Slack으로 더 포용적인 디지털 워크플레이스 조성하기

우리가 일하는 방식은 근본적으로 바뀌고 있으며, 분명 개선되고 있습니다. 전세계 4,700명의 원격 근로자를 대상으로 한 설문조사에서, 직원들이 느끼는 일과 삶의 균형, 근로 형태에 대한 만족, 그리고 생산성이 개선되었음이 밝혀졌습니다. 원격 근무가 이런 중요한 요인에 대해 긍정적인 결과를 보여주고 있지만, 경계해야 할 부분도 존재합니다. 바로 소속감의 감소인데요.

직장에 대한 소속감을 개선하는 것은 모호한 도전일 수 있습니다. 그러나 여기 Slack에서 바로 시작할 수 있는 여섯 가지 방법을 소개합니다.

1. 첫날부터 나의 모든 것을 일로 가져오기

원격 온보딩에는 신입사원이 집에서도 소속감을 느낄 수 있도록 더 많은 노력과 창의력이 필요한데, Slack과 함께라면 자연스러운 유대감을 이끌어낼 수 있습니다.

Slack 프로필 사용자 지정하기

당신의 이름을 어떻게 발음하나요? 성별이 어떻게 되나요? Zoom을 통해 사람들을 만나는 것이 생각보다 어려울 수 있지만, Slack 프로필은 유용하고 재미있는 정보를 공유합니다. 회사는 Slack 프로필에 고유한 분야를 지정할 수 있습니다. 이를 통해 직원들은 가장 좋아하는 디저트나 사용하는 언어 등의 내용을 추가할 수 있습니다.

#소개하기 채널 시작하기

물론 지금까지 Slack 프로필에는 내가 과거에 모자를 애용하는 것으로 유명했다거나, 주말에 서핑 수업을 진행했다는 사실을 공유할 수 있는 공간이 없었습니다. 지정된 #소개하기 채널에 짧은 소개를 포스트하는 것이 가능했을 따름입니다(Slack에서는 이 채널을 #yay라고 부르는데, 이 채널명은 새로운 직원이 우리 팀에 합류했을 때 느끼는 감정을 표현한 것입니다).

그런 다음 이 소개를 Slack 프로필에 연결할 수 있는데, 이를 통해 동료들은 내 소개에 언제든 다시 방문하여 취미나 음악 취향 등을 공유할 수 있습니다.

2. 직원 지원 및 지원 그룹에서 연대하기

사람들은 모두 다양한 배경을 가지고 있습니다. 직원 자원 그룹(ERG)은 모든 직원이 직장에서 자신의 진정한 모습을 보일 수 있도록 가치 있는 도움을 제공합니다. 일례로, 서로 다른 신앙을 가지고 있는 사람들이 각 채널에 모여 월간 미팅을 계획하거나, 부모들의 경우 여러 가지 팁과 이야기를 공유할 수 있고, 또 다른 문화권의 사람들은 채널 내에서 그들의 문화와 유산을 기념할 수도 있습니다.

각 Slack ERG를 위해, 우리는 멤버에게 안전한 공간이 될 수 있는 비공개 채널과 협력자가 동료와 더 넓은 커뮤니티를 지원하는 방법을 배울 수 있는 공개 채널을 제공합니다.

3. 자발적인 유대감 장려하기

회사에서 새로운 사람을 만나는 것은 건강한 부서 간 관계를 위해서 뿐만 아니라 사회적 상호 작용의 원천으로서 매우 중요한 일입니다. Slack용 Donut 앱을 통해 가상 사무실의 복도를 가로지르고, 직원들과 안부를 주고받을 수 있습니다.

Donut은 Slack의 다이렉트 메시지를 통해 두 명의 팀원을 무작위로 선정하고, 이들이 가상으로 또는 직접 대면하여 커피라도 한잔하며 소통하기를 권장합니다. 현재 이 앱에는 Donut 가입 채널 바로가기가 포함되어 매치메이킹이 진행되고 있는 새로운 채널을 빠르게 찾을 수 있습니다.

4. 이모티콘을 사용하여 회사 문화 만들기

이모티콘 반응에 대한 다양한 사례가 있습니다. 또한 우리는 모든 워크스페이스에서 사전 로드된 이모티콘 팩을 시작했습니다. 그런데 모든 이미지를 Slack의 사용자 지정 이모티콘으로 업로드할 수 있다는 것은 알고 계셨나요? 팀원의 사진을 업로드해서 그들의 성과를 축하하기 위한 이모티콘 반응으로 사용하거나, 자신만 아는 농담을 만들어 보세요. 예를 들어, Slack에서는 너구리 이모티콘을 사용하여 토론을 더 적절한 채널로 옮기게 합니다.

5. 멀리서도 감사함을 표현하기

동료들과 대면하지 못할 때는 나의 기여나 의견이 주목받지 못하거나 적절히 평가되지 못한다고 생각하기 쉽습니다. 다른 사람의 업무에 감사하도록 Slackbot 리마인더를 설정하면 서로 인정하는 건전한 문화를 만들 수 있습니다. 또한 이렇게 감사함을 표현하면, 이후에 상대방으로부터 호의를 얻게 될 수도 있습니다.

6. 모두가 접근할 수 있는 업무 시간 만들기

여러 업무 파트너의 질문을 일상적으로 처리하는 각 전문가로 구성된 팀을 위해 좋은 소식이 있습니다. 더 이상 업무 시간을 지키기 위한 실제 사무실도, 주간 캘린더 블록도 필요하지 않습니다. 이제 Slack 사용자의 반복적인 프로세스를 자동화하도록 지원하는 시각적 도구인 워크플로 빌더를 사용하면 동료들이 양식을 통해 질문을 제출할 수 있습니다.

양식이 제출되면 해당 질문은 지정된 채널에 게시되며 팀원이 문의를 확인하고 바로 답변합니다. 채널이 실시간으로 검색 가능한 FAQ가 되는 것입니다.

보너스 팁: 새로운 질문을 포스팅하기 전에 먼저 채널 멤버에게 검색해 보라고 넌지시 권해 보세요. 이를 통해 회사의 모든 사람들이 표준화된 방식을 통해 질문을 비동기식으로 제출할 수 있고, 팀은 일정에 따라 답할 수 있습니다.

팀의 업무 방식을 새롭게 할 수 있는 다양한 방법을 찾고 계신가요? 유연한 일정을 지원하고 서로 연결하기 위한 팁을 확인하세요.