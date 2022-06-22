Te presentamos nuevas formas de trabajar de forma colaborativa en las Juntas de Slack

Empresas de todo el mundo han adoptado soluciones digitales para afrontar el cambio sísmico de los últimos años. Vivimos e innovamos en una época en la que la infraestructura digital tiene prioridad sobre la sede física. Es esta infraestructura digital la que nos ha permitido seguir trabajando de forma flexible, productiva y colaborativa a raíz de la pandemia y de otros cambios globales radicales.

Hoy en día muchos de los lugares de trabajo modernos no son solo virtuales o físicos, sino un modelo híbrido, y el 66 % de los trabajadores del conocimiento disfrutan de modalidades de trabajo flexibles. A medida que nos seguimos enfrentando a cambios constantes, desde la reapertura de oficinas hasta la retención del talento y la necesidad de ser lo más eficientes y productivos posible, Slack —en colaboración con Salesforce— está ofreciendo a nuestros clientes una sede digital para conectar a todo el mundo entre equipos, zonas horarias, espacios físicos y empresas para que el trabajo siga siendo ágil y esté alineado.

En Slack Frontiers, nuestra conferencia anual sobre el futuro laboral, anunciaremos un nuevo espacio de coworking en las Juntas de Slack para fomentar los debates espontáneos y las sesiones de trabajo en directo en tu sede digital. También comunicaremos que vamos a lanzar GovSlack, la sede digital segura para las agencias gubernamentales. Sigue leyendo para ver todo lo que les espera a nuestros clientes.

“A medida que las empresas han explorado esta experiencia de trabajo flexible, Slack ha ido replanteando qué nuevas herramientas son necesarias para la sede digital. Las nuevas capacidades de coworking de las juntas ofrecen a los equipos formas más profundas de colaborar y tomar decisiones rápidamente sin necesidad de salir de Slack ni sobrecargar aún más nuestras agendas”. Noah Desai Weiss Vicepresidente sénior de Producto, Slack

Más formas de colaborar con las Juntas de Slack

En los primeros días de la pandemia, nuestros clientes nos dijeron que necesitaban una forma digital de ayudar a recrear las conversaciones informales que tenían lugar en los cafés y pasillos de las oficinas. Escuchamos sus necesidades alto y claro y desarrollamos las Juntas de Slack. Gracias a su sencillez y facilidad de uso, las juntas se han convertido en la función más rápidamente adoptada en la historia de Slack, con millones de personas que la utilizan cada semana en empresas como Intuit, Wayfair, Dell, Kiva y Expedia Group.

Aunque a nuestros clientes les encantan las juntas —que tienen un índice de satisfacción del 95 %—, el comentario más frecuente que hemos escuchado es que buscan formas de colaboración aún más profundas. Por eso estamos creando nuevas capacidades para ayudar a los equipos a enfrentarse a las nuevas realidades del trabajo, al tiempo que reproducimos la energía y la camaradería que suelen tener lugar en las sedes físicas.

Hoy presentamos estas nuevas formas de trabajar juntos en las Juntas de Slack, manteniendo todo el trabajo en equipo en un solo lugar. Slack se convierte en tu sede digital:

📹 Vídeo ligero con tan solo un clic

Vídeo ligero con tan solo un clic 📺 Pantalla compartida, dibujo y cursores para varias personas

Pantalla compartida, dibujo y cursores para varias personas 🥳 Un ambiente divertido y relajado lleno de tus emojis, reacciones y “pegatinas” favoritas

Un ambiente divertido y relajado lleno de tus emojis, reacciones y “pegatinas” favoritas 💬 Hilo del mensaje que se guarda automáticamente en el canal

Un espacio informal para el coworking

En Slack somos conscientes de que, tanto si trabajas de forma remota, híbrida o en la oficina, necesitas una forma mejor de trabajar junto a tus compañeros en tu sede digital. Por eso vamos a lanzar un espacio de coworking completamente nuevo en las juntas, para permitir que los equipos distribuidos se conecten rápidamente, resuelvan problemas y colaboren juntos en tiempo real, directamente en Slack. No hay necesidad de coordinar agendas, reservar tiempo ni crear una reunión en otra aplicación, porque tanto tú como tus compañeros de equipo podéis saltar a una junta sobre la marcha para comenzar inmediatamente la lluvia de ideas, la resolución de incidencias prioritarias o la revisión de los últimos diseños.

Las herramientas de coworking que se lanzarán próximamente en las juntas te proporcionarán un espacio flexible para abordar los proyectos cotidianos junto a tus compañeros, aprovechando el talento de toda tu organización para que el trabajo siga avanzando, independientemente de la ubicación de los equipos.

Activa el vídeo para profundizar en la comunicación

Cuando colaboras y ofreces sugerencias en un entorno digital, ver a tus compañeros de equipo puede ayudarte a sentirte más conectado. Por eso introducimos la opción de activar el vídeo ligero en las juntas.

De forma predeterminada, todas las juntas comenzarán como conversaciones de audio en una pantalla sencilla y minimizada: nuestros clientes nos han dicho que les encantaba la experiencia rápida, mínima y con audio, así que la mantenemos intacta. Pero pronto tendrás la opción de activar el vídeo cuando quieras expresarte plenamente y ver la reacción en tiempo real de tus compañeros. ¿Estás trabajando desde el salón o simplemente necesitas más privacidad? Desenfoca el fondo del vídeo para que tú y tus compañeros de equipo podáis concentraros en la tarea que estáis realizando.

Para que puedas trabajar codo con codo en equipo desde donde quieras

Al compartir la pantalla con tus compañeros de equipo, podrán tener una visión conjunta de los proyectos, lo que disminuye los errores de comunicación y garantiza que todos estén en sintonía. Pero la mayoría de las pantallas compartidas tradicionales solo ofrecen el modo de presentación para una persona a la vez.

