Jurídico e Metodologia

1 Os resultados fornecidos por esta ferramenta destinam-se exclusivamente a fins informativos e educacionais, com o intuito de ajudá-lo a considerar o Slack como uma solução empresarial e não devem ser utilizados dessa forma. Os resultados reais podem variar e não são uma garantia nem um compromisso em relação a quaisquer resultados financeiros potenciais ou reais, nem a outros benefícios que possam ser obtidos. Os resultados individuais dependem de diversos fatores, incluindo, entre outros, práticas de implementação, adoção pelo usuário, configurações, práticas comerciais, condições de mercado e fatores econômicos externos. Esta ferramenta não se destina de forma alguma para produzir recomendações de investimento, fiscais ou jurídicas, bem como não deve ser utilizada para serviços. Os usuários são incentivados a procurar consultorias personalizadas às próprias necessidades comerciais únicas antes de tomar qualquer decisão comercial ou financeira.