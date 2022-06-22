Wir präsentieren: Neue Methoden für die Zusammenarbeit in Slack Huddles

Unternehmen auf der ganzen Welt setzen verstärkt auf digitale Lösungen, um mit den Umwälzungen in den vergangenen Jahren besser zurechtzukommen. Die Art und Weise, wie wir leben und unsere Innovationskraft nutzen, wird mittlerweile von unserer digitalen Infrastruktur bestimmt, nicht mehr von physischen Unternehmensstandorten. Es ist diese digitale Infrastruktur, die es uns ermöglicht hat, trotz Pandemie und anderen einschneidenden Veränderungen flexibel, produktiv und kollaborativ zu bleiben.

Heutzutage zeichnen sich viele moderne Arbeitsplätze dadurch aus, dass sie nicht rein physisch oder virtuell, sondern eine Mischung aus beidem sind, wobei 66 % der Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter über flexible Arbeitsregelungen verfügen. Da wir auch in Zukunft einem beständigen Wandel ausgesetzt sein werden – von der Wiedereröffnung von Standorten über die Bindung von Nachwuchskräften bis hin zu dem Diktat, so effizient und produktiv wie möglich zu sein – stellt Slack nun in Partnerschaft mit Salesforce ein digitales Büro zur Verfügung, um Benutzerinnen und Benutzer über Projekt-Teams, Zeitzonen, physische Standorte und Unternehmen hinweg miteinander zu vernetzen.

Auf der Slack Frontiers, unserer jährlichen Konferenz zur Zukunft der Arbeit, werden wir mit Slack Huddles einen neuen Co-Working Space vorstellen, der Raum für spontane Diskussionen und Live-Arbeitssitzungen in deinem neuen digitalen Büro bietet. Außerdem werden wir die Einführung von GovSlack bekannt geben, dem sicheren digitalen Büro für Behörden. Lies weiter, um zu erfahren, was unsere Kunden erwartet.

„Während sich viele Unternehmen in der neuen Welt der flexiblen Arbeit noch tastend voranbewegen, hat Slack die Tools für das digitale Büro einfach neu erfunden. Die Co-Working-Funktionen in Huddles bieten Projekt-Teams neuartige Möglichkeiten für eine enge Zusammenarbeit. Außerdem begünstigen sie eine schnelle Entscheidungsfindung, ohne dass man Slack dafür verlassen muss – oder seinen randvollen Terminkalender noch weiter ausreizt.“ Noah Desai Weiss Senior Vice President of Product, Slack

Slack Huddles bietet jetzt sogar noch mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit

Zu Beginn der Pandemie suchten unserer Kunden nach einer Möglichkeit, den informellen Gesprächen, die normalerweise in Bürokantinen und an Kaffeeautomaten stattfinden, einen neuen, digitalen Raum zu geben. Wir haben das ernstgenommen und Slack Huddles entwickelt. Dank ihrer einfachen und benutzerfreundlichen Bedienung haben sich Huddles zu der am schnellsten angenommenen Funktion in der Geschichte von Slack entwickelt. Millionen von Menschen nutzen Huddles jede Woche in Unternehmen wie Intuit, Wayfair, Dell, Kiva und Expedia Group.

Obwohl unsere Kunden mit Huddles angesichts einer Kundenzufriedenheit von 95 % offensichtlich rundum zufrieden zu sein scheinen, wünschen sich einige von ihnen noch tiefgreifendere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Deshalb entwickeln wir derzeit neue Funktionen, die Projekt-Teams beim Umgang mit den Herausforderungen der neuen Arbeitswelt unterstützen sollen, ohne dabei auf die Tatkraft und den Teamgeist verzichten zu müssen, der entsteht, wenn Menschen an einem physischen Ort zusammenarbeiten.

Heute möchten wir dir diese neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Slack Huddles vorstellen. Mit ihnen findet Teamwork an einem zentralen Ort statt: in Slack, deinem digitalen Büro:

📹 Kompaktes Video per Mausklick

Kompaktes Video per Mausklick 📺 Bildschirmfreigabe für mehrere Personen, Zeichnen und Cursor

Bildschirmfreigabe für mehrere Personen, Zeichnen und Cursor 🥳 Lockere Arbeitsatmosphäre mit deinen bevorzugten Emojis, Reaktionen und „Stickern“

Lockere Arbeitsatmosphäre mit deinen bevorzugten Emojis, Reaktionen und „Stickern“ 💬 Automatisch im Channel gespeicherter Nachrichten-Thread

Ein lockerer Ort für Co-Working

Egal, ob du im Home-Office, hybrid oder vom Büro aus arbeitest, du benötigst effektivere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen in deinem digitalen Büro. Deshalb führen wir einen ganz neuen Co-Working-Space in Huddles ein, in dem sich verteilte Projekt-Teams rasch vernetzen können, um gemeinsam Probleme zu lösen und in Echtzeit an kreativen Lösungen zu arbeiten – direkt in Slack. Es ist nicht mehr notwendig, Terminkalender aufeinander abzustimmen, Termine zu vereinbaren oder ein Meeting in einer anderen App zu organisieren. Du und deine Teamkolleginnen und Teamkollegen tretet einfach spontan einem Huddle bei und ihr könnt sofort mit dem Brainstorming beginnen, Prioritäten abarbeiten oder aktuelle Entwürfe prüfen.

