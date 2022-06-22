Nuovi modi per lavorare fianco a fianco in Slack Incontri

Negli ultimi anni, le aziende di tutto il mondo hanno fatto ricorso a soluzioni digitali per affrontare cambiamenti sismici. Viviamo e innoviamo in un’epoca in cui l’infrastruttura digitale ha la priorità rispetto alla sede fisica. È questa infrastruttura digitale che ci ha permesso di garantire flessibilità, produttività e collaborazione sulla scia della pandemia e di altri grandi cambiamenti globali.

Oggi molti luoghi di lavoro moderni non sono solo virtuali o fisici, ma un ibrido di entrambe le dimensioni, con il 66% dei lavoratori della conoscenza che hanno accordi di lavoro flessibili. Mentre continuiamo ad affrontare cambiamenti costanti, dalla riapertura degli uffici alla conservazione dei talenti e la necessità di essere il più possibile efficienti e produttivi, Slack (in collaborazione con Salesforce) sta fornendo ai clienti un ambiente digitale per favorire la comunicazione tra tutti i team, i fusi orari, gli spazi fisici e le aziende, così da mantenere agilità e allineamento.

In occasione di Slack Frontiers, la nostra conferenza annuale sul futuro del lavoro, annunceremo un nuovo spazio di coworking in Slack Incontri per incentivare discussioni spontanee e sessioni di lavoro live nell’ambiente digitale. Condivideremo inoltre il lancio di GovSlack, l’ambiente digitale sicuro per le agenzie governative. Continua a leggere per scoprire cosa abbiamo in serbo per i nostri clienti.

“Mentre le aziende si sono trovate ad affrontare questo mondo inesplorato del lavoro flessibile, Slack ha ripensato a quali nuovi strumenti sono necessari per l’ambiente digitale. Le nuove funzionalità di coworking negli incontri offrono ai team modi più approfonditi per collaborare e prendere rapidamente decisioni senza dover lasciare Slack (né aggiungere ulteriori impegni a calendari sovraccarichi)”. Noah Desai Weiss Vicepresidente di prodotto senior, Slack

Ancora più modi per collaborare con Slack Incontri

Nei primi momenti della pandemia, i nostri clienti ci hanno detto che avevano bisogno di una soluzione digitale per ricreare le discussioni informali che si svolgevano nelle caffetterie e nei corridoi degli uffici. Abbiamo recepito appieno il messaggio e sviluppato Slack Incontri. Grazie alla sua semplicità e facilità d’uso, Incontri è diventata la funzione adottata più rapidamente nella storia di Slack, con milioni di persone che la utilizzano ogni settimana in aziende come Intuit, Wayfair, Dell, Kiva ed Expedia Group.

Sebbene i nostri clienti amino gli incontri (che hanno un indice di soddisfazione del 95%), il feedback più frequente che abbiamo ricevuto è che c’era bisogno di modi ancora più approfonditi per collaborare. Ecco perché stiamo sviluppando nuove funzionalità per aiutare i team ad affrontare le nuove realtà lavorative, riproducendo al contempo l’energia e il cameratismo che spesso si verificano nelle sedi fisiche.

Oggi presentiamo questi nuovi modi di lavorare insieme in Slack Incontri, per mantenere tutto il lavoro di squadra in un unico luogo: Slack, il tuo ambiente digitale.

