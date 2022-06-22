Presentamos nuevas formas de trabajar codo con codo en las juntas de Slack

Las empresas de todo el mundo se han pasado a las soluciones digitales para combatir el cambio dramático de los últimos años. Nos encontramos viviendo e innovando en una era en la que la infraestructura digital prevalece por encima de las sedes físicas. Esta infraestructura digital nos ha permitido ser flexibles, productivos y colaborativos como consecuencia de la pandemia y de otros cambios globales radicales.

Ahora, muchos lugares de trabajo modernos no son solo virtuales o físicos, sino un híbrido de ambos, y el 66 % de los trabajadores calificados disfrutan de planes de trabajo flexibles. Dado que nos enfrentamos a un cambio constante, desde la reapertura de oficinas a la retención del talento y la necesidad de ser lo más eficientes y productivos que nos sea posible, Slack, en colaboración con Salesforce, ofrece a nuestros clientes una sede digital para conectar a todos a través de equipos, zonas horarias, espacios físicos y empresas para mantenerse ágiles y en la misma onda.

En Slack Frontiers, nuestra conferencia anual sobre el futuro del trabajo, anunciamos un nuevo espacio de trabajo compartido, las juntas de Slack, para potenciar los debates espontáneos y las sesiones de trabajo en directo en tu sede digital. También compartimos que vamos a lanzar GovSlack, la sede digital segura para agencias gubernamentales. Sigue leyendo para ver las novedades que tenemos preparadas para nuestros clientes.

“A medida que las empresas fueron navegando por este mundo inexplorado del trabajo flexible, Slack se planteó qué nuevas herramientas son necesarias para la sede digital. Las nuevas capacidades del trabajo compartido en las juntas proporcionan a los equipos formas más profundas de colaborar y tomar decisiones rápidas sin salir de Slack o añadir tiempo a nuestros calendarios sobrecargados”. Noah Desai Weiss vicepresidente sénior de producto, Slack

Aún más formas de colaborar con las juntas de Slack

Al principio de la pandemia, nuestros clientes nos decían que necesitaban una forma de trabajar que priorizara la conexión digital y que los ayudara a recrear los debates informales que se generaban en las cafeterías y pasillos de las oficinas. Los escuchamos alto y claro, y fue así como desarrollamos las juntas de Slack. Gracias a su simplicidad y facilidad de uso, las juntas se han convertido en la función con la adopción más rápida de la historia de Slack. Millones de personas las utilizan cada semana en empresas como Intuit, Wayfair, Dell, Kiva y el Grupo Expedia.

Aunque a nuestros clientes les encantan las juntas y su tasa de satisfacción con esta herramienta asciende al 95 %, los comentarios más frecuentes que hemos escuchado dicen que buscan formas aún más profundas de colaborar. Es por esto que estamos desarrollando nuevas capacidades que permitan a los equipos a abordar las nuevas realidades del mundo laboral, al tiempo que reproducen la energía y camaradería que hay en las sedes físicas.

Hoy desvelamos estas nuevas formas de trabajar juntos en las juntas de Slack, que mantienen a todo tu equipo de trabajo en un solo lugar. Slack, tu sede digital:

📹 Video liviano con un clic

Video liviano con un clic 📺 Pantalla compartida con varias personas, dibujo y cursores

Pantalla compartida con varias personas, dibujo y cursores 🥳 Atmósfera divertida y relajada llena de tus emojis, reacciones y adhesivos favoritos

Atmósfera divertida y relajada llena de tus emojis, reacciones y adhesivos favoritos 💬 Hilo de mensajes que se guarda automáticamente en el canal

Un espacio casual para el trabajo compartido

En Slack sabemos que, tanto si trabajas a distancia como si lo haces de forma híbrida o en la oficina, necesitas una forma mejor de trabajar con los colegas en tu sede digital. Es por esto que lanzamos un espacio de trabajo compartido completamente nuevo en las juntas, para que los equipos distribuidos se conecten rápidamente, resuelvan problemas y colaboren en las tareas de creación en tiempo real, directamente en Slack. No es necesario coordinar calendarios, programar horarios ni organizar a toda prisa una reunión en otra aplicación, ya que tus compañeros de equipo y tú pueden unirse a una junta sobre la marcha para comenzar inmediatamente a generar ideas, resolver incidentes prioritarios o revisar los últimos diseños.

El próximo lanzamiento de las herramientas de trabajo conjunto en las juntas te ofrecerá un espacio flexible para abordar los proyectos diarios con tus colegas y aprovechar el talento de toda tu organización. Esto permitirá que el trabajo siga avanzando, sin importar dónde se encuentren los equipos.

Activa el video para una conexión más profunda

Cuando colaboras y aportas comentarios en un entorno digital, ver a los compañeros de equipo puede ayudarte a sentir una mayor conexión. Por eso incorporamos la opción de activar video liviano en las juntas.

De forma predeterminada, todas las juntas empezarán con conversaciones solo de audio en una pantalla sencilla y minimizada. Nuestros clientes afirmaron que les encanta la experiencia rápida y minimalista del audio, así que la mantendremos intacta. Sin embargo, pronto tendrás la opción de activar el video cuando quieras expresarte por completo y ver la reacción en tiempo real de tus colegas. ¿Estás almorzando o simplemente necesitas más privacidad? Difumina el fondo de tu video para que tú y tus compañeros de equipo puedan centrarse en la tarea que estén llevando a cabo.

Trabajo en equipo codo con codo desde cualquier parte

Compartir tu pantalla con los compañeros de equipo les ofrece una vista compartida de los proyectos, lo que reduce la falta de comunicación y garantiza que todo el mundo esté en la misma onda. Sin embargo, la mayoría de las veces en que se hace un uso compartido de la pantalla al estilo tradicional, el modo de presentación solo está disponible para una persona al mismo tiempo.