En las juntas, varias personas pronto podrán compartir la pantalla de forma simultánea, lo que facilitará que tanto tú como otras personas compartan sus presentaciones y documentos para trabajar juntos en tiempo real.

Por ejemplo, estás colaborando con varios diseñadores en tu nuevo proyecto web, y cada uno de ellos saca diferentes direcciones de diseño para que puedas decidir qué aspectos visuales te gustan más. También puedes dibujar o utilizar cursores en tiempo real en las pantallas compartidas de tus compañeros de equipo para destacar determinados puntos o elementos visuales, como por ejemplo, incoherencias de diseño y arreglarlas en el momento, todos juntos.

Contextualiza y déjalo todo solucionado

¿Cuántas veces has pedido a un colega que vuelva a compartir un enlace después de una reunión?

En el nuevo espacio de coworking de las Juntas de Slack, tus conversaciones y archivos fluirán de forma organizada e incluirán una función de búsqueda, de la misma manera que ocurre en los canales. Todo esto es posible gracias a un hilo de mensajes en el que todo lo que compartes en la junta —enlaces, notas, chats, etc.— se guarda automáticamente en el canal o mensaje directo en el que se envió para facilitar su consulta.

Los compañeros de equipo de un canal o mensaje directo que no estén en la junta podrán hacer referencia a los hilos de mensajes en directo, lo que les permitirá ver la actualización de la conversación en tiempo real y decidir si quieren unirse. O también pueden leer el hilo más tarde, ponerse al día en otro momento y participar en el momento que mejor les convenga. Incluso puedes ponerle un nombre a tu junta para ofrecer un contexto adicional a los participantes y fijar el hilo de mensajes en la parte superior de un canal o mensaje directo para acceder más fácilmente.

Con los hilos de mensajes en las juntas, tendrás siempre el historial de conversaciones y los recursos al alcance de la mano. Así, en lugar de volver a preguntar a un compañero de equipo por ese enlace, tanto tú como el resto de los compañeros podéis buscarlo, lo que ahorra tiempo a todos y simplifica el intercambio de información.

Exprésate mientras te diviertes

Hay una amplia gama de reacji en Slack que permite a nuestros clientes expresarse al tiempo que les ayuda a trabajar de forma más inteligente y eficiente y a crear un sentido de pertenencia (mientras se divierten también). Llevamos parte de esa magia de los reacji a las juntas con emoji, efectos y “pegatinas”, incluidos todos los emoji personalizados que haya creado tu equipo. Durante las juntas, tendrás la posibilidad de confirmar una gran idea, celebrar la victoria de un compañero o compartir una broma con emoji y efectos.

Digamos que quieres levantar la mano para hablar a continuación o que te levantas para ponerte un café. Ahora podrás compartir de forma rápida y eficiente esta y otras acciones con pegatinas. Las pegatinas seguirán ahí hasta que las elimines.

Ya sea con emojis, efectos o pegatinas, puedes participar sin interrumpir el flujo de la conversación.

“En Intuit nos encantan las juntas para mantener conversaciones rápidas y ad hoc. Y estamos muy entusiasmados con las nuevas capacidades de coworking, especialmente la posibilidad de compartir pantallas simultáneamente. Creo que esta nueva experiencia en las juntas recreará la sensación de trabajar junto a un compañero en persona”. Kat Coulter Gestora de proyectos sénior, Intuit

Colabora con tus compañeros de equipo en un solo lugar

Al incorporar estas nuevas funciones a las juntas, los equipos pueden descubrir nuevas formas de trabajar y hacer cosas increíbles:

💡 Lluvia de ideas y recibir sugerencias: Inicias una junta en un canal con tu equipo para poder hablar de tus ideas de campaña y recibir sugerencias. Tu equipo comparte las sugerencias y las nuevas ideas en el hilo para consultarlas después de la junta. Están impresionados con tus ideas, y tu jefe comparte el emoji de “fuego” 🔥 para transmitir un trabajo bien hecho.

Inicias una junta en un canal con tu equipo para poder hablar de tus ideas de campaña y recibir sugerencias. Tu equipo comparte las sugerencias y las nuevas ideas en el hilo para consultarlas después de la junta. Están impresionados con tus ideas, y tu jefe comparte el emoji de “fuego” para transmitir un trabajo bien hecho. 🚀 Construir y crear: Tu agencia creativa quiere compartir un concepto contigo para asegurarse de que están en el camino correcto. En tu canal de Slack Connect, inician una junta y comparten su pantalla para mostrar las últimas maquetas del diseño. Al mismo tiempo, también compartes la pantalla de una presentación para comparar ideas.

Tu agencia creativa quiere compartir un concepto contigo para asegurarse de que están en el camino correcto. En tu canal de Slack Connect, inician una junta y comparten su pantalla para mostrar las últimas maquetas del diseño. Al mismo tiempo, también compartes la pantalla de una presentación para comparar ideas. ✅ Resolución de problemas: Si estás fuera de la oficina y no puedes solucionar el problema de un cliente in situ, sacas el teléfono para iniciar una junta en un canal de expertos remotos. En cuestión de segundos, tienes a tres expertos remotos en la junta que te guían para resolver el problema mientras les cuentas la situación por vídeo.

El espacio de coworking en las Juntas de Slack estará disponible para todos los equipos en otoño de 2022.

¿Quieres más información? Slack y Salesforce están aquí. Conéctate a Frontiers 2022 para encontrar soluciones a los retos laborales más difíciles de hoy en día y ayudar a tu equipo a sacar el máximo partido de tu sede digital.