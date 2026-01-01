Promueve un espacio de trabajo digital más inclusivo con Slack

La esencia de nuestra forma de trabajar ha cambiado y para mejor. A través de una encuesta a 4700 oficinistas que están teletrabajando, descubrimos que los empleados disfrutan de un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral, la satisfacción con los acuerdos laborales y la productividad. Si bien estos importantes factores se promueven a través del teletrabajo, nuestros hallazgos también conllevan una advertencia: las personas están teniendo un menor sentido de pertenencia.

Mejorar el sentido de pertenencia en el trabajo puede ser un desafío nebuloso, pero tenemos seis métodos comprobados y ciertos que puedes realizar hoy mismo, directamente en Slack.

El cambio es infinito e intrínsecamente desafiante. Para ayudar a tu equipo a ser más resistente frente a la adversidad y reflexionar sobre la forma en que avanza el trabajo, compartimos un taller interactivo que ofrecemos a nuestros empleados aquí en Slack. Míralo a continuación.

1. Da todo de ti en el trabajo desde el primer día

La incorporación a distancia requiere un esfuerzo adicional y creatividad para ayudar a los nuevos empleados a sentirse como en casa, pero con Slack, la vinculación puede suceder de manera orgánica.

Cómo personalizar tu perfil de Slack

¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Cuáles son tus pronombres? Conocer gente a través de Zoom puede ser complicado, pero los perfiles de Slack comparten información útil y entretenida. Tu empresa puede personalizar campos únicos para sus perfiles de Slack, para que los empleados puedan agregar su postre favorito, qué idiomas hablan, etc.

Cómo empezar un canal de #presentaciones

Los perfiles de Slack tienen un límite: no hay espacio para compartir el hecho de que en una vida pasada fuiste un aclamado diseñador de sombreros ni que impartes clases de surf los fines de semana. Lo que sí puedes hacer es publicar una biografía corta y agradable en un canal designado de #presentaciones en Slack, este canal se llama #yay (genial). Es cómo nos sentimos cuando otro empleado excepcional se une a nosotros).

Después, puedes enlazar esta presentación en tu perfil de Slack para que tus colegas puedan repasar tu biografía en cualquier momento y encontrar intereses comunes en pasatiempos o gustos musicales que comparten.

2. Encuentra la solidaridad en los grupos de apoyo y recursos para empleados

Las personas provienen de diversos orígenes, y los grupos de recursos para empleados (ERG) ofrecen un apoyo invaluable que ayuda a todos los empleados a trabajar de forma plena. Por ejemplo, personas de diferentes religiones pueden reunirse en sus respectivos canales y planificar reuniones mensuales, los padres pueden compartir consejos e historias, y las personas de color pueden celebrar su cultura y herencia en un canal.

Para cada ERG de Slack tenemos un canal privado que sirve como un espacio seguro para los miembros, junto con un canal público para que los aliados aprendan cómo pueden apoyar a sus compañeros de trabajo y a la comunidad en general.

3. Cómo incentivar la vinculación espontánea

Conocer gente nueva de tu empresa no solo es esencial para unas sanas relaciones interfuncionales; es una importante fuente de interacción social. Las discusiones en el pasillo y las conversaciones triviales en la oficina digital aún pueden ocurrir con la aplicación Donut para Slack.

Donut te empareja aleatoriamente con un compañero de equipo a través de un mensaje directo en Slack y te anima a charlar con un café virtual o en persona. Ahora la aplicación incluye un acceso directo al canal Comparte un Donut para descubrir rápidamente nuevos canales en los que el emparejamiento ya esté en curso.

4. Cómo construir la cultura de tu empresa emoji a emoji

Las reacciones emoji tienen una variedad de casos de uso y comenzamos cada espacio de trabajo con un paquete precargado. ¿Pero sabías que puedes elegir cualquier imagen y subirla como un emoji personalizado en Slack? Intenta subir fotos de tus compañeros de equipo para usarlas como reacciones emoji para celebrar algo que hayan hecho o desarrollar tu propio chiste interno. Por ejemplo, en Slack usamos un emoji de mapache para trasladar algunos debates a canales más apropiados.

5. Cómo promover el aprecio por el equipo desde lejos

Cuando no ves a tus compañeros de trabajo en persona, es fácil sentir que tus contribuciones y opiniones pueden pasar desapercibidas y no se aprecian. Configurar un recordatorio de Slackbot para apreciar el trabajo de los demás fomenta una sana cultura de reconocimiento. Además, si les envías un saludo, tus colegas podrían devolvértelo.

6. Cómo hacer que el horario de oficina sea accesible para todos

Si tu equipo está lleno de expertos en la materia que habitualmente responden preguntas de socios multifuncionales, te tenemos buenas noticias: no necesitas una oficina física o un bloque de calendario semanal para mantener el horario de oficina. Con el Generador de flujos de trabajo, una herramienta visual que permite a cualquier usuario de Slack automatizar procesos de rutina, los colegas pueden hacer preguntas a través de un formulario.

Una vez que el formulario se envía, la pregunta se publica en un canal dedicado donde un miembro del equipo puede reconocer la consulta y responderla directamente. Esto convierte al canal en una sección de preguntas y respuestas interactiva y de búsqueda.

Consejo extra: Recuerda amablemente a los miembros del canal que busquen respuestas antes de publicar nuevas preguntas. Esto crea una forma estandarizada para que cualquier persona de la empresa pueda hacer preguntas de forma asincrónica, permitiendo que el equipo responda según lo permitan sus horarios.

¿Buscas más formas de reinventar el modo de trabajar de tu equipo? Revisa nuestros consejos para respaldar horarios flexibles y crear conexiones.