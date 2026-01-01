Fomenta un lugar de trabajo digital más inclusivo con Slack

Nuestra forma de trabajar ha cambiado radicalmente (y lo ha hecho a mejor). A partir de una encuesta efectuada a 4700 teletrabajadores de oficina de todo el mundo, observamos que los empleados disfrutan de un aumento del equilibrio entre vida personal y laboral, de su satisfacción con las condiciones laborales y de su productividad. Aunque estos factores importantes vienen abanderados por el teletrabajo, las conclusiones de este estudio también arrojan una advertencia: el sentimiento de pertenencia del personal se ha reducido.

Mejorar el sentimiento de pertenencia en el trabajo puede ser un desafío ambiguo, pero contamos con seis métodos de eficacia demostrada que puedes empezar a poner en práctica hoy mismo, directamente en Slack.

El cambio ha llegado para quedarse y esto supone, en esencia, un desafío. Para ayudar a tu equipo a ser más eficiente en tiempos de adversidad y replantear la forma en que el trabajo se lleva a cabo, nos gustaría hablarte sobre el taller interactivo que ofrecemos a los propios empleados de Slack. Échale un vistazo.

1. Muéstrate tal cual eres en el trabajo, desde el mismo primer día

La incorporación de teletrabajadores exige un esfuerzo y una creatividad adicionales para contribuir a que los nuevos empleados se sientan como en casa, pero con Slack, la creación de lazos puede producirse de forma natural.

Personaliza tu perfil de Slack

¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Cómo prefieres que se dirijan a ti? Reunirse con gente por Zoom puede resultar complejo, pero los perfiles de Slack transmiten información útil a la par que divertida. Tu empresa puede personalizar campos exclusivos en sus perfiles de Slack, de forma que los empleados puedan indicar cuál es su postre favorito, los idiomas que hablan y muchas cosas más.

Inicia un canal #presentaciones

Obviamente, los perfiles de Slack llegan hasta donde llegan: no dejan lugar para comunicar el hecho de que en otra vida confeccionaste sombreros que hicieron las delicias de todo el país, ni de que das clases de surf los fines de semana. Lo que puedes hacer es publicar una breve y complaciente biografía en un canal #presentaciones designado a tal efecto (en Slack, este canal se llama #yay [#hurra], pues así es como nos sentimos cuando se nos une otro empleado excepcional).

Acto seguido, puedes vincular esta presentación a tu perfil de Slack, para que tus compañeros puedan volver a consultar tu biografía en cualquier momento y encontrar puntos en común en aficiones o gustos musicales afines.

2. Encuentra solidaridad en los grupos de recursos y apoyo para empleados

La gente viene de contextos muy diversos, por lo que los grupos de recursos para empleados (ERG) ofrecen un apoyo incalculable que ayuda a todos los empleados a mostrarse tal cual son en el trabajo. Por ejemplo, las personas de distintas confesiones pueden reunirse en sus respectivos canales y planificar reuniones mensuales, quienes tengan hijos pueden compartir consejos y anécdotas, y las personas afrodescendientes pueden celebrar su cultura y ascendencia en un canal específico a tal efecto.

Para cada ERG de Slack, contamos con un canal cerrado que actúa de espacio seguro para los miembros, junto con un canal abierto para que los aliados descubran cómo pueden apoyar a sus compañeros y a la comunidad en general.

3. Fomenta la creación de lazos espontáneos

Conocer a gente nueva en tu empresa no solo es esencial para tener relaciones interdisciplinares sanas, sino que también es una fuente de interacción social importante. Los encuentros en los pasillos y las conversaciones en torno a la máquina de café siguen siendo posibles en la oficina digital con la aplicación Donut para Slack.

Donut te empareja aleatoriamente con alguno de tus compañeros de equipo a través de un mensaje directo en Slack y os anima a charlar mientras os tomáis un cafelito virtual o en personal. La aplicación ahora incluye un acceso directo al canal Unirse a un Donut para descubrir con rapidez nuevos canales en los que ya se crean afinidades.

4. Desarrolla la cultura de tu empresa, emoji a emoji

Las reacciones emoji se pueden aplicar en casos muy variados, y empezamos todos los espacios de trabajo con un conjunto de emojis incluidos de serie. Ahora bien, ¿sabías que puedes coger cualquier imagen y subirla como emoji personalizado en Slack? Prueba a subir fotos de tus compañeros de equipo para utilizarlas como reacción emoji para celebrar algo que consiguieran, o desarrolla tu propia broma interna (por ejemplo, en Slack usamos el emoji de un mapache para trasladar los debates a canales más apropiados).

5. Fomenta el agradecimiento al equipo desde la distancia

Cuando no ves a tus compañeros de trabajo en persona, es fácil llegar a pensar que tus aportaciones y opiniones pasan desapercibidas o no se valoran. Configurar un recordatorio de Slackbot para agradecer el trabajo que hacen los demás fomenta una cultura de reconocimiento sana. Además, tus compañeros de trabajo podrían devolverte el favor en otro momento si les reconoces sus méritos.

6. Haz que los horarios de oficina resulten accesibles para todos

Si tu equipo está lleno de expertos en la materia que contestan sistemáticamente a las preguntas de colaboradores interdisciplinares, traemos buenas noticias: no necesitáis una oficina física (ni un bloque semanal en el calendario) para continuar con el horario de oficina. Mediante el creador de flujos de trabajo, una herramienta gráfica que permite a cualquier usuario de Slack automatizar los procesos rutinarios, los compañeros de trabajo pueden plantear preguntas empleando un formulario.

En cuanto se envía el formulario, la pregunta de esa persona se publica en un canal específico en el que los miembros del equipo pueden acusar la recepción de la consulta y contestarla directamente. De este modo, el canal se convierte en una sección de preguntas y repuestas dinámica y consultable.

Consejo de propina: recuérdales amablemente a los miembros del canal que deben buscar las respuestas antes de publicar nuevas preguntas. De este modo, se crea un mecanismo estandarizado mediante el cual cualquier trabajador de la empresa puede plantear preguntas de forma asíncrona, gracias a lo cual el equipo puede contestarle conforme a su horario.

¿Buscas otras formas de reinventar la manera de trabajar de tu equipo? Echa un vistazo a nuestros consejos para abrir la puerta a los horarios flexibles y crear vínculos.