Conheça novas maneiras de desenvolver uma colaboração estreita com os Círculos do Slack

Nos últimos anos, empresas do mundo todo adotaram soluções digitais para enfrentar grandes transformações que vinham acontecendo. Vivemos em uma era na qual a infraestrutura digital assumiu a prioridade em relação às instalações físicas, e é nesse cenário que estamos inovando. Foi a infraestrutura digital que nos permitiu manter a flexibilidade, produtividade e colaboração no contexto da pandemia e de outras mudanças globais radicais.

Agora, muitos espaços de trabalho modernos não são apenas virtuais ou físicos, e sim híbridos, com 66% dos trabalhadores do conhecimento em situações de trabalho flexíveis. À medida que continuamos a enfrentar mudanças constantes, desde a reabertura dos escritórios, passando pela retenção de talentos e a necessidade de otimizar a eficiência e a produtividade, o Slack, em parceria com o Salesforce, garante aos clientes uma sede digital para manter a agilidade e o alinhamento através da conexão entre equipes, fusos horários, espaços físicos e empresas.

Na Slack Frontiers, nossa conferência anual sobre o futuro do trabalho, vamos anunciar um espaço de coworking nos Círculos do Slack, para viabilizar discussões espontâneas e sessões de trabalho ao vivo na sua sede digital. Também vamos divulgar que estamos lançando o GovSlack, a sede digital segura para agências governamentais. Continue lendo para saber as próximas novidades para nossos clientes.

“Conforme as empresas enfrentavam o mundo desconhecido do trabalho flexível, o Slack redefinia as novas ferramentas necessárias para a sede digital. Os novos recursos de coworking nos círculos proporcionam às equipes modos mais eficazes de colaboração e rápida tomada de decisões sem sair do Slack, nem acrescentar compromissos às nossas agendas sobrecarregadas”. Noah Desai Weiss Vice-presidente sênior de produtos, Slack

Muitas novas formas de colaborar com os Círculos do Slack

No início da pandemia, nossos clientes nos disseram que precisavam de um método que privilegiasse a tecnologia digital para ajudar a recriar as discussões informais que aconteciam nos refeitórios e corredores do escritório. Ouvimos atentamente as necessidades dos clientes e desenvolvemos os Círculos do Slack. Graças à simplicidade e facilidade de uso, os círculos se tornaram o recurso mais rapidamente adotado na história do Slack, com milhões de usuários semanais em empresas como Intuit, Wayfair, Dell, Kiva e Expedia Group.

Apesar de nossos clientes adorarem os círculos, com uma classificação de satisfação do cliente de 95%, o feedback que recebemos com mais frequência é que os clientes estão em busca de formas ainda mais eficazes de colaboração. É por isso que estamos desenvolvendo novos recursos para ajudar as equipes a lidar com as novas realidades de trabalho, de modo a reproduzir o entusiasmo e o espírito de camaradagem que frequentemente estão presentes nas instalações físicas.

Hoje, vamos revelar essas novas formas de trabalhar em conjunto nos Círculos do Slack, mantendo todos os seus colegas de trabalho em um único lugar: o Slack, sua sede digital.

📹 Vídeos leves com só clique

Vídeos leves com só clique 📺 Compartilhamento de tela, desenhos e cursores com várias pessoas

Compartilhamento de tela, desenhos e cursores com várias pessoas 🥳 Ambiente divertido e relaxado decorado com os seus adesivos, reações e emojis preferidos

Ambiente divertido e relaxado decorado com os seus adesivos, reações e emojis preferidos 💬 Sequências de mensagens que são salvas automaticamente nos canais

Um espaço casual para coworking

Aqui, no Slack, acreditamos que seja qual for o seu regime de trabalho — remoto, híbrido ou presencial — você precisa de um modo melhor para trabalhar com colegas na sua sede digital. É por isso que estamos lançando um espaço completamente novo de coworking nos círculos, para permitir que as equipes distribuídas se conectem rapidamente, resolvam problemas e aperfeiçoem os resultados em conjunto e em tempo real, diretamente no Slack. Não é necessário coordenar agendas, marcar horários ou criar uma reunião em outro app, porque você e seus colegas podem entrar em um círculo a qualquer momento para imediatamente começar a trocar ideias, resolver incidentes prioritários ou analisar os últimos projetos.

As ferramentas de coworking que serão lançadas em breve nos círculos darão a você um espaço flexível para lidar com os projetos do dia a dia em conjunto com seus colegas, permitindo explorar os talentos de toda a organização para manter a produtividade, independentemente da localização das equipes.

Ative os vídeos para aprofundar as conexões

Quando você está colaborando e dando feedback em um ambiente que privilegia a tecnologia digital, ver os colegas pode ajudar a sentir uma maior integração. É por isso que estamos adotando a opção de ativar vídeos leves nos círculos.

Por padrão, todos os círculos começam com conversas somente de áudio em uma tela simples. Nossos clientes nos disseram que adoram a experiência rápida, minimalista e que privilegia o áudio, então vamos manter isso intacto. Mas em breve você terá acesso à opção de ativar o vídeo para poder expressar-se mais facilmente e ver a reação em tempo real dos seus colegas. Você está trabalhando em uma sala de jantar ou simplesmente precisa de mais privacidade? Desfoque o plano de fundo do seu vídeo para que você e seus colegas possam ficar focados na tarefa do momento.

Para um trabalho de equipe lado a lado de qualquer lugar

O recurso para compartilhar a tela com os colegas oferece uma visão em comum dos projetos, reduzindo as falhas de comunicação e garantindo a sintonia de todos. Mas os métodos mais tradicionais de compartilhamento de tela permitem somente o modo de apresentação para uma pessoa de cada vez.