📹 Video leggeri con un clic

Video leggeri con un clic 📺 Condivisione dello schermo, disegni e cursori per più persone

Condivisione dello schermo, disegni e cursori per più persone 🥳 Un’atmosfera divertente e rilassata con gli emoji, le reazioni e gli “adesivi” che più ami

Un’atmosfera divertente e rilassata con gli emoji, le reazioni e gli “adesivi” che più ami 💬 Messaggio della conversazione che si salva automaticamente in un canale

Uno spazio informale per il coworking

In Slack ci rendiamo conto che, indipendentemente dal fatto che si lavori in remoto, dall’ufficio o in una situazione ibrida, c’è bisogno di un modo migliore per lavorare con i colleghi nell’ambiente digitale. Ecco perché stiamo lanciando uno spazio di coworking completamente nuovo negli incontri, per consentire ai team distribuiti di comunicare, risolvere i problemi e co-creare rapidamente e in tempo reale, direttamente in Slack. Non c’è bisogno di coordinare i calendari, programmare orari, organizzare una riunione in un’altra app: tu e gli altri membri del team potrete partecipare a un incontro al volo e iniziare immediatamente a fare brainstorming, risolvere incidenti prioritari o rivedere gli ultimi progetti.

Gli strumenti di coworking negli incontri, che verranno presto rilasciati, ti offriranno uno spazio flessibile per affrontare i progetti quotidiani insieme ai colleghi, attingendo ai talenti di tutta l’organizzazione per portare avanti il lavoro, indipendentemente dal luogo in cui si trovano fisicamente i team.

Attiva il video per creare connessioni più profonde

Quando si collabora e si fornisce un feedback in un ambiente digitale, vedere i membri del team può aiutare a sentire una maggiore connessione. Ecco perché stiamo introducendo negli incontri l’opzione di attivare video leggeri.

Per impostazione predefinita, tutte gli incontri inizieranno come conversazioni solo audio in una schermata semplice e ridotta. I nostri clienti ci hanno infatti detto che apprezzavano l’esperienza veloce, minimale e basata sull’audio, quindi l’abbiamo mantenuta intatta. Ma presto avrai la possibilità di attivare il video quando vorrai esprimerti pienamente e vedere la reazione dei colleghi in tempo reale. Lavori da una sala da pranzo o hai bisogno di maggiore privacy? Sfuma lo sfondo del video in modo che sia tu sia i membri del team possiate concentrarvi sul compito da svolgere.

Per un lavoro di squadra fianco a fianco da qualsiasi luogo

La condivisione dello schermo con i compagni di squadra consente di avere una visione condivisa dei progetti, riducendo gli errori di comunicazione e assicurandosi che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda. Ma la maggior parte delle tradizionali condivisioni dello schermo offre solo la modalità di presentazione, per una sola persona alla volta.

Negli incontri, più persone saranno presto in grado di condividere lo schermo simultaneamente, rendendo più facile per te e per gli altri mostrare presentazioni e documenti su cui lavorare insieme in tempo reale.

Ad esempio, se collabori con diversi progettisti su un nuovo progetto web e ognuno di loro offre diverse proposte, potrai decidere quali aspetti visivi ti piacciono di più. Puoi anche disegnare o usare cursori in tempo reale sulle schermate condivise dei membri del team per enfatizzare determinati punti o elementi visivi, ad esempio per evidenziare le incongruenze di progettazione e correggerle sul momento, insieme.

Contesto per partecipare e migliorare l’allineamento

Quante volte hai chiesto a un collega di condividere un link dopo una riunione?

Nel nuovo spazio di coworking di Slack Incontri, il flusso di conversazioni e file sarà organizzato e ricercabile, proprio come avviene nei canali. Tutto questo è possibile grazie a una conversazione in cui tutto ciò che si condivide nell’incontro (link, note, chat e non solo) viene automaticamente salvato nel canale o nel MD in cui è stato lanciato, per una facile consultazione.

I membri del team in un canale o in un MD che non partecipano all’incontro potranno fare riferimento ai messaggi delle conversazioni live, vedendo l’aggiornamento della conversazione in tempo reale e decidendo se partecipare o meno. Oppure possono leggere la discussione in un secondo momento, aggiornarsi in modo asincrono e intervenire quando preferiscono. Puoi anche dare un nome all’incontro per fornire un contesto aggiuntivo ai partecipanti e appuntare la conversazione in cima a un canale o a un MD per facilitare l’accesso.

