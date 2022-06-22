Slack 허들에서 함께 일하는 새로운 방법

전 세계 기업들이 지난 몇 년 동안 엄청난 변화 속에서 해결책을 찾기 위해 디지털 솔루션으로 눈을 돌렸습니다. 우리는 디지털 인프라가 오프라인 본사보다 더 중요해진 시대에 살며, 또 혁신을 꾀하고 있습니다. 이러한 디지털 인프라 덕분에 팬데믹을 비롯한 세계적 큰 변동 가운데에서도 유연성, 생산성, 협업을 유지할 수 있었습니다.

이제 오늘날 많은 직장들은 가상이나 실물 중 하나가 아닌, 두 가지 모두 섞여 있는 하이브리드 형태가 되었으며, 지식 근로자의 66%는 유연한 근무 환경에서 일하고 있습니다. 사무실을 다시 열고 인재를 보유하는 등 계속해서 변화를 마주해야 하고, 효율성과 생산성을 최대로 유지해야 함에 따라 Slack은 세일즈포스와의 협력을 통해 고객에게 Digital HQ를 제공함으로써 팀, 시간대, 물리적 공간, 회사에 걸쳐 모든 사람을 연결하여 민첩성과 일관성을 유지하고 있습니다.

Slack은 업무의 미래에 대해 논의하는 연례 콘퍼런스 Slack Frontiers에서 Slack 허들의 새로운 협업 공간을 발표하였는데, 이는 Digital HQ 내에서의 자발적인 토론과 라이브 업무 세션을 지원합니다. 또 정부 기관을 위한 안전한 Digital HQ인 GovSlack의 출시 소식도 공유합니다. 고객에게 어떤 기능이 제공될지 알아보려면 계속 읽어 보세요.

“많은 회사가 유연 근무라는 미지의 세계에서 해결책을 찾아 나섬에 따라, Slack은 Digital HQ에 어떤 새로운 도구가 필요한지 재검토했습니다. 허들의 새로운 협업 기능은 팀이 Slack에서 나가거나 이미 꽉 찬 캘린더에 일정을 더하지 않은 채로도 협업하고 신속히 결정을 내릴 수 있는, 더욱 심층적인 방법을 제공합니다.” Slack 제품 선임 부사장 Noah Desai Weiss

Slack 허들을 통해 협업할 수 있는 훨씬 더 많은 방법

팬데믹 초기에 Slack의 고객들은 회사 카페와 복도에서 이루어지던 비공식적인 대화를 재현할 수 있도록 디지털 우선 방식이 필요하다고 말했습니다. Slack은 고객의 이런 의견을 분명히 이해하고, 또 이를 반영함으로써 Slack 허들을 개발했습니다. 허들은 사용이 간단하고 쉬워 Slack 역사상 가장 빠르게 채택된 기능이며 Intuit, Wayfair, Dell, Kiva 및 Expedia Group과 같은 회사에서 매주 수백만 명의 사람들이 사용하게 되었습니다.

허들은 95%의 고객 만족도를 기록할 정도로 고객에게 큰 사랑을 받고 있지만, 더욱 심층적인 협업 방식을 찾고 있다는 고객의 피드백을 가장 자주 받았습니다. 그래서 Slack은 오프라인 본사에서 팀이 느끼던 에너지와 동료애를 재현하는 동시에, 팀이 업무의 새로운 현실을 다루는 데 도움을 줄 새로운 기능들을 개발하고 있습니다.

오늘은 모든 팀워크를 Slack이라는 Digital HQ 한곳에 결집하며 Slack 허들에서 협업할 수 있는 새로운 방법을 공개합니다.

📹 클릭 한 번으로 이용하는 가벼운 비디오 기능

클릭 한 번으로 이용하는 가벼운 비디오 기능 📺 여러 사용자 간의 화면 공유, 그리기 및 커서

여러 사용자 간의 화면 공유, 그리기 및 커서 🥳 좋아하는 이모티콘, 반응 및 “스티커”로 채울 수 있는 재미있고 편안한 공간

좋아하는 이모티콘, 반응 및 “스티커”로 채울 수 있는 재미있고 편안한 공간 💬 자동으로 채널에 저장되는 메시지 스레드

협업을 위한 일상적 공간

Slack은 원격, 하이브리드 또는 사무실 근무 중 어떤 형태로 일하든지 Digital HQ에서 동료와 더욱 효과적으로 일하는 방법이 필요하다는 것을 깨달았습니다. 그래서 허들에 완전히 새로운 협업 공간을 만들어 분산된 팀이 바로 Slack에서 신속히 연결되고, 문제를 해결하며 실시간으로 함께 만들어 나가도록 했습니다. 다른 앱에서 캘린더를 조율하거나, 시간을 예약하거나, 회의를 잡을 필요가 없습니다. 팀원과 함께 허들에 참여하면 즉시 아이디어를 브레인스토밍하고, 우선순위가 높은 문제를 해결하거나 최신 디자인을 검토할 수 있기 때문입니다.

