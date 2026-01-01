La produttività in Slack,
in numeri
Usa il nostro calcolatore del ritorno sull'investimento (ROI) per creare il tuo business case per Slack.
Calcolatore ROI di Slack
Ottieni una visione basata sui dati di come Slack può apportare vantaggi alla tua azienda.
110.000
25.000 $150.000 $
18
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Risparmio totale annuo
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Giorni all'anno risparmiati per dipendente
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Ore risparmiate in riunioni
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Ore risparmiate in e-mail
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Risparmio nelle riunioni
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Risparmio nelle e-mail
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ROI
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Aspetti legali e metodologia
1I risultati forniti da questo strumento sono intesi esclusivamente a scopo informativo ed educativo per aiutarti a considerare Slack come soluzione aziendale e non devono essere considerati come tali. I risultati effettivi possono variare e non costituiscono una garanzia o un impegno in merito a risultati finanziari potenziali o effettivi o ad altri vantaggi ottenibili. I risultati individuali dipendono da diversi fattori tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le modalità di implementazione, l’adozione da parte degli utenti, le configurazioni, le pratiche aziendali, le condizioni di mercato e i fattori economici esterni. Questo strumento non è da intendersi in alcun modo come consulenza o servizio di investimento, fiscale o legale. Gli utenti sono invitati a rivolgersi a un professionista prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o aziendale.
2Il modello alla base di questo calcolatore di ROI si basa su un lavoro commissionato da Slack a una società di consulenza di terze parti. I risparmi sono calcolati combinando i risparmi di tempo stimati per le riunioni (riduzione del 50%) e i risparmi di tempo per le e-mail (riduzione del 20%) in base ai risultati del suddetto studio di terze parti. Queste costanti stimate vengono moltiplicate per il numero di dipendenti alla loro tariffa oraria media. Il costo annuale di Slack è calcolato come il numero di dipendenti moltiplicato per l’attuale costo annuale per utente del piano Business+. Il ROI viene calcolato come (Risparmio annuo totale/Costo annuo totale), espresso in percentuale. Le informazioni sui prezzi contenute in questo strumento sono soggette a modifiche. Lo strumento di calcolo del ROI viene fornito “COSÌ COM'È” e Slack e Salesforce non forniscono alcun tipo di garanzia.