Em breve, várias pessoas poderão compartilhar a tela nos círculos simultaneamente, facilitando o acesso a slides de apresentação e documentos para trabalhar em conjunto em tempo real.

Por exemplo, você está colaborando com vários designers no seu novo projeto online e cada um deles precisa apresentar diferentes perspectivas de design para que você possa decidir de quais aspectos visuais gosta mais. Também é possível desenhar ou usar os cursores nas telas compartilhadas dos seus colegas em tempo real para destacar certas questões ou elementos visuais, como realçar inconsistências do design e corrigi-las no momento, em conjunto.

Reúna-se com os colegas com contexto e mantenha-se alinhado

Quantas vezes você já precisou pedir a um colega para compartilhar novamente um link após uma reunião?

No novo espaço de coworking nos Círculos do Slack, suas conversas e o compartilhamento de arquivos ocorrem de maneira organizada e pesquisável, da mesma forma que nos canais. Tudo isso é possível através de uma sequência de mensagens em que tudo o que é compartilhado no círculo — links, observações, chats e muito mais — fica salvo automaticamente no canal ou na MD onde o círculo foi iniciado, permitindo uma consulta rápida.

Os colegas que participam no canal ou na MD e que não estão no círculo poderão consultar as sequências de mensagens ao vivo, possibilitando que acompanhem a atualização da conversa em tempo real e decidam se querem entrar ou não. Ou então eles podem ler a sequência de mensagens mais tarde, ficarem atualizados de maneira assíncrona e entrarem na conversa quando for mais conveniente. Você também pode dar um nome ao círculo para oferecer mais contexto aos participantes e fixar a sequência de mensagens na parte superior de um canal ou uma MD para garantir o acesso imediato.

Com as sequências de mensagens nos círculos, o histórico de conversas e os recursos ficam facilmente ao seu alcance. Assim, em vez de pedir o link novamente ao colega, você e as outras pessoas podem procurá-lo, economizando o tempo de todos e simplificando o compartilhamento de informações.

Compartilhe a sua opinião enquanto se diverte

Existe uma ampla variedade de reacjis no Slack que permitem aos seus clientes expressar as opiniões deles e ao mesmo tempo ajudam a trabalhar de forma mais inteligente e mais eficiente, além de proporcionar uma sensação de pertencimento (e também muita diversão). Vamos levar alguns desses reacjis mágicos para os círculos, com emojis, efeitos e adesivos, incluindo todos os emojis personalizados criados pela sua equipe. Em um círculo, você pode desenvolver uma grande ideia em conjunto, comemorar as conquistas dos colegas ou contar uma piada em uma ocasião oportuna com emojis e efeitos.

Digamos que você queira levantar a mão para falar em seguida ou que esteja prestes a se levantar para fazer um café. Agora, é possível compartilhar essas e outras informações rapidamente e com eficácia usando adesivos. Os adesivos ficam na tela até você removê-los.

Quer você esteja usando emojis, efeitos ou adesivos, é possível interagir sem interromper o fluxo da conversa.

“Na Intuit, estamos adorando os círculos, porque permitem conversas rápidas sobre temas específicos. E estamos muitos entusiasmados com os novos recursos de coworking, especialmente o recurso de compartilhar telas simultaneamente. Acho que essa nova experiência nos círculos vai recriar a sensação de trabalhar pessoalmente ao lado de um colega de trabalho”. Kat Coulter Gerente de projetos sênior, Intuit

Faça um ótimo trabalho com seus colegas em um único lugar

Com a disponibilização desses novos recursos nos círculos, as equipes podem descobrir novas maneiras de trabalhar e fazer coisas incríveis:

💡 Trocar ideias e receber feedback: Inicie um círculo em um canal com sua equipe para discutir ideias sobre uma campanha e obter feedback. Sua equipe pode compartilhar feedbacks e novas ideias na sequência de mensagens e tudo fica disponível para consulta após o término do círculo. Seus colegas vão ficar impressionados com suas ideias e seu gerente pode compartilhar um emoji de “fogo” 🔥 para dizer que um trabalho foi bem feito.

Inicie um círculo em um canal com sua equipe para discutir ideias sobre uma campanha e obter feedback. Sua equipe pode compartilhar feedbacks e novas ideias na sequência de mensagens e tudo fica disponível para consulta após o término do círculo. Seus colegas vão ficar impressionados com suas ideias e seu gerente pode compartilhar um emoji de “fogo” para dizer que um trabalho foi bem feito. 🚀 Desenvolver e criar conteúdos: Uma agência de criação quer compartilhar um conceito com você para assegurar que o trabalho esteja bem encaminhado. No seu canal do Slack Connect, a agência inicia um círculo e compartilha a tela para mostrar os últimos modelos de projetos. Ao mesmo tempo, você também compartilha uma apresentação para comparar ideias.

Uma agência de criação quer compartilhar um conceito com você para assegurar que o trabalho esteja bem encaminhado. No seu canal do Slack Connect, a agência inicia um círculo e compartilha a tela para mostrar os últimos modelos de projetos. Ao mesmo tempo, você também compartilha uma apresentação para comparar ideias. ✅ Resolução de problemas: Você está fora do escritório e não pode corrigir um problema de um cliente, então você usa seu telefone para iniciar um círculo em um canal de especialistas remotos. Em uma questão de segundos, você já está em contato com três especialistas remotos no círculo, que fornecem orientações para resolver o problema enquanto você esclarece o caso em questão em uma transmissão de vídeo.

O espaço de coworking nos Círculos do Slack estará disponível para todas as equipes no segundo semestre de 2022.

Quer saber mais? O Slack e o Salesforce estão aqui. Participe do evento Frontiers 2022 para descobrir soluções aos desafios mais complicados dos espaços de trabalho na atualidade e ajude sua equipe a aproveitar ao máximo a sede digital.