Die in Kürze in Huddles verfügbaren Co-Working-Tools bieten dir die Flexibilität, alltägliche Projekte zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen anzugehen und dabei die in deiner Organisation vorhandene Fachkompetenz zu nutzen. So kommt die Arbeit effektiv voran – egal, von wo aus die Projekt-Teams arbeiten.

Engere Zusammenarbeit dank Video

Wenn du bei der Zusammenarbeit in einer digitalen Umgebung Feedback gibst, dann fühlst du dich stärker eingebunden, wenn du deine Kolleginnen und Kollegen sehen kannst. Deswegen gibt es in Huddles jetzt die Möglichkeit, ein kompaktes Video zu aktivieren.

Standardmäßig werden Huddles auch in Zukunft als reine Audio-Unterhaltungen mit einem einfachen, minimierten Bildschirm gestartet. Unsere Kunden haben uns nämlich berichtet, dass ihnen die schnelle, minimalistische und auf Audio beschränkte Erfahrung gefällt. Mit der neuen Version gibt es jedoch die Möglichkeit, Video zu aktivieren, wenn du dich voll ausdrücken willst und die Reaktionen deiner Kolleginnen und Kollegen in Echtzeit beobachten möchtest. Arbeitest du im Wohnzimmer oder brauchst einfach mehr Privatsphäre? Du kannst den Hintergrund im Video verwischen, damit du und dein Projekt-Team sich voll und ganz auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können.

Von überall aus Seite an Seite zusammenarbeiten

Die Freigabe eines Bildschirms für das gesamte Projekt-Team ermöglicht einen gemeinsamen Blick auf ein Projekt. Dies beugt potentiellen Missverständnissen vor und gewährleistet, dass alle wissen, worüber geredet wird. Die meisten herkömmlichen Bildschirmfreigaben bieten jedoch nur einen Präsentationsmodus für eine Person.

In Huddles werden bald mehrere Personen ihren Bildschirm gleichzeitig freigeben können; das Teilen und gemeinsame Arbeiten an Folienpräsentationen und Dokumenten in Echtzeit wird hierdurch bedeutend einfacher.

Nehmen wir an, du arbeitest mit mehreren Designerinnen und Designern an einem neuen Webprojekt. Wenn sie ihre unterschiedlichen Designvorschläge gleichzeitig vorzeigen können, fällt es dir leichter, dich für einen bestimmte visuelle Richtung zu entscheiden. Außerdem hast du die Möglichkeit, auf den freigegebenen Bildschirmen der anderen zu zeichnen oder mit einem Live-Cursor zu arbeiten, um bestimmte Punkte oder visuelle Elemente hervorzuheben, z. B. um Unstimmigkeiten im Design zu markieren und sofort zusammen beheben zu können.

Immer auf dem neuesten Stand

Wie oft ist es vorgekommen, dass du eine Kollegin oder einen Kollegen gebeten hast, einen Link nach einem Meeting noch einmal zu teilen?

In Slack Huddles, deinem neuen Co-Working-Space, folgen deine Unterhaltungen und Dateien einem gut organisierten und durchsuchbaren Flow, ähnlich wie in Channels. Ermöglicht wird dies durch einen Nachrichten-Thread, über den alles, was du im Huddle teilst – Links, Notizen, Chats usw. –, für eine einfachere Nachverfolgbarkeit automatisch in dem Channel oder der DM gespeichert wird, aus dem das betreffende Element stammt.

Die Kolleginnen und Kollegen in einem Channel oder einer DM, die nicht am Huddle teilnehmen, haben die Möglichkeit, auf Live-Messaging-Threads zugreifen, den Verlauf der Unterhaltung in Echtzeit nachzuverfolgen und zu entscheiden, ob sie teilnehmen möchten. Natürlich können sie den Thread auch noch später lesen und sich auf den neuesten Stand bringen, um dann zu dem Zeitpunkt einzusteigen, der für sie am besten passt. Du kannst deinem Huddle sogar einen Namen geben, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusätzlichen Kontext zu liefern. Außerdem kannst du den Nachrichten-Thread oben in einem Channel oder einer DM anpinnen, damit er immer direkt zugänglich bleibt.

