推出在 Slack 微型會議中攜手合作的全新方式

在過去幾年間，全球各地的公司均已改用數位解決方案，以確保在現今巨大變革的態勢下能夠順利營運。我們生活在一個不斷革新的時代，在這個時代中，比起建立實體總部，建立數位基礎架構才是趨勢。多虧數位基礎架構，我們才能在遭受疫情重創，以及經歷其他席捲全球的變革後保持彈性和生產力並持續協作。

如今多數新式工作空間並非僅採用虛擬或實體辦公室的辦公形式，而是採用兩者混合的工作型態，而且共有 66% 的知識工作者可彈性安排工作。在我們繼續面對瞬息萬變的態勢，包括重啟辦公室、留住人才、滿足需求，盡量保持工作效率和生產力的同時，Slack 與 Salesforce 攜手合作，針對客戶推出數位總部，將不同團隊、時區、實體空間以及不同公司的人串連起來，讓所有人都能具備靈活彈性，並保持一致步調。

在以未來工作型態為主軸的年度會議 Slack Frontiers 上，我們宣布在 Slack 微型會議中推出全新的協作空間，以利成員在數位總部中展開即興討論和進行即時工作會議。我們也在會議中分享即將推出適用於政府機構的安全數位總部 GovSlack。繼續閱讀以瞭解我們將針對客戶推出哪些新功能。

「正當各大公司探索彈性工作這個全新的未知領域時，Slack 已在重新思考數位總部所需的新工具。全新的微型會議協作功能，讓團隊更加密切合作，並快速做出決策，而無需離開 Slack，或將工作排進行程滿滿的行事曆。」 Slack 產品部門資深副總裁 Noah Desai Weiss

更多透過 Slack 微型會議展開協作的方式

早在疫情初期，客戶就告訴我們，他們需要數位優先的工作方式，能夠重現在辦公室餐廳和走廊上輕鬆的討論。我們已聽見並明白客戶的心聲，隨即便開發了 Slack 微型會議。由於操作簡單且易於使用，微型會議已成為 Slack 史上最快速獲得使用者青睞的功能，而且每週有數百萬來自各大公司 (如 Intuit、Wayfair、Dell、Kiva 和 Expedia Group) 的人員使用這項功能。

雖然我們的客戶都很喜歡微型會議，且客戶滿意度評分達 95%，但我們最常聽到的意見回饋卻是他們正在尋找方式，以便進行更密切的合作。為此，我們打造全新功能來協助團隊解決全新工作現況中的問題，同時重現通常在實體總部才能見到的團隊士氣和成員間的情誼。

現在，我們帶來在 Slack 微型會議中共事的全新方式，讓所有團隊工作都能在數位總部 Slack 集中完成：

📹 一鍵式輕量視訊

一鍵式輕量視訊 📺 多人螢幕共享、繪圖和游標

多人螢幕共享、繪圖和游標 🥳 可使用你喜愛的表情符號、回應和「貼圖」，讓溝通氛圍輕鬆又有趣

可使用你喜愛的表情符號、回應和「貼圖」，讓溝通氛圍輕鬆又有趣 💬 可自動儲存至頻道的訊息對話串

適合協作的閒適空間

我們意識到，無論是在遠端工作、採用混合式工作模式，還是在辦公室工作，都需要一種更好的方式，方便與同事在數位總部中合作。為此，我們推出微型會議中的全新協作空間，讓分散各地的團隊成員可直接在 Slack 中快速即時地溝通交流、解決問題並合作完成工作。無需在其他應用程式中協調行事曆、排定時間或開始會議，因為你和團隊成員可隨時快速地發起微型會議，立即開始腦力激盪、處理優先事件，或審核最新設計。

我們即將在微型會議中推出協作工具，這讓無論團隊成員位於何處，都可運用靈活空間，與同事攜手解決日常的專案，並妥善分配組織中的人才來持續推動工作進程。

開啟視訊，讓彼此間的聯繫更密切

在數位優先的環境展開協作並提供意見回饋時，能見到團隊成員會讓你與團隊成員的聯繫更密切。為此，我們推出在微型會議中開啟輕量視訊的選項。

根據預設，所有微型會議都會在最小化的簡易螢幕中以語音對話的形式開啟，我們曾聽客戶說，他們喜歡這種快速極簡的語音優先體驗，因此，我們會留下這項功能，不做更動。不過不久之後，我們會提供全新選項，讓你在想充分表達想法，以及想查看同事的即時回應時，可以選擇開啟視訊。在飯廳工作嗎？還是只是需要更多隱私？將你的視訊背景模糊處理，讓你和同事都能專注於手邊的工作。

專為團隊打造，方便隨時隨地攜手合作

與團隊成員分享螢幕後，他們就可看到專案的共享畫面，這能減少溝通不良的情況，確保所有人可掌握相同資訊且進度一致。相較之下，大多數的傳統螢幕共享功能僅提供簡報模式，且一次只能由一人分享畫面。

