Promova um local de trabalho digital mais inclusivo com o Slack

Nosso jeito de trabalhar mudou e ficou melhor. Em uma pesquisa com 4.700 funcionários de escritórios remotos globais, descobrimos que o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a satisfação com o tipo de trabalho e a produtividade aumentaram. Embora esses fatores importantes sejam promovidos pelo trabalho remoto, também há um sinal de alerta em nossas constatações: o senso de pertencimento das pessoas diminuiu.

Aumentar esse senso de pertencimento ao trabalho pode ser um desafio confuso, mas temos seis métodos comprovados que você pode testar hoje, diretamente no Slack.

As mudanças são perpétuas e têm uma natureza desafiadora. Para ajudar sua equipe a enfrentar as adversidades com maior resiliência e pensar em como essas dificuldades fazem o trabalho progredir, queremos compartilhar um workshop interativo que oferecemos aos nossos próprios funcionários, aqui no Slack. Assista-o abaixo.

1. Seja uma pessoa autêntica no trabalho, desde o primeiro dia

Com a integração remota, são necessários mais esforços e criatividade para ajudar os novos contratados a se sentir à vontade. No entanto, com o Slack, essa criação de vínculos pode acontecer de forma orgânica.

Personalize o perfil do Slack

Como seu nome é pronunciado? Quais pronomes você prefere que as pessoas usem com você? Pode ser desafiador conhecer pessoas pelo Zoom, mas informações úteis e divertidas são compartilhadas nos perfis do Slack. A empresa pode personalizar os campos únicos nos perfis do Slack para que os funcionários possam adicionar qual é a sobremesa favorita deles, que idiomas eles falam, entre outras informações.

Crie um canal #apresentações

Sabemos que é impossível dizer tudo nos perfis do Slack. Não há espaço para compartilhar o fato de que você talvez tenha sido um chapeleiro de renome em seu país muitos anos atrás ou que dá aulas de surfe no fim de semana. Você pode postar uma biografia breve e interessante no canal #apresentação. Na Slack, chamamos esse canal de #eba. Isso representa nosso sentimento quando mais um funcionário incrível entra na empresa.

Depois, você pode adicionar um link dessa apresentação ao seu perfil do Slack. Assim, colegas de trabalho podem acessar sua biografia quando quiserem e encontrar interesses em comum, como hobbies ou gosto musical.

2. Encontre solidariedade em grupos de recursos e suporte para funcionários

As pessoas têm experiências diferentes, e os grupos de recursos para funcionários (GRFs) oferecem um apoio inestimável que ajuda cada funcionário a dar o seu melhor no trabalho. Por exemplo, pessoas de diferentes credos podem se reunir em seus respectivos canais e planejar reuniões mensais, pais e mães podem compartilhar dicas e histórias, e pessoas negras podem celebrar sua cultura e herança em um canal.

Para cada GRF do Slack, temos um canal privado que é um espaço seguro para membros, além de um canal público para que os aliados saibam como podem apoiar os colegas de trabalho e toda a comunidade.

3. Incentive vínculos espontâneos

Além de ser essencial para manter relacionamentos saudáveis entre indivíduos com funções diferentes, conhecer pessoas novas na empresa é um meio importante de interação social. Os encontros no corredor e as conversas casuais no escritório digital ainda podem acontecer com o app Donut para Slack.

O Donut reúne aleatoriamente dois colegas de trabalho por mensagem direta no Slack para incentivá-los a marcar um café virtual ou se encontrar pessoalmente para conversar. O app agora inclui um atalho de canal Pegue um Donut para descobrir rapidamente novos canais nos quais esse processo já está acontecendo.

4. Desenvolva a cultura da empresa, um emoji por vez

Há uma série de casos de uso para reações de emoji, e iniciamos cada workspace com um pacote carregado previamente. Mas você sabia que pode escolher qualquer imagem e torná-la um emoji personalizado no Slack? Uma opção é fazer upload de fotos dos colegas de equipe, que podem ser usados como reação de emoji para comemorar algo que eles fizeram ou criar uma piada interna. Por exemplo, usamos um emoji de guaxinim quando queremos mover discussões para canais mais adequados.

5. Demonstre gratidão pela equipe à distância

Quando não vemos os colegas de equipe pessoalmente, é fácil sentir que nossas contribuições e opiniões não foram percebidas ou valorizadas. Promova uma cultura de reconhecimento saudável definindo um lembrete do Slackbot para valorizar o trabalho das pessoas. Além disso, se você fizer um elogio público aos colegas de trabalho, eles podem fazer o mesmo por você no futuro.

6. Torne o horário de trabalho acessível para todos

Caso sua equipe seja formada por especialistas que respondem a perguntas de parceiros de departamentos diferentes, temos uma boa notícia: você não precisa ter um escritório físico nem reservar um tempo específico toda semana durante o horário de trabalho. Usando o criador de fluxo de trabalho, uma ferramenta visual que permite que qualquer usuário do Slack automatize processos de rotina, os funcionários podem enviar perguntas em um formulário.

Assim que o formulário é enviado, a pergunta da pessoa é postada em um canal dedicado, onde um membro da equipe pode confirmá-la e responder diretamente. Dessa forma, o canal se torna um local dinâmico de perguntas e respostas que podem ser pesquisadas.

Dica extra: peça que os membros do canal se lembrem de pesquisar as respostas antes de postar novas perguntas. Esse se torna um jeito padronizado para que qualquer pessoa da empresa faça perguntas de forma assíncrona. Assim, a equipe pode respondê-las quando tiver tempo.

Está buscando outros jeitos de reinventar o trabalho em sua equipe? Confira nossas dicas para incentivar horários flexíveis e criar conexões.