곧 출시될 허들의 협업 도구는 팀이 어디에 있든지 조직 전반의 인재를 활용하여 업무를 진행해 나가도록, 동료와 함께 일상적인 프로젝트를 처리할 수 있는 유연한 공간을 제공합니다.

더 심층적인 연결을 위한 비디오 기능

디지털 우선 환경에서 협업하고 피드백을 제공할 때, 팀원의 얼굴을 보면 더욱 연결된 느낌을 받을 수 있습니다. 그래서 허들에서는 가볍게 영상을 켤 수 있는 옵션을 제공합니다.

기본적으로 모든 허들은 간단하고 최소화된 화면 안에서 오디오 전용 대화로 시작됩니다. 많은 고객이 빠르고 담백한 오디오 기반의 기능이 마음에 든다는 의견을 주었기에, 그 장점을 살렸습니다. 하지만 이제 곧 자신을 완전히 드러내고 동료의 실시간 반응을 보고 싶을 때 비디오를 켤 수 있는 옵션이 제공됩니다. 식사 공간에서 일하고 있거나 프라이버시가 더 필요한가요? 여러분과 팀원이 당장 처리해야 할 작업에 집중할 수 있도록 비디오 배경을 흐리게 처리하세요.

어디서든 함께 일할 수 있는 팀워크

팀원과 화면을 공유하면 프로젝트를 함께 볼 수 있어 소통의 오류가 줄어들고 모두 같은 정보를 이해하게 됩니다. 하지만 기존의 화면 공유는 프레젠테이션 모드만 제공하며 한 번에 한 사람만 자신의 화면을 공유할 수 있습니다.

이제 곧 허들에서 여러 사람이 화면을 동시에 공유할 수 있는 기능이 제공되므로, 모두가 프레젠테이션 덱과 문서를 가져와 실시간으로 협업하기가 더욱 쉬워집니다.

예를 들어, 새 웹 프로젝트에서 여러 디자이너들이 협업하면서 서로 각기 다른 디자인 방향을 제시하여 가장 마음에 드는 시각적 부분을 결정할 수 있습니다. 또한 팀원의 공유 화면에 함께 그림을 그리거나 라이브 커서를 사용하여, 디자인에서 일관적이지 않은 부분을 하이라이트하거나 즉시 고쳐 특정한 부분이나 시각적인 요소를 강조할 수 있습니다.

업무 맥락을 통해 일관성 갖추기

회의 후 동료에게 링크를 다시 공유해 달라고 부탁한 적이 때때로 있으신가요?

Slack 허들의 새로운 협업 공간에서는 채널에서처럼, 대화와 파일이 체계적이고 검색 가능한 방식으로 공유됩니다. 이는 모두 쉽게 참조할 수 있도록 만든 채널이나 DM에, 허들에서 공유하는 모든 것(링크, 메모, 채팅 등)이 자동으로 저장되는 메시지 스레드를 통해 가능해집니다.

채널이나 DM의 팀원이 허들에 없는 경우에도 라이브 메시지 스레드를 참조하여 실시간으로 대화 업데이트를 보고 참여 여부를 선택할 수 있습니다. 또는 나중에 스레드를 읽고, 비동기식으로 최신 정보를 확인하고, 편한 시간에 참여할 수도 있습니다. 허들에 이름을 지정하여 참여자에게 추가적인 맥락을 제공하고 바로 액세스할 수 있도록 채널이나 DM 상단에 메시지 스레드를 고정할 수도 있습니다.

허들의 메시지 스레드를 사용하면 대화 내역과 리소스를 손쉽게 이용할 수 있습니다. 따라서 동료에게 링크를 다시 보내 달라고 부탁하는 대신, 직접 검색하여 모두의 시간을 절약하고 정보를 간단하게 공유할 수 있습니다.