Con le conversazioni negli incontri, la cronologia e le risorse delle conversazioni sono a portata di mano. Così, invece di chiedere di nuovo il link a un collega, potrete cercarlo risparmiando tempo e semplificando la condivisione delle conoscenze.

Esprimiti e divertiti

In Slack c’è un’ampia gamma di reacji che permettono ai nostri clienti di esprimersi, aiutandoli a lavorare in modo più intelligente ed efficiente e a creare un senso di appartenenza (il tutto, anche divertendosi). Stiamo portando un po’ della magia dei reacji negli incontri con emoji, effetti e “adesivi”, inclusi gli emoji personalizzati creati dal tuo team. Durante un incontro, potrai co-firmare una grande idea, festeggiare la vittoria di un collega o condividere una battuta ben riuscita con emoji ed effetti.

Supponiamo che tu voglia alzare la mano per prendere la parola o allontanarti per fare una ricarica di caffeina. Ora potrai condividere in modo rapido ed efficiente questa e altre azioni con gli adesivi, che rimangono sullo schermo finché non li rimuovi.

Che tu utilizzi emoji, effetti o adesivi, puoi contribuire senza interrompere il flusso della conversazione.

“In Intuit amiamo gli incontri per le conversazioni rapide e mirate. E siamo davvero entusiasti delle nuove funzionalità di coworking, in particolare della possibilità di condividere gli schermi simultaneamente. Credo che questa nuova esperienza con gli incontri ricreerà la sensazione di lavorare di persona al fianco dei membri del team”. Kat Coulter Project Manager senior, Intuit

Lavora al meglio con tutto il team in un unico luogo

Introducendo queste nuove funzionalità negli incontri, i team possono approfittare di nuovi modi di lavorare e fare cose incredibili.

💡 Brainstorming e feedback: avvia un incontro in un canale con il tuo team per discutere le idee della campagna e ottenere un feedback. Il team condivide il feedback e le nuove idee nella conversazione per poterli consultare dopo l’incontro. Sono tutti colpiti dai tuoi pensieri e il manager condivide l’emoji “fuoco” 🔥 per evidenziare un lavoro ben fatto.

avvia un incontro in un canale con il tuo team per discutere le idee della campagna e ottenere un feedback. Il team condivide il feedback e le nuove idee nella conversazione per poterli consultare dopo l’incontro. Sono tutti colpiti dai tuoi pensieri e il manager condivide l’emoji “fuoco” per evidenziare un lavoro ben fatto. 🚀 Costruzione e creazione: la tua agenzia creativa vuole condividere con te un concetto per assicurarsi di aver preso la giusta via. Inizia un incontro nel tuo canale Slack Connect e condivide lo schermo per mostrare gli ultimi mock-up di progettazione. Allo stesso tempo, tu puoi condividere una presentazione per confrontare le idee.

la tua agenzia creativa vuole condividere con te un concetto per assicurarsi di aver preso la giusta via. Inizia un incontro nel tuo canale Slack Connect e condivide lo schermo per mostrare gli ultimi mock-up di progettazione. Allo stesso tempo, tu puoi condividere una presentazione per confrontare le idee. ✅ Risoluzione dei problemi: se stai lavorando sul campo e non riesci a risolvere un problema di un cliente in loco, sfodera il cellulare per avviare un incontro in un canale di esperti in remoto. Nel giro di pochi secondi avrai tre esperti in remoto nell’incontro, pronti a guidarti nella risoluzione del problema mentre trasmetti la situazione tramite video.

Lo spazio di coworking in Slack Incontri sarà disponibile per tutti i team nell’autunno 2022.

Vuoi saperne di più? Slack e Salesforce sono qui. Partecipa a Frontiers 2022 per trovare soluzioni alle sfide più difficili del giorno d’oggi in termini di luogo di lavoro e aiuta il tuo team a trarre il massimo dall’ambiente digitale.