Découvrez de nouvelles méthodes de collaboration dans les appels d’équipe Slack

Face aux changements drastiques de ces dernières années, de nombreuses entreprises aux quatre coins du globe se sont tournées vers des solutions numériques. Nous vivons et innovons à une époque où l’infrastructure numérique a pris le pas sur les bureaux physiques. C’est cette infrastructure numérique qui nous permet de rester flexibles et productifs, et de continuer à collaborer lors de bouleversements mondiaux comme la crise sanitaire.

Désormais, de nombreux espaces de travail modernes ne choisissent plus entre le virtuel et le physique : ils mélangent les deux. Ainsi, 66 % des salariés bénéficient d’aménagements de travail flexibles. De la réouverture des bureaux à la rétention des talents, les changements sont devenus courants et s’ajoutent au besoin de se montrer plus efficace et productif que jamais. Dans ce contexte, Slack s’associe à Salesforce pour offrir à nos clients un QG numérique afin de garantir l’agilité et la coordination. Il connecte entre eux tous les collaborateurs, dispersés sur différents fuseaux horaires, dans divers bureaux et entreprises.

Nous profitons de notre conférence annuelle sur l’avenir du travail, Slack Frontiers, pour vous présenter un nouvel espace de coworking dans les appels d’équipe Slack. Le but est d’encourager les discussions spontanées et les séances de travail en direct dans votre QG numérique. Nous vous annonçons également le lancement de GovSlack, le QG numérique sécurisé destiné aux agences gouvernementales. Poursuivez la lecture pour découvrir ce que nous réservons à nos clients.

« Pour accompagner les entreprises dans leur adaptation au travail flexible, Slack a réévalué les outils nécessaires au QG numérique. Les nouvelles capacités de travail offertes par les appels d’équipe permettent une collaboration plus poussée et aident à prendre des décisions rapides, sans quitter Slack ni surcharger davantage les emplois du temps. » Noah Desai Weiss Vice-président senior des produits, Slack

Encore plus de façons de collaborer avec les appels d’équipe Slack

Aux tout premiers stades de la crise sanitaire, nos clients nous ont expliqué qu’ils avaient besoin d’une aide numérique pour recréer les discussions informelles autour de la machine à café. Nous avons répondu à leur demande avec les appels d’équipe Slack. Très simple et facile à utiliser, il s’agit de la fonctionnalité la plus rapidement adoptée dans l’histoire de Slack. Des millions de personnes l’utilisent chaque semaine dans des entreprises comme Intuit, Wayfair, Dell, Kiva et Expedia Group.

Ainsi, nos clients adorent les appels d’équipe, qui affichent un taux de satisfaction client de 95 %. Mais la plupart des retours que nous recevons réclament des moyens de collaboration encore plus poussés. Nous travaillons donc sur de nouvelles fonctionnalités qui devraient aider les équipes à affronter les nouvelles réalités du monde professionnel, tout en reproduisant l’énergie et la complicité qui naissent souvent dans les bureaux physiques.

Aujourd’hui, nous dévoilons ces nouvelles méthodes de travail collectives dans les appels d’équipe, pour que tous collaborent au même endroit, à savoir votre QG numérique Slack :

📹 Vidéo simplifiée en un clic

Vidéo simplifiée en un clic 📺 Partage d’écran entre plusieurs personnes, dessins et curseurs

Partage d’écran entre plusieurs personnes, dessins et curseurs 🥳 Atmosphère amusante et détendue, remplie de vos émojis, réactions et « autocollants » préférés

Atmosphère amusante et détendue, remplie de vos émojis, réactions et « autocollants » préférés 💬 Fil de discussion qui s’enregistre automatiquement dans le canal

Un espace confortable pour le coworking

Chez Slack, nous savons que vous avez besoin d’un moyen plus efficace pour travailler avec vos collègues dans votre QG numérique, que vous soyez à distance, en mode hybride ou sur site. C’est pour cette raison que nous lançons un espace de coworking inédit dans les appels d’équipe, qui permet aux équipes dispersées de se connecter, de résoudre les problèmes et de créer ensemble rapidement, en temps réel et sans quitter Slack. Vous n’avez plus à coordonner vos emplois du temps, à planifier des rendez-vous ou à programmer une réunion dans une autre application, car vous pouvez rejoindre vos collègues dans un appel d’équipe spontané afin d’échanger des idées, de résoudre les incidents prioritaires ou d’évaluer les dernières créations.