나 자신을 재미있게 표현하기

Slack에는 고객이 더 스마트하고 효율적으로 일하며 소속감을 느끼고, 또 재미도 느끼도록 도와주면서 자신을 표현하게 해 주는 다양한 리액티콘이 있습니다. 곧 허들에도 팀이 만든 모든 사용자 지정 이모티콘을 포함한이모티콘, 효과 및 “스티커” 등 마법같은 리액티콘이 제공됩니다. 허들에 참여하는 동안 이모티콘 및 효과를 사용하여 좋은 아이디어에 대해 함께 의견을 표시하거나, 동료의 성과를 축하하거나, 적절한 타이밍에 농담을 건넬 수 있습니다.

예를 들어 의견을 내기 위해 손을 들거나 커피잔을 채우러 잠시 자리를 비우는 경우, 이제 스티커를 사용하면 이러한 내용과 기타 다른 동작들을 빠르고 효율적으로 공유할 수 있습니다. 스티커는 제거하기 전까지 화면에 계속 표시됩니다.

이모티콘, 효과나 스티커 모두 흐름을 방해하지 않고 사용하며 대화에 참여할 수 있습니다.

“Intuit에서는 즉석에서 간단한 대화를 하는 데 허들을 즐겨 사용하고 있습니다. 새로운 협업 기능, 특히 화면을 동시에 공유하는 기능이 아주 기대됩니다. 허들에서의 이러한 새로운 경험이 팀원과 대면으로 함께 일하는 느낌을 새롭게 창조해 줄 것으로 생각합니다.” Intuit 선임 프로젝트 관리자 Kat Coulter

한곳에서 팀원들과 업무를 훌륭하게 해내기

허들에 제공되는 새 기능을 통해, 팀은 새로운 업무 방식을 발견하고 놀라운 일들을 할 수 있습니다.

💡 브레인스토밍 및 피드백: 팀과 함께 채널에서 허들을 시작하여 캠페인 아이디어를 나누고 피드백을 받습니다. 허들이 끝난 후에도 참조할 수 있도록, 팀이 스레드에 피드백과 새로운 아이디어를 공유합니다. 팀이 여러분의 아이디어에 감탄하게 되며, 여러분의 관리자는 “불” 이모티콘 🔥 을 통해 수고했다고 알리게 됩니다.

팀과 함께 채널에서 허들을 시작하여 캠페인 아이디어를 나누고 피드백을 받습니다. 허들이 끝난 후에도 참조할 수 있도록, 팀이 스레드에 피드백과 새로운 아이디어를 공유합니다. 팀이 여러분의 아이디어에 감탄하게 되며, 여러분의 관리자는 “불” 이모티콘 을 통해 수고했다고 알리게 됩니다. 🚀 개발 및 제작 : 광고 대행사가 올바른 업무 방향을 확인하기 위해 여러분과 컨셉을 공유하려고 합니다. 이 광고 대행사는 Slack Connect 채널에서 허들을 시작하고 화면을 공유하여 최신 디자인 시안을 보여 줍니다. 이와 동시에, 여러분도 화면을 통해 프레젠테이션을 공유하여 아이디어를 비교합니다.

광고 대행사가 올바른 업무 방향을 확인하기 위해 여러분과 컨셉을 공유하려고 합니다. 이 광고 대행사는 Slack Connect 채널에서 허들을 시작하고 화면을 공유하여 최신 디자인 시안을 보여 줍니다. 이와 동시에, 여러분도 화면을 통해 프레젠테이션을 공유하여 아이디어를 비교합니다. ✅ 문제 해결: 여러분은 현장에 있기 때문에 현장에서는 고객의 문제를 해결할 수 없어, 원격 전문가가 있는 채널에서 허들을 시작합니다. 눈앞의 상황을 비디오로 방송하면 몇 초 내로 허들에 세 명의 원격 전문가들이 모여 문제 해결 방법을 안내해 줍니다.

Slack 허들의 협업 공간은 2022년 가을 모든 팀에게 제공됩니다.

자세히 알아보시겠어요? Slack과 세일즈포스가 도와드리겠습니다. Frontiers 2022를 시청하여 오늘날 가장 다루기 힘든 직장 내 문제에 대한 해결책을 찾고 팀이 Digital HQ를 최대한 활용하도록 지원하세요.