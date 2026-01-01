用數據說話，
見證 Slack 提升生產力
運用投資報酬率 (ROI) 計算工具打造專屬的 Slack 商業案例。
Slack 投資報酬率計算工具
透過資料洞察，瞭解 Slack 為你的企業帶來何種價值。
110,000
25,000 美元150,000 美元
18
1100
每年省下的總成本
美元
每位員工每年省下的天數
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省下的會議時數
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省下的電子郵件處理時數
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省下的會議成本
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省下的電子郵件處理成本
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投資報酬率
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法務與方法
1本工具提供的結果僅供資訊參考及教育用途，目的在於協助你考慮將 Slack 作為企業解決方案，不應將其作為決策依據。實際結果可能視情況而異，且不保證亦不承諾你可能達成任何潛在、實際財務成果或其他效益。個別結果受多項因素影響，包括但不限於執行方法、使用者採用率、系統設定、商業慣例、市場環境及外部經濟因素。本工具不作為任何形式的投資、稅務或法律建議或服務。我們支持使用者在做出任何財務或商業決策前，就本身獨特之業務需求尋求專業的建議。
2此 ROI 計算工具的基礎模型係以 Slack 委託第三方顧問公司完成的成果為依據。節省時間之計算係根據上述第三方的研究發現，將預估的會議節省時間 (減少 50%) 和電子郵件節省時間 (減少 20%)加總得出計算結果。將這些預估的常數乘以員工人數再乘以員工平均時薪。Slack 年度成本的計算方式是將員工人數乘以每位 Business+ 方案使用者目前的年度費用。投資報酬率 (ROI) 的計算方式是將年度省下的總成本除以年度總成本，並用百分比表示。本工具所包含的定價資訊可能隨時異動。ROI 計算工具以「原樣」提供，Slack 和 Salesforce 不做任何形式之保證。