Produktivität in Slack
in Zahlen
Nutze unseren ROI-Rechner, um dein Geschäftsmodell für Slack zu erstellen.
Slack ROI-Rechner
Schau dir auf Grundlage von Daten an, wie Slack deinem Unternehmen helfen kann.
110.000
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Gesamteinsparungen pro Jahr
Pro Jahr eingesparte Tage pro Mitarbeiter:in
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In Meetings gesparte Stunden
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Bei E-Mails gesparte Stunden
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Einsparungen bei Meetings
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Einsparungen bei E-Mails
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ROI
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Rechtliches und Methodik
1Die von diesem Tool angegebenen Ergebnisse dienen nur Informations- und Schulungszwecken, damit du Slack als Geschäftslösung in Erwägung ziehen kannst, und du solltest dich nicht auf sie verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen und sind keine Garantie oder Zusage für mögliche oder tatsächliche finanzielle Ergebnisse oder andere Vorteile, die du erzielen könntest. Die Ergebnisse können variieren und hängen von Faktoren wie der Umsetzung, der Akzeptanz durch Benutzer:innen, den Konfigurationen, den Geschäftsabläufen, den Marktbedingungen und externen wirtschaftlichen Faktoren ab. Dieses Tool ist in keiner Weise als Investition, Steuer- oder Rechtsberatung oder Dienstleistung gedacht. Benutzer:innen wird geraten, professionelle Beratung einzuholen, die ihren individuellen Geschäftsanforderungen gerecht wird, bevor sie finanzielle oder geschäftliche Entscheidungen treffen.
2Das das diesem ROI-Rechner zugrunde liegende Modell basiert auf Arbeit und wurde von Slack an ein außenstehendes Beratungsunternehmen in Auftrag gegeben. Die Einsparungen werden berechnet, indem die geschätzten Einsparungen bei Meetingdauer (50 % Reduzierung) und die Zeiteinsparungen beim Versenden von E-Mails (20 % Reduzierung) auf der Grundlage der Ergebnisse der oben genannten Studie eines unabhängigen Dritten kombiniert werden. Diese geschätzten Konstanten werden mit der Anzahl der Mitarbeitenden zu ihrem durchschnittlichen Stundenlohn multipliziert. Die jährlichen Kosten für Slack werden als Anzahl der Mitarbeitenden, multipliziert mit den aktuellen jährlichen Kosten pro Benutzer:in des Business+ Plans berechnet. Der ROI wird als (Gesamteinsparungen pro Jahr/Gesamtkosten pro Jahr) berechnet, ausgedrückt als Prozentsatz. Die Preisinformationen in diesem Tool unterliegen Änderungen. Das ROI-Rechner-Tool wird im „IST-Zustand“ bereitgestellt und Slack und Salesforce übernehmen keine Garantie.