack geht beides.
90-Tage durchsuchbare Nachrichten
Jede in Slack gesendete Nachricht wird 90 Tage gespeichert und ist vollständig durchsuchbar.
Bis zu 3 Apps
Sorge dafür, dass alle deine Tools besser funktionieren, indem du branchenführende Software und benutzerdefinierte Apps direkt in Slack integrierst.
30-minütige Sprach- und Video-Anrufe
Mit einem Channel oder einer Direktnachricht kannst du spontane Meetings in deinem Büro durch Live-Sprachunterhaltungen ersetzen.
Dateien teilen
Alle öffentlichen Dateien, die dein Team gemeinsam nutzt, werden an einem einzigen Ort aufbewahrt – so können neue Mitarbeitende, die dem Team beitreten, den gesamten Kontext einsehen, den sie benötigen, und nichts geht in irgendeinem vergessenen Ordner verloren.
Personalisierte Benachrichtigungen
Mit der Möglichkeit, Benachrichtigungen auf deine Bedürfnisse zuzuschneiden, verpasst du nie mehr die Gespräche, die für dich wichtig sind.
Unser Engagement für Sicherheit und Datenschutz.
Slack nimmt die Themen Privatsphäre und Datenschutz sehr ernst. Da wir ein Cloud-basiertes Unternehmen sind, dem einige der wertvollsten Daten unserer Kunden anvertraut sind, legen wir in puncto Sicherheit die Messlatte hoch.
Wir haben international anerkannte Sicherheitszertifizierungen gemäß ISO 27001 (Management-System für die Informationssicherheit) und ISO 27018 (für den Schutz persönlicher Daten in der Cloud) erhalten.
Mehr Infos über: Sicherheit | Datenschutz | DSGVO-Richtlinie
Du befindest dich in bester Gesellschaft
Für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ist Slack der Ort, an dem alle einfach zusammenarbeiten.