重磅推出在 Slack 抱团中并肩协作的新方式

在过去的几年里，世界各地的公司都将目光投向了数字解决方案，以应对翻天覆地的变化。我们生活在一个数字基础架构优先于实体总部的时代，而创新是时代发展的主旋律。正是这种数字基础架构，让我们得以在疫情袭来和其他巨变席卷全球之后仍能以灵活、高效与协作的方式开展工作。

现在，许多现代办公场所不仅仅是单纯的虚拟或实体空间方式，而是两者的结合，其中 66% 的知识型工作者采用了灵活的工作安排。不管是重新开放办公室、留住人才，还是满足尽可能提高效率和生产力的需求，我们都要继续面对不断变化的世界。因此，Slack 携手 Salesforce 为我们的客户提供了一个数字总部，将位于不同团队、时区、实体空间甚至不同公司的所有人员关联起来，让敏捷性和一致性触手可得。

在一年一度引领未来办公模式的 Slack Frontiers 大会上，我们宣布在 Slack 抱团中建立一个新的协同办公空间，为数字总部中自然随意的讨论和实时工作会议提供场所保障。此外，我们还分享了一则消息，我们即将推出 GovSlack — 面向政府机构的安全数字总部。请继续阅读，看看我们为客户还准备了哪些内容。

“随着众多公司开始涉足这个神秘的灵活办公领域，Slack 一直在反复思考一个问题：哪些新工具是数字总部不可或缺的。借助抱团中的全新协同办公功能，团队可以更深入地开展协作并快速做出决策，而无需离开 Slack，也无需让塞得满满当当的日历再添一项。” Slack 产品高级副总裁 Noah Desai Weiss

用 Slack 抱团开展协作的更多方式

在疫情早期，客户告诉我们说，他们需要一种数字为先的方式来帮助重现在办公室咖啡角和走廊里才有的那种随意的讨论。我们听得清楚，做得明白，于是 Slack 抱团应运而生。由于简单易用的特性，抱团已成为 Slack 史上采用速度最快的功能，Intuit、Wayfair、Dell、Kiva 和 Expedia Group 等公司每周都有数百万人使用这项功能。

虽然我们的客户喜欢抱团（客户满意度达 95%），但我们最常听到的反馈是他们正在寻找能够更深入开展协作的方式。这就是为什么我们要打造新的功能来帮助团队应对新的工作现实，同时重现实体总部随处可见的那种活力和友谊。

今天，我们将揭秘这些在 Slack 抱团中协作的新方式，让所有团队工作都能够在你的 Slack 数字总部这一个地方一网打尽：

📹 一键式轻量级视频

一键式轻量级视频 📺 多人屏幕共享、绘图和光标

多人屏幕共享、绘图和光标 🥳 用你最喜欢的表情、回复和“贴纸”营造有趣、轻松的氛围

用你最喜欢的表情、回复和“贴纸”营造有趣、轻松的氛围 💬 自动保存至频道的消息列

一个随意自在的协同办公空间

在 Slack，我们意识到无论你是远程办公、现场办公，还是两者兼具，你都需要一种更好的方式与数字总部的同事一起工作。这就是为什么我们要在抱团中推出一个全新的协同办公空间，让分布式团队能够在 Slack 中快速、实时地建立联系、解决问题和共同创意。不需要协调日历、安排时间，也不需要在另一个应用中安排会议，因为你和团队成员可以一键开启抱团，立即开始集思广益、解决优先事件或审核最新的设计。

即将发布的抱团协同办公工具将会为你提供一个灵活的空间，与同事一起处理日常项目，发掘组织内的人才，以推动工作向前发展 — 无论团队位于何处，都能轻松开展协作。

打开视频，加深联系

当你在数字为先的环境中进行协作并给出反馈时，亲眼看到团队成员可以让你产生关系更紧密的感觉。这也是我们在抱团中引入打开轻量级视频这个选项的原因。

默认情况下，所有抱团都会在一个简单、最小化的屏幕中以纯音频对话的方式发起；我们从客户那里得知，他们喜欢快速、最小化和音频优先的体验，因此这一点我们保持不变。但很快，当你想充分表达自己的想法，看看同事们的实时反应时，你就可以选择打开视频这个选项了。在餐厅办公或者只是需要更多隐私？虚化视频背景，让你和团队成员可以专注于手头的任务。