En las juntas, próximamente varias personas podrán compartir la pantalla de forma simultánea, lo que les facilitará tanto a ti como al resto de participantes acceder a presentaciones y documentos para trabajar juntos en tiempo real.

Por ejemplo, estás colaborando con varios diseñadores en un nuevo proyecto y cada uno aporta instrucciones de diseño diferentes para que puedas decidir cuál te gusta más según el aspecto visual. También puedes dibujar o utilizar cursores en vivo en las pantallas compartidas de tus compañeros de equipo para enfatizar determinados puntos o aspectos visuales, como destacar inconsistencias de diseño y arreglarlas en el momento, entre todos.

Lleguen con un contexto y salgan coordinados

¿Cuántas veces le pediste a un colega que volviera a compartir un enlace después de una reunión?

En el nuevo espacio de trabajo compartido dentro de las juntas de Slack, sus conversaciones y archivos fluirán de forma organizada, así que todos podrán realizar búsquedas, como hacen en los canales. Todo esto es posible mediante un hilo de mensajes donde todo lo que compartes en la junta (enlaces, notas, conversaciones, etc.) se guardará automáticamente en el canal o mensaje directo en el que se compartió, para consultarlo fácilmente.

Los compañeros de equipo de un canal o mensaje directo que no estén en la junta podrán consultar los hilos de tus conversaciones en directo. Eso les permitirá ver la conversación actualizada en tiempo real y decidir si quieren unirse. También pueden leer el hilo más tarde, ponerse al día de forma asíncrona y participar en el momento que prefieran. Incluso puedes ponerle un nombre a la junta para brindar más contexto a los participantes y fijar el hilo de mensajes al principio de un canal o mensaje directo para acceder rápidamente.

Gracias a los hilos de mensajes de las juntas, tendrás el historial de conversaciones y los recursos al alcance de tu mano. Así que, en lugar de pedirle a un compañero de equipo que comparta de nuevo ese enlace, todos podrán buscarlo, lo que ahorrará tiempo y facilitará el intercambio de conocimientos.

Exprésate mientras te diviertes

Slack ofrece una amplia gama de reacciones emoji que permite que nuestros clientes se expresen, al tiempo que les ayuda a trabajar de forma más inteligente y eficiente y a crear un sentido de pertenencia (mientras se divierten también). Llevamos parte de esa magia de las reacciones emoji a las juntas con los emojis, efectos y adhesivos, incluidos todos los emojis personalizados que haya creado tu equipo. En las juntas, podrás firmar conjuntamente una gran idea, celebrar un logro de un colega o compartir un chiste oportuno con emojis y efectos.

Supón que quieres levantar la mano para hablar a continuación o que te levantas para ponerte otro café. Ahora podrás compartir esta y otras acciones de forma rápida y eficiente gracias a los adhesivos. Los adhesivos permanecen en la pantalla hasta que los elimines.

Tanto si utilizas emojis como si usas efectos o adhesivos, puedes contribuir sin interrumpir el flujo de la conversación.

“En Intuit nos encantan las juntas para mantener conversaciones rápidas de forma puntual. Estamos muy emocionados con las nuevas capacidades de trabajo en colaboración, especialmente con la de compartir pantallas de manera simultánea. Creo que esta nueva experiencia en las juntas recreará la sensación de trabajar junto a un compañero de equipo en persona”. Kat Coulter gerente sénior de proyectos, Intuit

Consigue un trabajo excelente con tus compañeros de equipo en un solo lugar

Al incluir estas nuevas funciones en las juntas, los equipos pueden descubrir nuevas formas de trabajar y hacer cosas increíbles:

💡 Lluvia de ideas y comentarios: Inicia una junta en un canal con tu equipo para poder hablar sobre las ideas de tu campaña y recibir comentarios. Tu equipo comparte comentarios y nuevas ideas en el hilo para consultarlos después de la junta. Están impresionados con lo que piensas y tu gerente comparte el emoji de “fuego” 🔥 para transmitir un trabajo bien hecho.

Inicia una junta en un canal con tu equipo para poder hablar sobre las ideas de tu campaña y recibir comentarios. Tu equipo comparte comentarios y nuevas ideas en el hilo para consultarlos después de la junta. Están impresionados con lo que piensas y tu gerente comparte el emoji de “fuego” para transmitir un trabajo bien hecho. 🚀 🚀 Diseñar y crear: Tu agencia creativa quiere compartir un concepto contigo para asegurarse de que van por el buen camino. Inician una junta en tu canal de Slack Connect y comparten la pantalla para mostrarte las últimas maquetas de diseño. Al mismo tiempo, compartes una presentación para comparar ideas.

Tu agencia creativa quiere compartir un concepto contigo para asegurarse de que van por el buen camino. Inician una junta en tu canal de Slack Connect y comparten la pantalla para mostrarte las últimas maquetas de diseño. Al mismo tiempo, compartes una presentación para comparar ideas. ✅ Resolución de problemas: Estás haciendo un trabajo de campo y no puedes resolver el problema de un cliente en el sitio, por lo que sacas tu teléfono para iniciar una junta en un canal de expertos que trabajan a distancia. En segundos, tienes a tres expertos en la junta que te guían para resolver el problema mientras transmites la situación actual en video.

El espacio de trabajo compartido de las juntas de Slack estará disponible para todos los equipos en otoño de 2022.

¿Quieres más información? En Slack y Salesforce estamos disponibles. Accede a Frontiers 2022 para encontrar soluciones a los desafíos laborales más difíciles de la actualidad y ayudar a tu equipo a aprovechar al máximo tu sede digital.