很快地，多位人員可在微型會議中同時分享螢幕，讓你和其他人輕輕鬆鬆就能針對簡報和文件進行即時協作。

例如，你正在與全新網頁專案中的幾位設計師合作，他們每個人都提出不同的設計方向，你可以比較一下，決定最喜歡哪款設計。你還可在團隊成員的共享螢幕上進行繪製，或使用即時游標強調特定點或圖像內容，像是將設計不一致的地方反白，並當下與成員一起修改。

帶著背景資訊加入，離開時全員步調一致

你曾多少次在會議結束後要求同事再次分享連結？

在 Slack 微型會議的全新協作空間中，對話和檔案將井然有序且可供搜尋，就像在頻道中一樣。這一切皆可透過訊息對話串實現，你在微型會議中分享的所有內容，如連結、備註、聊天等，均會自動儲存在建立時所在的頻道或私訊中，方便日後查閱。

頻道或私訊中並未加入微型會議的團隊成員將可參照即時訊息對話串，以即時查看對話中的最新資訊，並決定是否要加入。或者，他們也可稍後查看對話串、以非同步的方式掌握進度，也可在時間上方便時參與。你甚至還可為微型會議命名，為參與者提供其他背景資訊，並將訊息對話串釘選至頻道或私訊的頂端，以便隨時存取。

透過微型會議中的訊息對話串，對話歷史記錄和資源皆觸手可及。因此，比起要求團隊成員再次分享連結，還不如你和其他成員搜尋連結，如此便可節省所有人的時間，讓分享知識變得簡單方便。

表達想法時可以更有趣

Slack 中有豐富的表情符號回應，讓我們的客戶可以盡情表達想法，同時更聰明高效地工作，並營造出歸屬感 (亦可享受樂趣)。我們為微型會議加入表情符號、效果和「貼圖」(包括團隊建立的所有自訂表情符號)，將表情符號回應魔力帶入其中。在微型會議期間，你可與其他人對好點子一同表達贊同、慶祝同事的成功，或透過表情符號和效果分享合時宜笑話。

假設你想舉手成為下一個說話者，或者要離開一下子去續杯咖啡。現在你將可透過貼圖，快速高效地分享這類情況及其他動作。在你移除前貼圖會一直顯示在螢幕上。

無論使用表情符號、效果還是貼圖，都能在不干擾對話流程的情況下發表意見。

「Intuit 公司上下一直以來都對可進行快速臨時對話的微型會議讚不絕口。我們也十分期待全新的協作功能，尤其是可以同步分享螢幕的功能。我認為微型會議中的這項全新體驗將會重現與團隊成員面對面工作的感覺。」 Intuit 資深專案經理 Kat Coulter

在同一處與團隊成員創造出色工作成果

透過這些微型會議中的全新功能，團隊可以解鎖全新工作方式並取得驚人成就：

💡 腦力激盪和取得意見回饋： 在頻道中發起與團隊成員的微型會議，就能討論行銷活動點子，並取得其他人的意見回饋。團隊成員可在對話串中分享意見回饋和新點子，以便在微型會議後查閱。他們對你的想法印象深刻，而且你的經理分享「火」的表情符號 🔥 ，來表達對出色工作表現的認可。

在頻道中發起與團隊成員的微型會議，就能討論行銷活動點子，並取得其他人的意見回饋。團隊成員可在對話串中分享意見回饋和新點子，以便在微型會議後查閱。他們對你的想法印象深刻，而且你的經理分享「火」的表情符號 ，來表達對出色工作表現的認可。 🚀 建構與創造： 你的廣告代理商想與你分享想法，確認目前方向正確。他們在 Slack Connect 頻道中發起微型會議並分享螢幕，為你展示最新設計模型。與此同時，你也能用螢幕分享簡報，與廣告代理商的點子相比較。

你的廣告代理商想與你分享想法，確認目前方向正確。他們在 Slack Connect 頻道中發起微型會議並分享螢幕，為你展示最新設計模型。與此同時，你也能用螢幕分享簡報，與廣告代理商的點子相比較。 ✅ 解決問題：你不在現場，無法親身解決客戶的問題，因此你掏出手機，在當中有遠端專家的頻道中發起微型會議。幾秒之內，就有三位遠端專家加入微型會議，在你運用視訊直播目前的情況的同時，指導你解決客戶的問題。

從 2022 年秋季開始，所有團隊皆可在 Slack 微型會議中使用協作空間功能。

想要深入瞭解嗎？Slack 和 Salesforce 能為你提供協助。歡迎參與 Frontiers 2022，尋找解決方案來應對當今嚴峻的工作空間挑戰，並協助團隊善用數位總部。