与团队随处并肩协作

与团队成员共享你的屏幕，让他们对项目有一个共同的理解，减少沟通误会，确保大家意见一致。但大多数传统的屏幕共享只提供演示模式，一次只供一个人使用。

在抱团中，很快就能多人同时共享屏幕，这样你和其他人可以更轻松地调出演示文稿和文档，让实时协同工作成为可能。

例如，你正在与几位设计师合作开发新的 Web 项目，他们每个人都提出了不同的设计方向，这非常方便你决定最喜欢哪些视觉方面的设计。此外，你还可以在团队成员的共享屏幕上绘图，或使用实时光标来强调某些点或视觉效果，例如突出显示设计上的不一致之处，然后齐心协力马上修复这些问题。

加入时能看到上下文，退出时仍保持一致

有多少次你让同事在会议结束后重新分享链接？

在 Slack 抱团的全新协同办公空间中，你的对话和文件将以一种有序且可搜索的方式流动，和频道中的运作方式一样。这一切都是通过消息列实现的。在消息列中，你在抱团内共享的所有内容（链接、备注、聊天等）都将自动保存在发起抱团的频道或私信中，方便成员参考。

频道或私信中的团队成员即使没有加入抱团，也将能够参考实时消息列，这样方便他们实时查看对话更新并决定是否要加入抱团。或者，他们也可以稍后查看消息列，采用不同步的方式追赶进度，并在自己最方便的时间加入进来。你甚至可以为抱团起个名字，向参与者提供更多背景信息，还可以将消息列钉选到频道或私信的顶部，方便随时访问。

抱团有了消息列的助阵，你的对话历史记录和资源变得触手可及。这样一来，你和其他人不必再向团队成员要链接，自己就可以搜索 — 节省每个人的时间，让知识共享变得简单。

在尽享工作乐趣的同时表达自己

Slack 中有各种各样的回复表情，可以让我们的客户表达自己的想法，同时帮助他们更智能、更高效地工作，并营造归属感（同时也获得乐趣）。我们将一些神奇的回复表情、表情、效果和“贴纸”融入到了抱团中，你的团队创建的所有自定义表情也在其中。在抱团过程中，你不仅能够对某个好点子给予一致认可，为同事的成功欢呼，还可以适时地用表情和效果分享笑话。

比如，你想举手争取下一个发言，或者你要离开一下去续杯咖啡。现在你将能够用贴纸快速有效地分享以上信息和其他行动。贴纸会一直留在屏幕上，直到你将它们移除。

无论你是使用表情、效果还是贴纸，你都可以在不打断对话的情况下表达自己的想法。

“在 Intuit，我们一直喜欢使用抱团来进行快速、临时的对话。我们对新的协同办公功能期待不已，尤其是同时共享屏幕的功能。我认为抱团中的这项新体验将重现与团队成员一起并肩工作时才有的那种感觉。” Intuit 高级项目经理 Kat Coulter

在一个空间中与团队成员一起出色地完成工作

通过将这些新功能融入抱团中，团队可以解锁新的工作方式，实现惊人的成就：

💡 集思广益和获得反馈： 与你的团队在频道中开始抱团，方便你就活动创意进行讨论并获得反馈。你的团队可以在消息列中分享反馈和新想法，以供抱团后参考。他们对你的想法印象深刻，你的经理分享了“火焰”表情 🔥 来夸赞你工作做得很好。

与你的团队在频道中开始抱团，方便你就活动创意进行讨论并获得反馈。你的团队可以在消息列中分享反馈和新想法，以供抱团后参考。他们对你的想法印象深刻，你的经理分享了“火焰”表情 来夸赞你工作做得很好。 🚀 建设和创造： 你的创意机构想要与你分享一个概念，以确保他们的设计方向不跑偏。在你的 Slack Connect 频道中，他们发起抱团并共享屏幕来展示最新的设计模型。同时，你也可以通过屏幕共享演示文稿来比较各种创意。

你的创意机构想要与你分享一个概念，以确保他们的设计方向不跑偏。在你的 Slack Connect 频道中，他们发起抱团并共享屏幕来展示最新的设计模型。同时，你也可以通过屏幕共享演示文稿来比较各种创意。 ✅ 解决问题：你不是这个领域的专业人士，无法就地解决客户的问题，于是你拿出手机，在远程专家频道中发起抱团。几秒钟之内，就有三位远程专家加入抱团，你用视频直播眼前的情况，专家们指导你解决问题。

Slack 抱团中的协同办公空间将于 2022 年秋季对所有团队推出。

想了解更多？Slack 和 Salesforce 随时为你提供帮助。欢迎收看 Frontiers 2022，寻找能够应对当今工作场所最严峻挑战的解决方案，帮助你的团队充分利用数字总部。