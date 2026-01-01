Productividad en Slack,
en cifras
Utiliza nuestra calculadora de retorno de la inversión (ROI) para crear tu caso de negocios para Slack.
Calculadora de retorno de la inversión de Slack
Descubre, con datos reales, cómo puede beneficiar Slack a tu negocio.
110.000
25 000 150 000
18
1100
Ahorro total por año
Días por año ahorrados por empleado
-
Horas ahorradas en reuniones
-
Horas ahorradas en correos electrónicos
-
Ahorro en reuniones
-
Ahorro en correos electrónicos
-
Retorno de la inversión
-
Aspectos legales y metodología
1Los resultados proporcionados por esta herramienta tienen una finalidad meramente informativa e instructiva para ayudarte a valorar Slack como solución empresarial, por lo que nadie debería confiar en ellos a ciegas. Los resultados reales pueden variar y no constituyen una garantía ni un compromiso sobre los posibles resultados financieros ni sobre otros beneficios que puedas obtener. Los resultados de cada caso dependen de muy diversos factores, entre los que se incluyen la forma de implementación, la adopción por parte de los usuarios, las configuraciones, las prácticas empresariales, las condiciones del mercado y factores económicos externos. Esta herramienta no está concebida bajo ningún concepto para brindar asesoramiento o servicios fiscales, jurídicos o para inversiones. Te animamos a solicitar asesoramiento profesional adaptado a tus necesidades empresariales únicas antes de tomar ninguna decisión de negocios o financiera.
2El modelo subyacente de esta calculadora del retorno de la inversión se basa en el trabajo encargado por Slack a una consultora de un tercero. El ahorro se calcula combinando una estimación del tiempo ahorrado en reuniones (reducción del 50 %) y en correos electrónicos (reducción del 20 %) a partir de los resultados del mencionado estudio encargado a un tercero. Estas constantes estimadas se multiplican por el número de empleados a la tarifa horaria promedio. El coste anual de Slack se calcula multiplicando el número de empleados por el coste anual por usuario del plan Business+. El retorno de la inversión se calcula como (Ahorro anual total / Coste anual total) y se expresa como porcentaje. La información sobre precios contenida en esta herramienta está sujeta a cambios. Esta herramienta para calcular el retorno de la inversión se suministra “TAL CUAL”, y Slack y Salesforce no ofrecen ninguna garantía de ningún tipo.