Mit Nachrichten-Threads in Huddles kannst du ganz einfach auf den Verlauf der Unterhaltung und die vorhandenen Ressourcen zugreifen. Anstatt also deine Kollegin oder deinen Kollegen noch einmal nach dem Link zu fragen, können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach danach suchen. Das spart allen Beteiligten Zeit und macht die Weitergabe von Wissen erheblich einfacher.

Effiziente Kommunikation mit Spaßfaktor

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Reacjis in Slack, die unsere Kunden nutzen, um sich nonverbal auszudrücken und gleichzeitig intelligenter und effizienter zu arbeiten. Gleichzeitig fördern Reacjis das Zusammengehörigkeitsgefühl (und der Spaß kommt auch nicht zu kurz). Etwas von der Reacji-Magie ist auch in Huddles vorhanden, dank Emojis, Effekten und „Stickern“, inklusive der benutzerdefinierten Emojis, die dein Projekt-Team erstellt hat. In einem Huddle hast du die Möglichkeit, einer tollen Idee beizupflichten, den Erfolg einer Kollegin oder eines Kollegen zu feiern oder zum rechten Zeitpunkt einen Witz zu machen, den du durch Emojis und Effekte unterstreichst.

Nehmen wir an, du willst dich melden, um etwas loszuwerden, oder kurz aufstehen, um dir einen Kaffee zu holen. Jetzt kannst du derartige Aktionen schnell und ohne großen Aufwand ankündigen. Sticker bleiben auf dem Bildschirm, bis du sie entfernst

Egal, ob du Emojis, Effekte oder Sticker verwendest, du kannst dich mit ihnen an der Unterhaltung beteiligen, ohne den Fluss zu unterbrechen.

„Hier bei Intuit lieben wir Huddles wegen den spontanen Unterhaltungen, die sie ermöglichen. Und jetzt sind wir auf die neuen Co-Working-Funktionen gespannt, besonders die Möglichkeit, Bildschirme gleichzeitig freizugeben. Ich glaube, dass diese neue Funktion in Huddles dem Gefühl nahekommen wird, mit Kolleginnen und Kollegen in einem Raum zu arbeiten.“ Kat Coulter Senior Project Manager, Intuit

Ein Platz für großartiges Teamwork

Mit diesen neuen Funktionen stehen Projekt-Teams in Huddles neuartige Methoden für die Zusammenarbeit zur Verfügung:

💡 Brainstorming und Feedback: Starte einen Huddle mit deinem Projekt-Team in einem Channel, um neue Ideen für Kampagnen vorzustellen und Feedback einzuholen. Dein Projekt-Team tauscht Feedback und neue Ideen im Thread aus, die allen dann nach dem Huddle als Referenz dienen. Sie sind von deinen Ideen beeindruckt, und deine Führungskraft teilt das „Flamme“-Emoji 🔥 , um dir zu einer tollen Leistung zu gratulieren.

Starte einen Huddle mit deinem Projekt-Team in einem Channel, um neue Ideen für Kampagnen vorzustellen und Feedback einzuholen. Dein Projekt-Team tauscht Feedback und neue Ideen im Thread aus, die allen dann nach dem Huddle als Referenz dienen. Sie sind von deinen Ideen beeindruckt, und deine Führungskraft teilt das „Flamme“-Emoji , um dir zu einer tollen Leistung zu gratulieren. 🚀 Entwickeln und kreieren: Deine Kreativagentur möchte dir ein neues Konzept vorstellen, um sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Sie starten in deinem Slack Connect-Channel einen Huddle und teilen ihren Bildschirm, um dir die neuesten Entwurfsmuster zu zeigen. Gleichzeitig teilst du eine Bildschirmpräsentation, um die Ideen zu vergleichen.

Deine Kreativagentur möchte dir ein neues Konzept vorstellen, um sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Sie starten in deinem Slack Connect-Channel einen Huddle und teilen ihren Bildschirm, um dir die neuesten Entwurfsmuster zu zeigen. Gleichzeitig teilst du eine Bildschirmpräsentation, um die Ideen zu vergleichen. ✅ Probleme beheben: Du bist im Außendienst und kannst ein Problem am Kundenstandort nicht lösen. Also startest du auf deinem Smartphone einen Huddle in einem Channel für Remote-Fachleute. Innerhalb von Sekunden stehen dir im Huddle drei Fachleute zur Seite, die dich bei der Problemlösung auf Schritt und Tritt begleiten, während du die Situation per Video streamst.

Der Co-Working-Space von Slack Huddles wird ab Herbst 2022 für alle Projekt-Teams zur Verfügung stehen.

Möchtest du jetzt mehr erfahren? Slack und Salesforce sind für dich da. Schau auf der Frontiers 2022 vorbei, um Lösungen für die größten Herausforderungen der Arbeitswelt zu finden und deinem Projekt-Team zu helfen, das aus deinem digitalen Büro das Beste herauszuholen.