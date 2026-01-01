Unbegrenzte Anzahl Geschlossener & Offener Channels Erstelle für jedes Projekt, jedes Thema oder jede Gruppe einen eigenen Channel. Egal, ob offen oder geschlossen, bei Slack geht beides.

90-Tage durchsuchbare Nachrichten Jede in Slack gesendete Nachricht wird 90 Tage gespeichert und ist vollständig durchsuchbar.

Bis zu 3 Apps Sorge dafür, dass alle deine Tools besser funktionieren, indem du branchenführende Software und benutzerdefinierte Apps direkt in Slack integrierst.

30-minütige Sprach- und Video-Anrufe Mit einem Channel oder einer Direktnachricht kannst du spontane Meetings in deinem Büro durch Live-Sprachunterhaltungen ersetzen.

Dateien teilen Alle öffentlichen Dateien, die dein Team gemeinsam nutzt, werden an einem einzigen Ort aufbewahrt – so können neue Mitarbeitende, die dem Team beitreten, den gesamten Kontext einsehen, den sie benötigen, und nichts geht in irgendeinem vergessenen Ordner verloren.