以数字解读 Slack 中的
工作效率
使用我们的投资回报率 (ROI) 计算器，为你采用 Slack 构建商业论证。
Slack 投资回报率计算器
获取数据驱动的视图，了解 Slack 如何让你的企业受益。
110,000
US$25,000US$150,000
18
1100
每年节省的总金额
$
每位员工每年节省的天数
-
会议节省的小时数
-
电子邮件沟通方面节省的小时数
-
会议方面节省的金额
-
电子邮件沟通方面节省的金额
-
投资回报率
-
法律与方法论
1本工具提供的结果仅用于信息参考和教育目的，旨在帮助你评估 Slack 作为商业解决方案的潜力，不应作为决策依据。最终的实际成效可能有所不同，且不构成对你可能实现的任何潜在或实际财务成果及其他效益的保证或承诺。具体成效取决于多种因素，包括但不限于具体实施方式、用户采纳度、配置方案、商业实践、市场状况及外部经济环境。本工具无意提供任何形式的投资、税务或法律建议或服务。建议用户在作出任何财务或商业决策前，根据自身独特的业务需求寻求专业建议。
2本投资回报率 (ROI) 计算器的底层模型基于 Slack 委托第三方咨询公司完成的研究成果构建。节省额的计算方法是：结合根据上述第三方研究结果得出的预计节省的会议时间（减少 50%），加上预计节省的电子邮件沟通时间（减少 20%），再乘以员工数量及其平均时薪。年度 Slack 费用的计算方法是：员工数量乘以当前企业增强套餐每位用户的年度费用。ROI 的计算公式为：（年度总节省额 / 年度总费用），以百分比表示。本计算器工具中包含的价格信息可能发生变更。本 ROI 计算器工具按“现状”提供，且 Slack 和 Salesforce 不作任何形式的保证。