Produtividade no Slack,
em números
Use nossa calculadora de retorno sobre o investimento (ROI) com a finalidade de criar seu caso de negócio para migrar para o Slack.
Calculadora de ROI do Slack
Obtenha insights orientados por dados sobre como o Slack pode beneficiar sua empresa.
110.000
US$ 25.000US$ 150.000
18
1100
Economia total por ano
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Dias economizados por funcionário, por ano
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Horas economizadas em reuniões
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Horas economizadas em e-mails
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Economia em reuniões
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Economia em e-mails
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ROI
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Jurídico e Metodologia
1Os resultados fornecidos por esta ferramenta destinam-se exclusivamente a fins informativos e educacionais, com o intuito de ajudá-lo a considerar o Slack como uma solução empresarial e não devem ser utilizados dessa forma. Os resultados reais podem variar e não são uma garantia nem um compromisso em relação a quaisquer resultados financeiros potenciais ou reais, nem a outros benefícios que possam ser obtidos. Os resultados individuais dependem de diversos fatores, incluindo, entre outros, práticas de implementação, adoção pelo usuário, configurações, práticas comerciais, condições de mercado e fatores econômicos externos. Esta ferramenta não se destina de forma alguma para produzir recomendações de investimento, fiscais ou jurídicas, bem como não deve ser utilizada para serviços. Os usuários são incentivados a procurar consultorias personalizadas às próprias necessidades comerciais únicas antes de tomar qualquer decisão comercial ou financeira.
2O modelo-base desta calculadora de ROI fundamenta-se no trabalho de uma empresa de consultoria externa encomendado pelo Slack. A economia é calculada ao combinar a economia estimada do tempo gasto em reuniões (redução de 50%) e a economia de tempo com o uso de e-mails (redução de 20%), com base nas descobertas do estudo realizado por terceiros mencionado. Essas constantes estimadas são multiplicadas pelo número de funcionários na taxa média por hora. O custo anual do Slack é calculado com base no número de funcionários multiplicado pelo custo anual por usuário no plano Business+ atual. O ROI é calculado como (economia anual total/custo anual total), expresso em porcentagem. As informações de preços contidas nesta ferramenta estão sujeitas a alterações. A ferramenta de calculadora do ROI é fornecida “como está”, e o Slack e a Salesforce não oferecem nenhuma garantia de qualquer tipo.