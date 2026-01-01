法務與方法

1 本工具提供的結果僅供資訊參考及教育用途，目的在於協助你考慮將 Slack 作為企業解決方案，不應將其作為決策依據。實際結果可能視情況而異，且不保證亦不承諾你可能達成任何潛在、實際財務成果或其他效益。個別結果受多項因素影響，包括但不限於執行方法、使用者採用率、系統設定、商業慣例、市場環境及外部經濟因素。本工具不作為任何形式的投資、稅務或法律建議或服務。我們支持使用者在做出任何財務或商業決策前，就本身獨特之業務需求尋求專業的建議。