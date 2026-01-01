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Los resultados proporcionados por esta herramienta tienen una finalidad meramente informativa e instructiva para ayudarte a valorar Slack como solución empresarial, por lo que nadie debería confiar en ellos a ciegas. Los resultados reales pueden variar y no constituyen una garantía ni un compromiso sobre los posibles resultados financieros ni sobre otros beneficios que puedas obtener. Los resultados de cada caso dependen de muy diversos factores, entre los que se incluyen la forma de implementación, la adopción por parte de los usuarios, las configuraciones, las prácticas empresariales, las condiciones del mercado y factores económicos externos. Esta herramienta no está concebida bajo ningún concepto para brindar asesoramiento o servicios fiscales, jurídicos o para inversiones. Te animamos a solicitar asesoramiento profesional adaptado a tus necesidades empresariales únicas antes de tomar ninguna decisión de negocios o financiera.