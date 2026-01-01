Un espace de travail numérique plus inclusif grâce à Slack

Nos méthodes de travail ont profondément changé et c’est tant mieux. Selon une enquête réalisée auprès de 4 700 télétravailleurs dans le monde entier, les actifs profitent d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, sont plus satisfaits de leurs conditions de travail et sont plus productifs. Ces aspects importants sont développés grâce au télétravail. Nos résultats ont néanmoins fait ressortir un point alarmant : le sentiment d’appartenance des collaborateurs diminue.

Renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise peut sembler compliqué. C’est pourquoi nous vous proposons six méthodes éprouvées que vous pouvez lancer dans Slack dès aujourd’hui.

Le changement est permanent et riche en défis. Pour aider votre équipe à gagner en résilience et repenser votre manière de travailler, voici un atelier interactif que nous proposons à nos propres employés chez Slack. Découvrez-le en images.

1. Soyez vous-même au travail, dès le début

Une intégration à distance réclame davantage d’efforts et de créativité pour que les nouvelles recrues se sentent bien. Avec Slack, des liens peuvent se créer spontanément.

Personnalisez votre profil Slack

Comment doit-on prononcer votre nom ? Quels sont vos pronoms (il, elle) ? Rencontrer des personnes sur Zoom peut mettre mal à l’aise, mais les profils Slack vous permettent de partager des informations à la fois utiles et amusantes. Votre entreprise peut personnaliser des champs uniques dans les profils Slack. Vos collaborateurs pourront y ajouter leur dessert préféré, les langues qu’ils parlent, etc.

Lancez un canal de conversations #présentations

Bien évidemment, les profils Slack sont limités. Il n’y a pas la place pour préciser que vous avez été un acteur célèbre dans une vie antérieure ou que vous donnez des cours de surf le week-end. En revanche, vous pouvez publier une biographie courte et amusante dans un canal de #présentations (chez Slack, ce canal s’appelle #youpi. C’est ce que nous nous disons dès qu’un nouveau collaborateur exceptionnel nous rejoint).

Vous pouvez alors créer un lien qui renvoie à cette présentation dans votre profil Slack. Vos collègues pourront consulter cette biographie à tout moment et partager vos passions et goûts musicaux.

2. Créez une solidarité avec des groupes de ressources et de soutien

Les salariés viennent d’horizons différents. Les groupes de ressources pour les employés (GRE) offrent un soutien précieux pour aider chacun à être soi-même au travail. Par exemple, les personnes de religions différentes peuvent se réunir dans leurs canaux respectifs et organiser des réunions mensuelles, les parents peuvent partager des conseils et des histoires, et les personnes d’origine étrangère peuvent célébrer leur culture dans un canal.

Pour chaque GRE Slack, nous avons un canal privé qui offre un environnement sécurisé pour ses membres, et un canal public pour les autres collaborateurs qui souhaitent soutenir leurs collègues et l’ensemble de la communauté.

3. Encouragez les liens spontanés

Rencontrer de nouvelles personnes dans votre entreprise permet de développer des liens sains entre les équipes. C’est aussi une source importante d’interactions sociales. Les rencontres dans les couloirs et les conservations autour de la machine à café sont transposables en ligne avec l’application Donut pour Slack.

Donut vous associe à un collaborateur de manière aléatoire via un message direct dans Slack et vous encourage à discuter autour d’un café virtuel ou même autour d’un vrai café. L’application inclut désormais un raccourci vers le canal Rejoindre un Donut pour découvrir rapidement de nouveaux canaux où des personnes ont déjà été mises en relation.

4. Créez votre culture d’entreprise grâce aux émojis

Les réactions émojis servent à de nombreux cas d’utilisation, et nous lançons chaque espace de travail avec un module d’émojis déjà inclus. Mais saviez-vous que vous pouvez prendre n’importe quelle image et l’enregistrer en tant qu’émoji personnalisé dans Slack ? Chargez par exemple des photos de vos collaborateurs et utilisez-les comme réaction émoji pour les féliciter ou faire des blagues entre vous. Par exemple, chez Slack, nous utilisons un émoji raton laveur pour transférer des discussions sur des canaux plus appropriés.

5. Développez l’esprit d’équipe à distance

Vous pouvez facilement avoir l’impression que vos efforts et votre avis passent inaperçus quand vous ne rencontrez jamais vos collègues en vrai. Paramétrer un rappel Slackbot pour ne pas oublier de féliciter vos collègues contribue à un esprit d’équipe bienveillant. De plus, si vous félicitez vos collègues, ils pourront vous rendre la pareille ultérieurement.

6. Favorisez les échanges asynchrones

Votre équipe répond régulièrement aux questions de vos partenaires transverses ? Nous avons une bonne nouvelle : pas besoin d’un bureau physique ni d’un planning hebdomadaire précis pour assurer une permanence. Grâce au Générateur de flux de travail, un outil visuel qui permet aux utilisateurs Slack d’automatiser les tâches quotidiennes, les collaborateurs peuvent envoyer leurs questions via un formulaire.

Une fois le formulaire envoyé, les questions sont publiées dans un canal dédié où un membre de l’équipe peut traiter la question et y répondre directement. Le canal devient ainsi une base de connaissances indexée et constamment mise à jour.

Conseil bonus : rappelez aux membres du canal de la consulter avant de publier de nouvelles questions. Cela crée une méthode standardisée qui permet à chaque collaborateur de poser des questions de manière asynchrone, et permet aux membres de l’équipe d’y répondre en fonction de leurs disponibilités.

Vous cherchez d’autres idées pour réinventer les méthodes de travail de votre équipe ? Consultez nos conseils pour adopter des horaires de travail plus flexibles et créer des liens.