Ces outils de coworking seront bientôt disponibles dans les appels d’équipe pour vous offrir un espace flexible où gérer les projets au quotidien avec vos collègues. Vous y trouverez les experts de votre entreprise en mesure de vous aider à faire progresser le travail, sans vous inquiéter de la localisation de vos équipes.

Activez la vidéo pour des connexions plus authentiques

Lorsque vous collaborez et que vous exprimez votre avis dans un cadre numérique, le fait de voir vos collègues peut vous aider à vous sentir davantage connecté à eux. C’est dans ce but que nous avons créé l’option d’activation de vidéos simplifiées dans les appels d’équipe.

Par défaut, tous les appels d’équipe commencent comme des conversations audio uniquement, dans un écran simple et réduit. En effet, nos clients nous ont confié leur engouement pour cette expérience rapide, minimaliste et audio, donc nous la conservons telle quelle. Vous aurez toutefois bientôt la possibilité d’activer la vidéo lorsque vous souhaitez vous exprimer pleinement et voir les réactions en temps réel de vos collègues. Vous travaillez dans votre salon ou vous avez simplement besoin d’un peu d’intimité ? Floutez l’arrière-plan de votre vidéo afin de maintenir votre attention et celle de vos collègues sur la tâche à accomplir.

Pour travailler ensemble de n’importe où

Quand vous partagez votre écran avec vos collègues, ils peuvent voir les projets, ce qui évite les malentendus et garantit à tout le monde d’être sur la même longueur d’onde. Dans un partage d’écran classique, vous pouvez uniquement utiliser le mode présentation, une personne à la fois.

En revanche, dans les appels d’équipe, plusieurs personnes pourront bientôt partager leurs écrans en même temps afin de faciliter le travail collaboratif sur des présentations et des documents, en temps réel.

Imaginez : vous travaillez avec plusieurs créatifs sur votre nouveau projet web. Chaque personne propose une approche différente, que vous pouvez comparer pour déterminer les aspects visuels qui vous plaisent le plus. Vous pouvez également dessiner ou faire apparaître des curseurs sur les écrans partagés de vos collègues afin de souligner certains points ou certaines images, par exemple en cas d’incohérences que vous pouvez résoudre sur le moment, tous ensemble.

Rejoignez l’appel avec du contexte, quittez-le en étant coordonné

Combien de fois avez-vous demandé à un collègue de vous renvoyer un lien après une réunion ?

Dans le nouvel espace de coworking des appels d’équipe Slack, vos conversations et vos fichiers s’intégreront de manière ordonnée pour vous permettre de les rechercher, comme vous le feriez dans un canal. Cette possibilité vient d’un fil de discussion : tout ce que vous partagez (liens, notes, conversations et plus) s’enregistre automatiquement dans le canal ou le message direct depuis lequel l’appel d’équipe a été lancé, pour une consultation plus facile.

Les collègues du canal ou du message direct qui n’ont pas rejoint l’appel pourront ainsi suivre les fils de discussion en direct, ce qui leur permet de voir l’évolution de la conversation en temps réel et de décider s’ils veulent se joindre au groupe ou non. Ils peuvent également lire les messages plus tard, se mettre à la page de façon asynchrone et se manifester à un moment qui leur convient mieux. Il est même possible de donner un nom à votre appel d’équipe afin d’apporter plus de contexte aux participants, et d’épingler le fil de discussion en haut d’un canal ou d’un message direct pour le retrouver plus facilement.

Grâce aux fils de discussion dans les appels d’équipe, votre historique de conversation et vos ressources restent à portée de main. Plus besoin de déranger un collègue pour qu’il vous renvoie un lien : tout le monde peut le chercher, ce qui économise le temps de chacun et facilite le partage de connaissances.

Exprimez-vous en vous amusant

Slack offre un large choix de réactions émojis qui permettent à nos clients de s’exprimer sans perdre en efficacité au travail, en plus de créer un sentiment d’appartenance (et d’apporter un peu de légèreté). Nous conservons cette formule dans les appels d’équipe avec des émojis, des effets et des « autocollants » qui s’ajoutent aux émojis personnalisés créés par votre équipe. Pendant l’appel, vous aurez la possibilité d’apposer votre signature à une idée du groupe, de célébrer le succès d’un collègue ou de faire une blague au moment le plus opportun grâce à des émojis et à des effets.

Imaginez que vous vouliez lever la main pour prendre la parole ou que vous quittiez votre poste un instant pour vous resservir du café. Vous pourrez dorénavant envoyer des autocollants pour communiquer ces actions aux autres avec rapidité et efficacité. Les autocollants resteront collés jusqu’à ce que vous les enleviez.

Émojis, effets ou autocollants : participez à la conversation sans en casser le rythme.

« Chez Intuit, nous avons rapidement adopté les appels d’équipe pour les conversations courtes et ponctuelles. Nous avons hâte de découvrir les nouvelles fonctionnalités de coworking, notamment celle qui permet de partager plusieurs écrans en même temps. Selon moi, cette nouvelle expérience des appels d’équipe va nous donner l’impression de travailler à nouveau en personne avec des collègues. » Kat Coulter Cheffe de projet senior, Intuit

Travaillez efficacement avec vos collègues dans un espace centralisé

L’intégration de ces nouvelles fonctionnalités aux appels d’équipe permet de débloquer de nouvelles méthodes de travail afin d’être encore plus performant :

💡 Brainstorming et commentaires : lancez un appel d’équipe dans un canal avec vos collègues afin de discuter de vos idées de campagne et de recueillir leur avis. Votre équipe échange des commentaires et de nouvelles suggestions dans le fil de discussion afin de pouvoir s’y référer après l’appel. Vos idées les impressionnent, à tel point que votre responsable envoie l’émoji « feu » 🔥 pour souligner la qualité de votre travail.

lancez un appel d’équipe dans un canal avec vos collègues afin de discuter de vos idées de campagne et de recueillir leur avis. Votre équipe échange des commentaires et de nouvelles suggestions dans le fil de discussion afin de pouvoir s’y référer après l’appel. Vos idées les impressionnent, à tel point que votre responsable envoie l’émoji « feu » pour souligner la qualité de votre travail. 🚀 Concevoir et créer : votre agence de publicité veut partager un concept avec vous pour s’assurer d’être sur la bonne voie. Dans votre canal Slack Connect, elle lance un appel d’équipe, puis partage son écran pour vous montrer les dernières maquettes de ses conceptions. En parallèle, vous partagez également votre écran pour comparer les idées dans une présentation.

votre agence de publicité veut partager un concept avec vous pour s’assurer d’être sur la bonne voie. Dans votre canal Slack Connect, elle lance un appel d’équipe, puis partage son écran pour vous montrer les dernières maquettes de ses conceptions. En parallèle, vous partagez également votre écran pour comparer les idées dans une présentation. ✅ Résolution des problèmes : vous êtes en déplacement, mais un client rencontre un problème que vous ne pouvez pas régler sur place. Vous sortez donc votre téléphone pour lancer un appel d’équipe dans un canal composé d’experts à distance. En quelques secondes, trois d’entre eux rejoignent l’appel pour vous aider à résoudre la situation, que vous leur montrez par vidéo.

L’espace de coworking dans les appels d’équipe Slack sera disponible à toutes les équipes dès septembre 2022.

Vous souhaitez en savoir plus ? Slack et Salesforce sont là. Suivez la conférence Frontiers 2022 pour trouver des solutions adaptées aux défis actuels les plus complexes liés à l’espace de travail et aider votre équipe à profiter de tous les avantages de votre QG numérique.